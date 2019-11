Prąd, gaz, fotowoltaika. Działają już w 18 krajach. "Mamy strategię na wiele lat do przodu"

Działają na rynkach hurtowych energii elektrycznej w 18 krajach. Na koncie mają już pierwsze inwestycje we własne źródła wytwarzania energii elektrycznej. W ubiegłym roku rozpoczęli sprzedaż do odbiorców końcowych, co oceniają, jako "bardzo szczęśliwe" ze względu na zamieszanie z ustawą ws. cen prądu. O tym, jakie skutki wywrze ona na wynikach firmy, jak wygląda działalność na międzynarodowych rynkach hurtowych energii elektrycznej i jakie są prognozy dla rynku fotowoltaiki w Polsce mówi w rozmowie z WNP.PL Sebastian Jabłoński, prezes zarządu TRMEW Obrót.

Nie sprzedajemy aktywnie energii gospodarstwom domowym i nie zamierzamy aktywizować sprzedaży w tym obszarze. Obecnie w naszym portfelu dominują średnie przedsiębiorstwa – informuje prezes Sebastian Jabłoński.

W coraz większym stopniu skupiamy się na najbardziej świadomych przemysłowych odbiorcach energii. Będziemy rozwijać zakupy energii od wytwórców energii z OZE. Na razie jesteśmy na wstępnym etapie rozwoju handlu gazem – mówi Sebastian Jabłoński.

Pierwsze inwestycje we własne źródła wytwarzania energii elektrycznej mamy już za sobą. Jesteśmy też współwłaścicielem projektu budowy farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy 600 MW. Oprócz OZE planujemy też rozwijać małą kogenerację gazową - wskazuje Sebastian Jabłoński.