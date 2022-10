Prąd i gaz staniały na giełdzie. Na rynku spotowym znacznie

Na TGE we wrześniu 2022 w porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny prądu i gazu spadały zarówno na rynku spotowym, jak i terminowym, a mocniej na rynku spotowym. Działo się to przy dużym spadku obrotów w porównaniu do września 2021 roku.

Na TGE we wrześniu 2022 licząc rok do roku obroty prądem spadły o 53,6 proc., a gazem ziemnym o 59,3 proc.

We wrześniu 2022 średnia ważona wolumenem obrotu cena prądu na Rynku Dnia Następnego wyniosła 855,09 zł/MWh, co oznacza spadek o 535,67 zł/MWh w porównaniu do sierpnia 2022.

Średnia ważona wolumenem obrotu cena gazu na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBg) we wrześniu 2022 wyniosła 901,74 zł/MWh, co stanowi spadek o 202,89 zł/MWh względem notowań z sierpnia 2022.

Towarowa Giełda Energii (TGE) podsumowała działalność we wrześniu 2022. Z podanych informacji wynika, że miniony miesiąc charakteryzował m.in. spadek obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym, a także spadek cen prądu i gazu, w największym stopniu na rynku spotowym.

We wrześniu 2022 średnia cena prądu na RDN na poziomie 855,09 zł/MWh

We wrześniu 2022 obroty energią elektryczną na TGE wyniosły blisko 11,9 TWh, co oznacza spadek o 53,6 proc. w stosunku do września 2021 roku.

Średnia ważona wolumenem obrotu cena na Rynku Dnia Następnego (RDN) we wrześniu 2022 ukształtowała się na poziomie 855,09 zł/MWh, co oznacza spadek o 535,67 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Natomiast na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej (RTPE) średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) we wrześniu 2022 wyniosła 1781,79 zł/MWh, co oznczało spadek o 8,28 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu 2022.

We wrześniu 2022 roku na rynku gazu ziemnego spadek obrotów o prawie 60 proc.

Na rynku gazu ziemnego prowadzonym przez TGE zawarto we wrześniu 2022 r. transakcje o wolumenie około 10,15 TWh, co licząc rok do roku oznacza spadek o 59,3 proc.

We wrześniu 2022 średnia ważona wolumenem obrotu cena gazu na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu (RDNiBg) ukształtowała się na poziomie 901,74 zł/MWh, co stanowi spadek o 202,89 zł/MWh względem notowań z poprzedniego miesiąca.

Z kolei na Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu (RTPG) średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) we wrześniu 2022 wyniosła 971,09 zł/MWh, czyli o 53,80 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w sierpniu 2022.

Prawa majątkowe we wrześniu dół, czyli zielone i białe certyfikaty taniały

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się we wrześniu 2022 r. na poziomie nieco ponad 1,42 TWh, co stanowi spadek rok do roku o 9,3 proc.

Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach Rynku Praw Majątkowych wyniosła dla instrumentu PMOZE_A (tzw. zielone certyfikaty) 126,73 zł/MWh i jest to spadek o 34,40 zł/MWh względem sierpnia 2022.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł we wrześniu 2022 r.