Prąd i wodór z zielonego lotniska. Poznań przeciera szlak

Za 3-4 lata poznańskie lotnisko będzie produkować zielony wodór, ale plany sięgają dalej - zapowiada Marcin Drzycimski, dyrektor ds. strategii lotniska.

Poznański Port Lotniczy w maju 2022 roku podpisał umowę z TÜV SÜD Polska na usługi doradcze i eksperckie. Był to pierwszy krok do dekarbonizacji lotniska, które zamierza pozyskiwać energię z fotowoltaiki, a jej nadwyżkę wykorzystać do produkcji zielonego wodoru.

Port lotniczy Poznań-Ławica chce zagospodarować w ten sposób nawet 50 z 300 ha lotniska. Pierwsza farma stanie na 6 hektarach jeszcze w tym roku i zaspokoi potrzeby energetyczne lotniska w 50 proc.

Kolejne plany to m.in. budowa stacji tankowania wodoru, która ma służyć m.in. miejskim autobusom. Miałaby powstać do 2027 roku.

Lotnisko chce być zeroemisyjne. Stawia na produkcję i sprzedaż wodoru

Jako pierwsze lotnisko w Polsce postawiliście na produkcję zielonego wodoru. Jest gdzie produkować energię - lotnisko zajmuje 300 ha.

- Punktem wyjścia do tego pomysłu, tj. realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, była kwestia monitorowania śladu węglowego, do czego będziemy zobowiązani już od 2024 roku. Nasza koncepcja polityki zrównoważonego rozwoju jest nacechowana troską o środowisko, ponieważ chcemy być podmiotem nisko-, a docelowo zeroemisyjnym. Pierwszym etapem, który jest w tej chwili w trakcie realizacji - uzgodnień administracyjnych i uzyskiwania zgód - jest farma fotowoltaiczna o powierzchni 6 ha i o mocy około 6 MW.

Ta inwestycja ma szansę być zrealizowana do końca tego roku, a jej celem jest uzyskanie w dużej mierze uniezależnienia od konwencjonalnych źródeł energii, bo pozwoli nam na zaspokojenie własnych potrzeb energetycznych w ponad 50 procentach.

Obecnie kończymy też postępowanie, w ramach którego szukamy podmiotu profesjonalnego, który pomoże nam stworzyć dokumenty studyjne przygotowujące nas do realizacji projektów konwersji tej zielonej energii na paliwo wodorowe.

Liczymy, że w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, czyli do roku 2027, uda nam się zrealizować kolejny projekt, który będzie rozpoczynał się właśnie farmą fotowoltaiczną jako źródłem wytwórczym energii elektrycznej, dalej energia będzie przekazywana do elektrolizera, gdzie przy udziale znacznej ilości wody, którą gromadzimy na lotnisku z wszelkich utwardzonych elementów infrastruktury, będzie produkowany wodór. Ten wodór ma szansę być wtedy magazynowany i również dystrybuowany, bowiem planujemy stację tankowania wodoru na terenie portu lotniczego.

Dla tego projektu również szukamy finansowania, w tym finansowania z dotacji. Mamy świadomość, obserwując działania Komisji Europejskiej, że takie działania będą promowane, a więc powinny znaleźć się w wykazie dotacji skierowanych do państw członkowskich.

Stacja tankowania wodoru. Na początek z myślą o transporcie publicznym

Kiedy zatem będziecie w stanie produkować zielony wodór i kiedy ta stacja zacznie funkcjonować? Jak rozumiem, chodzi o paliwo dla pojazdów, a nie samolotów?

- Mówimy o tankowaniu pojazdów rozumianych jako pojazdy kołowe, autobusów i samochodów osobowych. Jeśli chodzi o paliwo lotnicze, to prace, które są prowadzone przez branżę, dotyczą udziału wodoru w paliwie lotniczym, ale w postaci paliw syntetycznych. Ten kierunek Komisja Europejska wybrała i na razie mowa jest o tym, że po 2025 roku udział tego typu paliwa syntetycznego powinien wynosić 2 proc.

Tak więc stacja tankowania wodoru będzie dla pojazdów kołowych. Zobaczymy, jakie będzie zapotrzebowanie, na ile rynek wypełni tę lukę. Mówimy o zjawisku, które bardzo trudno zaplanować, ponieważ dzisiaj producenci i potencjalni kupujący wstrzymują się z decyzją o tym, aby wyprodukować z jednej strony, a z drugiej strony nabyć auta na wodór, nie bardzo bowiem jest gdzie zaopatrywać się w paliwo.

Z drugiej strony produkowanie paliwa bez odbiorców nie do końca ma sens. Nasze myślenie idzie w takim kierunku, aby zapewnić sobie odbiorców docelowych. Jednym z nich będziemy oczywiście my sami, ponieważ wodór możemy wykorzystywać do naszych środków transportu, autobusów, do sprzętu specjalistycznego w cargo, to może również być paliwo, którym będziemy ogrzewać i chłodzić nasze obiekty, więc oczywiście w naturalny sposób jesteśmy sami zainteresowani jego pozyskaniem.

Chcielibyśmy jednak, aby poza nami mógł z wodoru skorzystać każdy zainteresowany. Tak się składa, że w Wielkopolsce coraz więcej miast podejmuje decyzję o zakupie wodorowych pojazdów do transportu miejskiego.

Niedługo duża flota ma pojawić się w Poznaniu, także Konin chce mieć kolejnych 1o wodorowych autobusów...

- Będą też w Pile.

Nawet 50 hektarów może być przeznaczone pod produkcję energii

Czy jesteście w stanie w tej chwili oszacować wielkość produkcji wodoru?

- Mamy możliwości i pole eksploatacji, które może być przeznaczone pod źródło wytwórcze - to nawet 50 hektarów powierzchni (cały teren portu lotniczego obejmuje 300 ha - dop. red.). Musimy jednak najpierw określić odpowiednią relację źródła wytwórczego i jego możliwości z możliwościami elektrolizera.

Gdzieś trzeba tę dodatkową energię albo zmagazynować albo dokupić. Elektrolizer jest urządzeniem, które pracuje w wysokich temperaturach, a w związku z tym potrzebuje całkiem dużo energii. A instalacja fotowoltaiczna pracuje od 1500 do 2000 godzin na 8000 godzin, które mamy w roku. Tak więc musimy zapewnić tę energię w czasie, kiedy sama instalacja fotowoltaiczna nie pracuje.

Dzisiaj magazyny energii to obszar technologiczny, który w ciągu najbliższych lat powinien znacznie poprawić swoją efektywność. Myślę, że też swoją politykę w tym zakresie będą zmieniać operatorzy konwencjonalnej energii elektrycznej, bo już widzimy, że w okresach pozaszczytowych, nocnych, można energię nabyć po zdecydowanie atrakcyjniejszej cenie.

Miks tych elementów będzie musiał być przez nas zbilansowany i dopiero na tej podstawie ustalimy, jaka wielkość elektrolizera będzie odpowiednia i dla jakiej wielkości farmy fotowoltaicznej. Dodam tylko, że z elektrolizera o mocy 1 MW można uzyskać około 500 kg wodoru dziennie.

Czy myślicie o innych źródłach produkcji energii poza fotowoltaiką?

- Jako lotnisko mamy pewne ograniczenia, wiatraków nie postawimy, do morza też nam daleko, więc energii z fal morskich raczej też nie uda nam się uzyskać. Myślimy o zagospodarowaniu biomasy, bo na naszych 300 ha rośnie trawa. Możliwe, że takie rozwiązanie wdrożymy, oczywiście także w kombinacji z magazynowaniem energii, która w danym momencie nie będzie nam potrzebna.