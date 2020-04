Prace nad Polityką energetyczną Polski w toku. Epidemia nie pomaga

Prace nad modyfikacją „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” (PEP 2040) są w toku. Zmodyfikowany projekt polityki energetycznej będzie w większym stopniu odzwierciedlał zmiany, które ostatnio zaszły w sektorze. Intencją rządu jest przyjęcie „Polityki energetycznej Polski do 2040 r." w 2020 roku - poinformowało WNP.PL ministerstwo klimatu.

Czytaj również: Kurtyka: mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, że zabraknie wody w kranach Według uzyskanych informacji zmodyfikowany projekt polityki energetycznej PEP 2040 będzie w większym stopniu odzwierciedlał "progresywne zmiany", które ostatnio zaszły w sektorze.- Przełom, jaki już nastąpił w energetyce rozproszonej, prosumenckiej oraz przewidywane dalsze trendy wzrostu OZE, uzasadniają konieczność wzmocnienia nacisku na lokalny wymiar produkcji energii i zwiększenie elastyczności KSE w kontekście coraz silniejszego nasycenia systemu przez źródła odnawialne - stwierdza resort klimatu.Czytaj także: Wiemy, co z energetyką odnawialną. Ministerstwo pokazało perspektywę Ministerstwo klimatu podkreśla, że pewność, stabilność dostaw energii po akceptowalnych cenach, a zatem bezpieczeństwo energetyczne, pozostanie niezmienionym priorytetem PEP 2040. Resort zaznacza, że jest to szczególnie ważne w dobie zjawisk nadwyrężających krajową gospodarkę (jak pandemia COVID-19), z którymi właśnie się mierzymy.- W związku z dyskusją na temat długoterminowej wizji polityki klimatyczno-energetycznej UE, tj. Europejskim Zielonym Ładem i mechanizmami jego operacjonalizacji (dotyczącymi najbliższej dekady), krajowa polityka energetyczna podkreślać będzie proces przyspieszenia transformacji w kierunku mniej emisyjnym oraz jej racjonalnego i sprawiedliwego społecznie wymiaru - stwierdza resort klimatu.- Prace nad modyfikacją PEP 2040 są w toku, uwzględniając wnioski z dotychczasowych konsultacji, kroczące zmiany w sektorze energii, jak również nowe wyzwania – na poziomie gospodarczym, sektorowym, krajowym, regionalnym, europejskim. Zakończenie wyżej wymienionego etapu prac pozwoli na publikację strategii i wejście na rządową ścieżkę zatwierdzania - informuje WNP.Pl ministerstwo klimatu.- Ze względu na istniejącą sytuację wprowadzenie PEP 2040 do agendy prac Rady Ministrów nie może zaburzać najpilniejszych obecnie priorytetów rządu dotyczących zarządzania kryzysowego związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz łagodzeniem skutków pandemii w krajowej gospodarce - dodaje ministerstwo.