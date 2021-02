Poznań: Miasto Poznań przystąpiło do programu Czyste Powietrze

Miasto Poznań przystąpiło do krajowego programu Czyste Powietrze. Dzięki temu poznaniacy będą mogli otrzymać dofinansowanie na wymianę pieca i termomodernizację budynku. Równolegle kontynuowany będzie miejski program dotacyjny Kawka Bis.

"Walka o czyste powietrze to jedno z najważniejszych wyzwań, przed którym dzisiaj stoimy. W Poznaniu staramy się na wiele sposobów przeciwdziałać niepokojącemu zjawisku, jakim jest smog. Podejmujemy istotne działania i cały czas jesteśmy otwarci na nowe pomysły. Program Czyste Powietrze to przykład tego, jak w temacie ochrony środowiska można współdziałać na poziomie rządowym i samorządowym. Bardzo cieszymy się, że przystąpiliśmy do tej inicjatywy" - podkreślił zastępca prezydenta Poznania Bartosz Guss.

Jak przypomniał poznański magistrat, rządowy program Czyste Powietrze ruszył we wrześniu 2018 roku. Jego realizacja jest planowana do 2029 roku. To inicjatywa ogólnopolska, za której realizację odpowiadają WFOŚiGW w poszczególnych województwach.

"Najważniejszym celem programu jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem, w przestarzałych domowych piecach. W ramach Czystego Powietrza poznaniacy mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i zastąpienie ich nowoczesnymi rozwiązaniami, spełniającymi najwyższe normy. Dodatkowo dotacja obejmuje przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku" - podał Urząd Miasta Poznania.

Magistrat wskazał, że z dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze mogą skorzystać osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w takich budynkach; warunkiem jest wyodrębniona księga wieczysta.

"Program dzieli beneficjentów na dwie grupy. Z podstawowego poziomu dofinansowania (na poziomie 30-50 proc.) mogą skorzystać wnioskodawcy, których dochód nie przekracza 100 000 zł. W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania (od 50 do 75 proc.) warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego, uwzględniającego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego - w gospodarstwie wieloosobowym nie może on przekroczyć 1400 zł na osobę, w gospodarstwie jednoosobowym - 1960 zł" - podał magistrat.

W Poznaniu kontynuowany będzie także miejski program dotacyjny Kawka Bis. Adresowany jest on do wszystkich mieszkańców miasta, w tym osób zamieszkujących w budynkach wielorodzinnych, które nie są ujęte w programie "Czyste Powietrze".

Jak zaznaczyła dyrektorka Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP Magdalena Żmuda, "podjęte działania sprawią, że mieszkańcy, chcący zmienić sposób ogrzewania w swoich domach, będą mogli korzystać z różnych możliwości finansowych przy realizowaniu inwestycji".

"Celem Miasta jest stworzenie poznaniakom dogodnych dla nich warunków skorzystania z programu Czyste Powietrze lub Kawka Bis, w zależności od zakresu planowanej modernizacji oraz możliwości uzyskania bardziej korzystnego dofinansowania" - wskazała.

"Należy zaznaczyć, że przy realizacji programu Czyste Powietrze Miasto Poznań występuje w roli wsparcia dla wnioskodawców, ale nie przyznaje dotacji. Samo dofinansowanie jest przyznawane i wypłacane przez WFOŚiGW w Poznaniu" - dodała.