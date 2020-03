Poznań: dodatkowy nabór do programu likwidacji starych pieców

W połowie kwietnia w Poznaniu rozpocznie się drugi nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany starych pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Na tegoroczną edycję programu Kawka Bis w budżecie miasta zarezerwowano 10 mln zł.

W ramach programu Kawka Bis mieszkańcy mogą starać się o dofinansowanie na likwidację pieców i zastąpienie ich np. ciepłem systemowym, ogrzewaniem gazowym, elektrycznym, olejowym lub instalacją fotowoltaiczną. Pierwszy nabór wniosków do programu Kawka Bis trwa do końca marca. "Osoby, które nie zdążą złożyć dokumentów w tym terminie, będą miały jeszcze taką szansę. Drugi nabór ruszy 15 kwietnia i potrwa do 14 maja" - poinformował poznański magistrat.

"W trosce o zdrowie mieszkańców miasta i pracowników urzędu, wnioski - aż do odwołania - można składać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub listownie" - podkreślono w komunikacie. Mieszkańcy mogą też umieścić kopertę z dokumentami w skrzynkach podawczych przy wejściach do budynków Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim lub ul. Gronowej.

Celem programu Kawka Bis jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powstających na skutek spalania paliw stałych, takich jak węgiel, drewno czy brykiety. W ramach programu mieszkańcy mogą otrzymać 12 tys. zł lub 15 tys. zł, jeżeli zdecydują się na zastąpienie starego pieca pompą ciepła lub panelami fotowoltaicznymi.

W tegorocznej edycji Kawki Bis poznaniacy, którzy zdecydowali się na wymianę pieca na bardziej ekologiczne źródło energii, mogą starać się o zwrot 100 proc. poniesionych kosztów, a nie jak dotychczas 80 proc. Więcej informacji dotyczących programu można znaleźć na stronie internetowej: https://www.poznan.pl/kawka/. Na wymianę starych pieców w ramach Kawki Bis zarezerwowano w tegorocznym budżecie miasta 10 mln zł.