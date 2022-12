Pozytywna ocena Polskiego Centrum Akredytacji dla laboratoriów PERN

Laboratoria PERN kolejny raz uzyskały pozytywną ocenę Polskiego Centrum Akredytacji i jednocześnie rozszerzyły zakres uprawnień o nowe metody badawcze ropy naftowej. Audyty przeprowadzono w siedmiu placówkach spółki, w tym w bazie surowcowej w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem (Mazowieckie).

"Laboratoria PERN kolejny raz uzyskały pozytywną ocenę Polskiego Centrum Akredytacji oraz rozszerzyły zakres uprawnień. Certyfikacja potwierdza wysoką jakość badań przeprowadzanych przez naszych specjalistów, a dla klientów jest gwarancją bezstronności i realizowania usług laboratoryjnych na najwyższym poziomie" - ogłosiła w poniedziałek spółka.

Jak wyjaśnił PERN, w ramach przeprowadzonego audytu, "spółka uzyskała także zgodę na rozszerzenie uprawnień akredytacyjnych o nowe metody badawcze ropy naftowej oraz o nowy obiekt badań z obszaru środowiska naturalnego".

"Dodatkowo laboratoria zyskały możliwość uaktualnienia akredytacji poprzez przeniesienie zakresu stałego do elastycznego dodawania do akredytacji nowych obiektów badań oraz zmian zakresów pomiarowych stosowanych metod. Elastyczny zakres akredytacji daje naszym laboratoriom możliwość szybkiego reagowania na potrzeby klientów i zmiany rynku w obszarze realizowanej działalności" - podkreślił PERN.

Jednocześnie PERN zwrócił uwagę, iż w czasie trwającej sześć dni oceny jej laboratoriów przez Polskie Centrum Akredytacji, audytorzy "pozytywnie ocenili kompetencje personelu laboratoriów w wykonywaniu badań i dokumentowaniu procesów systemowych", przy czym jako "mocne strony" wskazali m.in. "spójne działania systemowe laboratoriów w ramach całej spółki oraz świadomość personelu wagi -wiarygodności, rzetelności, bezstronności - zapewnienia ważnych wyników dla klientów".

Jak podał PERN, tegoroczna ocena była prowadzona w laboratoriach w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej - pracownia paliw i pracownia ochrony środowiska, w Woli Rzędzińskiej i Małaszewiczach, gdzie znajdują się bazy produktów naftowych oraz w Adamowie, Miszewku Strzałkowskim i Gdańsku, gdzie z kolei zlokalizowane są miejsca składowania surowca.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.

Spółka dysponuje 19. bazami paliwowymi w całym kraju, których potencjał po rozbudowie wynosi ok. 2,4 mln metrów sześc. produktów naftowych i czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln metrów sześć.