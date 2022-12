Poznań: 2 firmy będą sprzedawać węgiel mieszkańcom po preferencyjnej cenie

Dwie firmy - Coalpol oraz Al Pari - będą sprzedawać węgiel po preferencyjnej cenie mieszkańcom Poznania.

Aby kupić opał, trzeba będzie posiadać zaświadczenie wydane przez Poznańskie Centrum Świadczeń.

Sprzedaż węgla w Poznaniu ruszy niebawem.

Po odbiór węgla będzie można przyjechać własnym samochodem.

Ceny węgla w Poznaniu i szczegóły dotyczące zaświadczenia. Oto one

Poznański magistrat przypomniał, że zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą dwie działające w porozumieniu firmy, które jako pierwsze zgłosiły wspólny wniosek, mogą sprzedawać węgiel mieszkańcom Poznania. "Cena za tonę tego opału będzie wynosić 2,1 tys. zł - płatne gotówką w momencie zakupu" - podano.

"Aby kupić węgiel po preferencyjnej cenie, należy mieć zaświadczenie, które potwierdza uprawnienia do dodatku węglowego lub spełnianie warunków do jego przyznania. Można już się po nie zgłaszać do Poznańskiego Centrum Świadczeń. Dodatek węglowy przysługuje osobom, których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (węglem, brykietem lub peletem). Te źródła ogrzewania powinny być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków" - przypomniano.

Miasto o szczegółach poinformuje poznaniaków i poznanianki

Aby otrzymać wymagane zaświadczenie, trzeba złożyć wniosek w Poznańskim Centrum Świadczeń. Wizytę należy zarezerwować poprzez miejską infolinię pod nr telefonu 61 646 33 44, lub za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie PCŚ: www.pcs.poznan.pl. Zaświadczenie będzie wydawane w jednym egzemplarzu, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Magistrat poinformował, że "sprzedaż węgla w Poznaniu ruszy niebawem - o jej rozpoczęciu Miasto poinformuje poznaniaków i poznanianki".

"Po odbiór węgla będzie można przyjechać własnym samochodem. Obie firmy oferują transport opału pod adres zamieszkania - na terenie Poznania. Jest to usługa dodatkowo płatna i kosztuje 100 zł w przypadku zakupu 1 lub 1,5 tony lub 150 zł w przypadku kupna pół tony" - podano. Cena obejmować będzie tylko dowóz węgla, z jego wyładowaniem, ale bez wniesienia.

Magistrat przypomniał również, że aby uniknąć oszustów, którzy podają się za pośredników węglowych, warto pamiętać, że za opał należy zapłacić wyłącznie w składzie węgla. Tam też można będzie otrzymać fakturę.