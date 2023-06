Prace nad atomówką koło Konina nabierają tempa

PGE kontynuuje projekt budowy siłowni jądrowej w okolicach Konina. Jak powiedział prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski, tempo prac jest szybkie i zgodne z harmonogramem. Obecnie omawiane są szczegóły kontraktu z koreańskim partnerem.

Szef największej polskiej firmy energetycznej Wojciech Dąbrowski spotkał się z Whang Joo-ho, prezesem KHNP - koreańskim partnerem w budowie elektrowni jądrowej w Polsce. W spotkaniu uczestniczył również Karol Rabenda, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz i przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK i Jakub Rybicki, prezes zarządu PGE PAK Energia Jądrowa.

- Projekt budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim przebiega zgodnie z planem. Utrzymujemy szybkie tempo realizacji prac i trzymamy się uzgodnionego harmonogramu. Cyklicznie realizujemy warsztaty, na których razem z naszym partnerem omawiamy poszczególne elementy projektu – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

- Regularne kontakty z naszymi partnerami są kluczowym elementem wymiany informacji nt. przygotowań do inwestycji na wszystkich polach działania, tak aby projekt był realizowany zgodnie z założeniami – dodała Dąbrowski.

Obecnie przedstawiciele PGE i KHNP w ramach cyklu regularnych spotkań i warsztatów omawiają bieżące i przyszłe działania w projekcie jądrowym, w tym kwestie finansowania projektu

Lokalizacja pełna zalet i już istniejącej infrastruktury

i harmonogramu budowy. Pierwszy prąd z planowanej elektrowni jądrowej może popłynąć już w 2035 roku.

Plan budowy elektrowni atomowej w rejonie Konina zainicjowany został przez PGE i Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin oraz koreański KHNP. Prace stanowią uzupełnienie działań Polski zapisanych w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej i Polityce Energetycznej Polski 2040 dotyczących transformacji energetycznej w Polsce i wykorzystania energetyki atomowej.

Plany PGE, ZE PAK i koreańskiego KHNP wstępnie przewidują budowę dwóch bloków elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię ARP 1400. Łącznie ma to być 2,8 GW zainstalowanej mocy.

Na lokalizację dla tej elektrowni został wybrany region Konina. Obszar ten posiada istniejącą już infrastrukturę przesyłową do wyprowadzenia energii, co stawia lokalizację jako optymalną pod względem kosztowym, tempa realizacji prac i rozproszenia źródeł wytwórczych.

Wokół planowanej atomówki dzieje się coraz więcej

Już w październiku ubiegłego roku PGE, ZE PAK i KHNP podpisały w Seulu, list intencyjny dotyczący budowy elektrowni jądrowej. W następnej kolejności, w ciągu niecałych czterech miesięcy, przygotowany został wstępny plan budowy elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię APR 1400, który po dokonanej analizie został uzupełniony dodatkowymi wnioskami i założeniami.

Zwieńczeniem tego procesu było podpisanie przez PGE i ZE PAK porozumienia dotyczącego utworzenia spółki celowej, która będzie reprezentowała polskich partnerów w relacjach z KHNP w prowadzonej inwestycji, oraz wystąpienie do UOKiK o zgodę na koncentrację.

Po uzyskaniu stosownej zgody utworzona została spółka PGE PAK Energetyka Jądrowa, w której obie spółki mają po 50 proc. udziałów.

W późniejszym czasie zostanie powołana spółka zawiązana przez PGE PAK Energetykę Jądrową i KHNP, która będzie odpowiedzialna za budowę elektrowni. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami polska spółka obejmie w niej pakiet większościowy, co zapewni stronie polskiej, w tym reprezentowanemu przez PGE Skarbowi Państwa, wpływ na kluczową dla państwa infrastrukturę energetyczną. Energia elektryczna z pierwszego bloku mogłaby popłynąć w 2035 roku.

Projekt realizowany, ale widać nad nim poważne zagrożenie

To co może zaburzyć realizację planów to kwestia sporu prawnego. Jest nim dotknięty transfer technologii jądrowych z Korei Południowej m.in. do Polski. Według amerykańskiej spółki Westinghouse Electric Company wymagane do tego są zgody władz USA i samej firmy, Koreańczycy uważają inaczej.

Skąd Amerykanie? To historyczna zaszłość. Pierwotne projekty KHNP czerpały z rozwiązań firmy Combustion Engineering, Ta została przejęta przez koncern Asea Brown Boveri. By ostatecznie trafić do Westinghouse. Amerykanie uważają więc, że są właścicielem części rozwiązań wykorzystywanych przez Koreańczyków. Stąd roszczenia.

21 października 2022 r. WEC złożyło w sądzie okręgowym dla Dystryktu Kolumbia w USA pozew przeciwko KHNP, domagając się zakazania przekazania szczegółowych informacji technicznych o APR1400 Polsce, Czechom oraz Arabii Saudyjskiej.

KHNP złożyło w sądzie wniosek o odrzucenie pozwu i nakazanie arbitrażu, a potem wniosek o zawieszenie postępowania w celu przeprowadzenia negocjacji ugody.

Koreańczycy stoją na stanowisku, ze mogą oferować swoje rozwiązania.