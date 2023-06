Prąd powinien być droższy o 150 %. Bez interwencji w 2024 r. będzie dramat

Ile będzie kosztował prąd w 2024 r.? Bez kolejnej interwencji państwa gospodarstwa domowe będą płacić za energię więcej niż teraz - po zamrożonych stawkach. Możliwe, że dużo więcej, nawet o 150 proc.

Ile w 2024 r. będzie kosztował prąd dla gospodarstw domowych? Kowalski to duży gracz na polskim rynku energii. Gospodarstwa domowe (dane URE) kupiły w 2022 roku blisko 23 proc. całego sprzedanego w kraju prądu, głównie przez Tauron, PGE, Eneę i Energę.

Po tzw. zamrożeniu cen prądu gospodarstwa domowe w Polsce w 2023 roku płacą (do wysokości limitów zużycia) po nieco ponad 400 zł/MWh netto. Cena maksymalna to niespełna 700 zł/MWh.

Bez interwencji państwa ceny taryfowe na 2024 mogą sięgnąć 800-900 zł/MWh netto; oferty rynkowe na 2024 często przekraczają 1000 zł/MWh netto. To półtora razy więcej niż zamrożone 400 zł/MWh.

W 2022 roku szczegółowym badaniem URE objętych zostało 27 spółek obrotu

energią elektryczną o największym wolumenie sprzedaży oraz 46 największych operatorów systemów

dystrybucyjnych.

Jak wynika z badania na koniec 2022 roku do sieci operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), przyłączonych było ponad 17,3 mln odbiorców odbiorców energii elektrycznej, z których około 15,7 mln (około 90,7 proc.) stanowiły gospodarstwa domowe. Ta wielka rzesza klientów energetyki znalazła się w wyjątkowej sytuacji.

URE zatwierdził taryfy na 2023 z cenami ponad 1000 zł/MWh, ale nie są stosowane w rozliczeniach z odbiorcami

Przypomnijmy: w następstwie napaści Rosji na Ukrainę doszło do gwałtownego wzrostu cen surowców energetycznych, eksplozji cen prądu i interwencji państwa na rynku energii elektrycznej sprowadzającej płatności gospodarstw domowych za prąd w 2023 roku znaczniej poniżej cen rynkowych.

- Gdyby nie było interwencji, to gospodarstwa domowe w 2023 roku płaciłyby ponad 1000 zł za MWh energii elektrycznej, a nie nieco ponad 400 zł/MWh. To byłby szok i raczej nie ściągnęlibyśmy od nich wszystkich pieniędzy, co oznaczałoby narastanie długów wobec energetyki, z czym nie byłoby łatwo sobie poradzić. Zwłaszcza, że bez interwencji państwa problemy z regulowaniem rachunków za prąd miałyby zapewne też inne grupy odbiorców energii - komentuje dla nas menedżer jednego ze sprzedawców energii, proszący o zachowanie anonimowości.

W 2022 roku, wg danych URE, doszło do wstrzymania dostaw energii elektrycznej do prawie 201 tys. odbiorców (licząc wg punktów poboru energii), co stanowiło 1,1 proc. ogólnej liczby odbiorców. Około 69,3 proc. przypadków wstrzymania dostaw energii dotyczyło odbiorców w gospodarstwach domowych. Regulator podał, że przyczyną prawie wszystkich tych zdarzeń (96,03 proc. ogółem, a 96,06 proc. w grupie gospodarstw domowych) był brak terminowej płatności za pobraną energię elektryczną.

Działo się to, pomimo że płatności za prąd dla gospodarstw domowych w 2023 roku zostały zamrożone do limitów zużycia na poziomie stawek z 2022 roku, czyli około 414 zł/MWh, a powyżej limitów zużycia na poziomie 693 zł/MWh.

Zarazem faktycznie ceny prądu wzrosły. Prezes URE spółkom obrotu, które mają obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzenia (PGE Obrót, Enea, Energa Obrót, Tauron Sprzedaż), zatwierdził na 2023 ceny sprzedaży detalicznej dla gospodarstw domowych na 2023 rok na poziomie powyżej 1000 zł/MWh.

Najwyższa z tych cen w grupie taryfowej G11 (cena stała przez całą dobę) to taryfa dla Energi Obrót - około 1131 zł/MWh. Taryfy te służą sprzedawcom jako punkt odniesienia do występowania o rekompensaty za sprzedaż prądu po cenach ustawowych. Nie są stosowane w rozliczeniach z odbiorcami - dlatego nazywa się je potocznie taryfami wirtualnymi.

Bez interwencji sprzedawcy przewidują ceny prądu dla domów na 2024 r. na poziomie 800-900 zł/MWh

Może władze liczyły, że ceny hurtowe prądu (główny składnik cen detalicznych) na 2024 rok znacznie spadną i nie będzie wyzwaniem odejście od regulacji, a może nie zaprzątały sobie tym głowy. Tak, czy inaczej chociaż ceny hurtowe prądu na 2024 r. są mniejsze niż były na 2023 to zdaniem sprzedawców prądu uniemożliwiają sprowadzenie cen detalicznych na 2024 rok do poziomu stawek stosowanych w 2023 roku.

- Zatwierdzone przez URE taryfy dla gospodarstw domowych na 2023 rok są na poziomie 1000 zł/MWh z ogonkiem. Natomiast trzeba się spodziewać, że gdyby URE zatwierdził wszystkie koszty naszym zdaniem uzasadnione, to taryfy dla gospodarstw domowych 2024 rok byłyby między 800 a 900 zł/MWh. To oznaczałoby spadek ceny taryfowej nawet o blisko 30 proc., ale i tak ceny byłyby wyższe niż obecna cena maksymalna 693 zł/MWh, a około dwa razy większe niż podstawowa stawka rozliczeniowa w tym roku, czyli 414 zł/MWh - mówi nam przedstawiciel spółki obrotu.

Zaznacza przy tym, że podany spodziewany poziom cen na 2024 rok to "stopklatka", czyli ocena na podstawie obecnego stanu rynku - a w kolejnych miesiącach roku sytuacja może się poprawić lub pogorszyć, co będzie m.in. zależało od cen surowców energetycznych.

- Gdyby nie było nowych ustaw regulujących ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych to uwzględniając obecny stan rynku, ceny prądu dla gospodarstw domowych w 2024 powinny być na poziomie 800-900 zł/MWh, ale bliżej 900 zł/MWh. Moim zdaniem bez kolejnej interwencji państwa w 2024 nie zejdziemy z cenami detalicznymi dla gospodarstw domowych poniżej 800 zł/MWh - mówi menedżer innej spółki zajmującej się handlem energią, też proszący o zachowanie anonimowości.

Na rynku na razie niewiele ofert sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych na 2024

Opublikowane przez URE propozycje sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wg stanu na 1 czerwca 2023 to zestawienie obejmujące ofertę jedynie 10 sprzedawców.

Niektóre z tych ofert obowiązują tylko w czerwcu 2023 - na przykład Taurona Sprzedaży. Inne - jak Orange Energii - do końca sierpnia 2023, a jeszcze inne jak Fortum Marketing and Sales Polska - do końca roku.

Poza tym nie wszystkie pokazane przez URE oferty dotyczą całego obszaru Polski. Na przykład oferta Enei dostępna jest tylko dla odbiorców przyłączonych do sieci Enei Operatora. Podobnie obszarowo jest sformułowana oferta Taurona Sprzedaży.

W ofertach wolnorynkowych zebranych przez URE wg stanu na 1 czerwca 2023 ceny sprzedaży energii na 2024 są zwykle na poziomie w pobliżu i ponad 1000 zł/MWh.

Przykładowo Energa Obrót proponuje na 2024 rok prąd po 1290 zł/MWh (grupa G11, oferta podstawowa TS II), a Enea - 1030 zł/MWh (grupa G11, Oferta Energia + Fachowiec Wariant I)

Z kolei na przykład Polenergia Sprzedaż proponuje na 2024 r. i kolejnych kilka lat prąd dla gospodarstw domowych ("Cennik Produktowy z Gwarancją Ceny na 8 lat - dla mieszkań") za 750 zł/MWh w 2024 i za 930 zł/MWh w okresie 2025-2031 (taryfa G11). Przy czym sprzedawca zachowuje sobie prawo indeksacji ceny w sposób określony w cenniku, nie wcześniej niż po 01.01.2027.

To pokazuje, że ogólnie określane oferty sprzedaży energii należy na dobrą sprawę traktować jak informacje sygnalne i sprawdzać, czy są to oferty terminowe, czy nie; jak i kiedy można rozwiązać umowy sprzedaży, czy zawierają jakieś postanowienia o karach itd. Trzeba zatem koniecznie wnikliwie czytać umowy sprzedaży przed podpisaniem.

Rynek wydaje się zakładać, że niezależnie od tego, kto obejmie władzę jesienią, interwencja będzie

Charakterystyczne, że sprzedawcy energii zdecydowanie liczą na kolejną interwencją państwa.

Od jednego z menedżerów usłyszeliśmy, że "jest rok wyborczy i nie sądzę, żeby stary, czy nowy rząd pozwolił na skok cen prądu dla gospodarstw domowych o 100 proc., z 400 zł/MWh na 800-900 zł/MWh albo nawet o 200 zł/MWh dla tych co zużywają więcej energii i będą płacić za część zużytej energii po 693 zł/MWh jeszcze w tym roku".

Przedstawiciel innego sprzedawcy ocenił, że będzie utrzymana interwencja, bo "gdyby chodziło o wzrost cen, a raczej płatności o kilkadziesiąt złotych/MWh" to nie byłoby o czym mówić, to byłoby zawracanie głowy, ale mówimy o wzroście płatności rzędu 200-400 zł/MWh. Spodziewam się, że nie będzie politycznego przyzwolenia, żeby ceny tak mocno wzrosły".

Wydaje się, że powód do takich ocen dał obecny rząd, ale też ubiegłoroczne inicjatywy opozycji.

- Mogę potwierdzić, że rządowe działania osłonowe, mające chronić gospodarstwa domowe, instytucje wrażliwe czy małe i średnie przedsiębiorstwa przed dużym wzrostem cen energii, będą kontynuowane w 2024 roku - powiedział 22 maja 2023 na konferencji prasowej wicepremier Jacek Sasin.

Natomiast Platforma Obywatelska jesienią 2022 roku złożyła w Sejm projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu przeciwdziałanie wysokim cenom energii, który nie doczekał się rozpatrzenia. Zaproponowano w nim na 2023 rok m.in. wprowadzenie maksymalnych cen sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców energii i maksymalną ceny prądu dla gospodarstw domowych w wysokości 450 zł/MWh.

Prąd to nie wszystko. Taryfy dystrybucyjne wzrosły o ponad 45 proc. i raczej nie wrócą do starej normy

Nie można zapominać, że opłaty za energię obejmują nie tylko płatnością za sam prąd, ale również za jego dostawy czyli dystrybucję. A jest to znacząca pozycja kosztowa.

Według danych URE w IV kwartale 2022 średnia cena za energię (cena energii elektrycznej i opłaty dystrybucyjnej dla odbiorców stosujących umowy kompleksowe) wyniosła około 766 zł/MWh, a w tym udział samej dystrybucji wyniósł prawie 40 proc. (umowa kompleksowa obejmuje sprzedaż energii oraz koszty dystrybucji).

Dla porównania w IV kwartale 2021 średnia cena za energię (energia elektryczna i opłaty dystrybucyjne dla odbiorców posiadających umowy kompleksowe) wyniosła blisko 604 zł/MWh, w tym udział samej dystrybucji wyniósł około 45 proc.

W 2023 roku w przypadku cen dystrybucji dla gospodarstw domowych sytuacja jest podobna jak w przypadku cen samego prądu. Płatności odbywają się na podstawie stawek z 2022 do limitów zużycia, ale taryfy dystrybucyjne dla gospodarstw domowych zatwierdzone przez URE na 2023 rok dla pięciu największych operatorów systemu dystyrybucyjnego (OSD) są większe średnio 45,3 proc. niż te z 2022 roku. No i operatorzy też mają prawo do rekompensat za dostawy energii poniżej cen taryfowych.

Trudno to oczywiście przesądzić, ale - zważywszy skalę wzrostu taryf na 2023 roku i chociażby potrzeby inwestycyjne dystrybucji - trudno przypuszczać, by bez interwencji państwa ceny dystrybucji w 2024 roku wróciły na poziom z 2022 roku.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (kwiecień 2023) Rafał Gawin, prezes URE, w rozmowie z WNP. PL stwierdził, że URE trudno jeszcze prognozować stawki dystrybucji na 2024, ale odniósł się do głównych kategorii kosztów, które wpływają na poziom taryfy dystrybucyjnej.

- To jest po pierwsze różnica bilansowa, czyli energia, której potrzebują operatorzy na pokrycie strat sieciowych. Ta pozycja to był jeden z powodów dużych wzrostów taryfy dystrybucyjnej. Ta kategoria kosztów zależy od cen energii. Jeżeli mówimy, że te ceny jednak spadły w tym roku to trzeba się spodziewać, ze ten komponent kosztowy raczej powinien ulec obniżeniu, a nie powinien wzrastać-komentował Rafał Gawin.

Prezes URE stwierdził, też, że istotna jest zmiana kosztów, która wynika z inflacji i obejmuje m.in. koszty operacyjne, czy koszty zakupu usług przez operatorów "więc tu zmiana będzie podążała za poziomem inflacji".

- Inną kategorią kosztów są potrzeby inwestycyjne. One znalazły już odzwierciedlenie w taryfach zatwierdzonych na obecny rok i spodziewamy się, że w kolejnych latach potrzeby inwestycyjne będą duże - zauważył Gawin.

Nie jest to jednak kategoria, która determinuje poziom taryfy, lecz składnik kosztów decydujący o kilku punktach procentowych wzrostu taryfy.

Gospodarstwa domowe tworzą w Polsce znaczącą część rynku zbytu energii elektrycznej

W Polsce w 2022 roku, według sprawozdania z działalności Prezesa URE, firmy energetyczne sprzedały odbiorcom końcowym około 147,5 TWh energii elektrycznej, a w tym nieco ponad 33,5 TWh (blisko 23 proc.) odbiorcom w gospodarstwach domowych.

Według danych prezentowanych przez GUS ( "Zużycie paliw i nośników energii w 2021 r.") biorąc pod uwagę kryterium rocznego zużycia, najwięcej gospodarstw domowych (20,6 proc. gospodarstw z 44,6 proc. dla których zostały uzyskano dane o zużyciu energii elektrycznej) znajdowało się w przedziale zużycia 1501–2000 kWh.

Kolejne przedziały o stosunkowo wysokiej liczebności obejmowały zużycie w granicach 1001–1500 kWh i 2001–2500 kWh (odpowiednio 18,8 proc. i 14,8 proc. gospodarstw). Najmniej gospodarstw – 1 proc. wystąpiło w grupie o zużyciu do 500 kWh oraz w grupach największego poboru, tj. 5001–6000 kWh i ponad 6000 kWh (2 proc. i 5,2 proc.).

W 2021 średnie roczne zużycie wszystkich nośników energii było niższe w gospodarstwach domowych w mieście niż na wsi. W przypadku energii elektrycznej wyniosło 2035 kWh w mieście i 3147 kWh na wsi, w tym w gospodarstwach domowych prowadzących działalność rolniczą 4247 kWh, a w pozostałych wiejskich 2936 kWh.