Pracownicy Tauronu Ciepło dostaną podwyżki

W Tauronie Ciepło 28 sierpnia podpisano porozumienie płacowe.

W ramach porozumienia, od września br. wynagrodzenia w spółce wzrosły o 300 zł brutto plus 7 proc. pensji danego pracownika. Oprócz tego załodze zostanie wypłacona premia w wysokości ponad 7,2 tys. zł brutto.

- To bardzo korzystne porozumienie dla pracowników - mówi Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w Tauronie Ciepło, cytowany przez śląsko-dąbrowską Solidarność.

Wskazuje przy tym, że to już drugi wzrost płac zasadniczych w 2023 roku. Na początku roku pracownicy dostali podwyżkę w równej dla wszystkich wysokości 585 zł brutto.

- Do tego wiosną tego roku udało nam się wynegocjować trzy jednorazowe premie w wysokości 7 tys., 2 tys. i 1,5 tys. zł brutto. Gdy dodać do tego premię, która trafiła na konta pracowników teraz, czyli do 11 września wychodzi łącznie niemal 18 tys. zł brutto - podkreśla Tadeusz Nowak.

Porozumienie płacowe wynegocjowane przez związki zawodowe działające w Tauronie Ciepło zostało podpisano 28 sierpnia. Kilka tygodni wcześniej pula środków na wzrost wynagrodzeń w poszczególnych spółkach Grupy Tauron Polska Energia została uzgodniona przez związki zawodowe z zarządem TPE.

- W porozumieniu z zarządem Tauron Ciepło z 28 sierpnia ustaliliśmy, że podwyżka będzie miała charakter procentowo-kwotowy. Każdy dostanie 300 zł brutto oraz podwyżkę procentową w wysokości 7 proc. swojego wynagrodzenia. Takie rozwiązanie z jednej strony sprawia, że osoby najmniej zarabiające dostaną nieco więcej, a z drugiej zapobiega zbytniemu spłaszczeniu wynagrodzeń - zaznacza przewodniczący.

I wskazuje, że zgodnie z zapisami porozumienia niewielka część środków wygospodarowanych na wzrost wynagrodzeń zostanie przeznaczona na podwyżki indywidualne

- Tu chodzi przede wszystkim o zniwelowanie różnic w wynagrodzeniach między pracownikami wykonującymi te same obowiązki. Takie różnice jeszcze występują pomiędzy poszczególnymi zakładami wchodzącymi w skład naszej spółki i wynikają z różnego rodzaju zaszłości historycznych - dodaje Tadeusz Nowak.

Solidarność w Tauronie Ciepło prowadzi również z zarządem spółki rozmowy dotyczące protokołu dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Chodzi o wpisanie do ZUZP ekwiwalentu za energię elektryczną dla pracowników. Jak wskazuje Tadeusz Nowak, takie świadczenie od dawna funkcjonuje w innych spółkach Grupy TPE.

- U nas również udało się wynegocjować ekwiwalent po raz pierwszy w 2020 roku. W kolejnych latach to świadczenie było przyznawane na mocy kolejnych porozumień. Chcemy, żeby ekwiwalent został wpisany do układu zbiorowego, czyli na stałe - zaznacza Nowak.

Tauron Ciepło zatrudnia ok. 1450 osób. Spółka zaopatruje w energię cieplną m.in. Katowice, Dąbrowę Górniczą, Tychy, Bielsko-Białą, Czechowice-Dziedzice oraz Kamienną Górę.