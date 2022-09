Prąd w czasach kryzysu. Ceny zależą od interwencji

Nikt do końca nie jest w stanie przewidzieć, w jakich warunkach przyjdzie wykonywać kontrakty w przyszłym roku, a to oznacza, że rośnie ryzyko realizacji przyjmowanych zobowiązań i skłonność do zawierania transakcji terminowych maleje - mówi Piotr Zawistowski, prezes zarząduTGE.

Obecnie trendy cenowe na rynkach energii elektrycznej i gazu zależą głównie od decyzji dotyczących interwencji - wskazuje Piotr Zawistowski.

Moim zdaniem obecnie nie ma ryzyka dezintegracji europejskiego giełdowego rynku energii elektrycznej- mówi prezes Towarowej Giełdy Energii.

Problematycznym rozwiązaniem natomiast byłoby na przykład ustanowienie maksymalnych cen hurtowych energii elektrycznej czy gazu - ocenia Piotr Zawistowski.

Na TGE w pierwszych ośmiu miesiącach 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2021 spadły obroty energią elektryczną i gazem zarówno na rynku spotowym, jak i terminowym, a łącznie spadek wyniósł 25 proc. na rynku energii elektrycznej i 22 proc. na rynku gazu. Jakie są tego powody?

- Spadek obrotów energią elektryczną i gazem na rynku spotowym to efekt dwóch zjawisk. Po pierwsze obserwujemy spadek zapotrzebowania na energię elektryczną i gaz w gospodarce. Na początku roku odbiorcy energii i gazu zawsze mają jakiś poziom zakontraktowania dostaw, a w ciągu roku uzupełniają te dostawy na rynku spot. Gdy spada poziom konsumpcji, to spadają obroty na tym rynku.

Po drugie, mniejsze obroty na rynku spot, wg mojego doświadczenia w handlu energią, to w pewnej mierze także wynik zachowań uczestników rynku. Gdy ceny energii zaczynają rosnąć, a tak było w tym roku, to z obawy o to co się może wydarzyć, uczestnicy rynku chętniej zabezpieczają swoje potrzeby na rynku terminowym, co również może wpływać na zmniejszenie obrotów na rynku spotowym.

Odnosząc się do spadku obrotów energią elektryczną i gazem na rynku terminowym to moim zdaniem przede wszystkim skutek niepewności co do dostępności tych towarów, wysokości ich cen oraz ewentualnych interwencji i zmian w regulacjach. Niestety samym spadkiem zapotrzebowania na te produkty nie da się wytłumaczyć skali spadku obrotów.

Nikt do końca nie jest w stanie przewidzieć, w jakich warunkach przyjdzie wykonywać kontrakty w przyszłym roku, a to oznacza, że rośnie ryzyko realizacji przyjmowanych zobowiązań i skłonność do zawierania transakcji terminowych maleje.

"Koszty zabezpieczeń finansowych wykonania kontraktów zawieranych na giełdzie rosną w warunkach dużej zmienności cen"

A czy spadek giełdowych obrotów energią elektryczną i gazem to jest też w pewnym stopniu efekt przenoszenia transakcji na rynek pozagiełdowy?

- Trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że w obecnych warunkach samo przeniesienie się z giełdy na rynek pozagiełdowy może nic nie dawać. Rynek pozagiełdowy bywa postrzegany jako atrakcyjny, ponieważ daje możliwość uniknięcia kosztów zabezpieczenia wykonania kontraktów, przy realnym ryzyku ich niewykonania. Jednak obecnie, gdy rynek jest tak bardzo zmienny, sądzę, że również na ryku pozagiełdowym trzeba ponosić istotne koszty zabezpieczenia wykonania kontraktów.

W warunkach rosnących cen energii elektrycznej i gazu wzrastają koszty zabezpieczeń wykonania kontraktów zawieranych na giełdzie?

- Koszty zabezpieczeń finansowych wykonania kontraktów zawieranych na giełdzie rosną w warunkach dużej zmienności cen i tak jest w tym roku.

Zabezpieczenia są tworzone m.in. na różnicę pomiędzy ceną bieżącą na rynku, a ceną zawarcia kontraktu na wypadek, gdyby kupujący lub sprzedający, w zależności od kierunku zmiany ceny, nie wykonał kontraktu i żeby wówczas giełda mogła zrealizować taki kontrakt za tego, który nie może go wykonać.

Przykładowo wyobraźmy sobie, że mamy kontrakt, w którym energia została sprzedana po cenie 100 zł/MWh, a cena energii rośnie do 150 zł/MWh. W takim przypadku ryzyko wykonania kontraktu polega na tym, że gdyby sprzedający nie zrealizował kontraktu to giełda musiałaby kupić energię z rynku po 150 zł/MWh i wykonać kontrakt po 100 zł/MWh, a związku z tym sprzedający musi tworzyć zabezpieczenie pozwalające finansować różnicę między ceną z rynku, czyli 150 zł/MWh i ceną po jakiej sprzedał energię, czyli 100 zł/MWh.

Natomiast gdyby cena spadła z kontraktowych 100 zł/MWh do 50 zł/MWh to wtedy w przypadku nie wykonania umowy przez kupującego po 100 zł/MWh, giełda jest zobowiązana do wykonania umowy ze sprzedającym po 100 zł/MWh. Dlatego od kupującego jest wymagane zabezpieczenie dla różnic w tych cenach. Giełda nie ma takich kapitałów, żeby samodzielnie kompensować ewentualne straty kupujących czy sprzedających niewnikające w gruncie rzeczy z jej własnej działalności.

Należy podkreślić, że mówiąc o zabezpieczeniach, tylko w niewielkim stopniu mówimy o zabezpieczeniach wnoszonych w gotówce. W przeciwieństwie do izb rozliczeniowych posiadających status CCP, w naszej Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych, poza możliwością kompensowania zabezpieczeń w grupach energetycznych możliwe jest stosowanie szeregu innych form zabezpieczeń, takich jak gwarancje bankowe, waluta euro, zielone certyfikaty czy też uprawnienia do emisji CO2.

"Aktualnie rynki energii elektrycznej i gazu nie są osadzone na typowych fundamentach biznesowych, do jakich przywykliśmy"

Co oznaczałoby wdrożenie w projektowanej wersji rozporządzenia Rady UE w sprawie cen energii, zawierające propozycje różnych interwencji, w tym redukcji zużycia energii w okresach szczytowego zapotrzebowania dla rynków energii elektrycznej i gazu?

- W obecnej sytuacji, dość ciężko w ciągu kilku, kilkunastu tygodni zwiększyć możliwości techniczne zaopatrzenia Europy w surowce energetyczne z nowych kierunków dostaw. Jest to ograniczenie fizyczne, zmiana ta wymaga inwestycji, a więc i czasu.

Z tej perspektywy wydaje się, że dużo bardziej racjonalnym kierunkiem jest rozsądne oddziaływanie na to, na co mamy wpływ, czyli na popyt. Oczywiście nie jest to zadanie proste, ponieważ potrzeby energetyczne, szczególnie w okresie zimy są z perspektywy społecznej potrzebami podstawowymi.

Jaki jest przewidywany teraz dalszy rozwój sytuacji na giełdowych rynkach energii i gazu, jeśli chodzi o ich ceny?

- Obecnie trendy cenowe na rynkach energii elektrycznej i gazu zależą głównie od decyzji dotyczących interwencji. W takich warunkach trudno o odpowiedzialne prognozy cenowe i w związku z tym nie podejmę się ich przedstawienia.

Należy wspomnieć, że aktualnie rynki energii elektrycznej i gazu nie są osadzone na typowych fundamentach biznesowych do jakich przywykliśmy. Historycznie trendy kształtowała relacja podaży i popytu w warunkach relatywnie przewidywanych cen paliw. Obecnie, sytuacja jest całkowicie inna, obarczona dużą niepewnością.

Właściwie każdego dnia można spodziewać się jakichś zdarzeń nadzwyczajnych regulacyjnych bądź innych związanych z wojną na Ukrainie, czy też zachowaniami Rosji.

"Moim zdaniem obecnie nie ma ryzyka dezintegracji europejskiego giełdowego rynku energii elektrycznej"

Czy planowane regulacje na poziomie UE prowadzą do zburzenia integracji europejskiego rynku energii elektrycznej, budowanej m.in. przez giełdy przez wiele lat?

- Moim zdaniem obecnie nie ma ryzyka dezintegracji europejskiego giełdowego rynku energii elektrycznej. Działania operatorów systemów przesyłowych, czy znane planowane interwencje mieszczą się w ustalonych regułach i przynajmniej na razie nie ma pomysłów na wprowadzanie mechanizmów, które może trudno byłoby usunąć i wrócić do stanu sprzed wojny na Ukrainie.

Jakiego rodzaju interwencji na rynku energii elektrycznej należałoby unikać, bo ich aplikacja groziłaby na przykład chaosem kontraktowym?

- Jeśli przyjąć, że zgadzamy się, iż zbudowane mechanizmy rządzące rynkiem energii elektrycznej są właściwe, a przed wojną na Ukrainie funkcjonowały sprawnie, to należy unikać interwencji, które rozmontowałyby obecny model rynku energii, nie dając nic w zamian.

Przez lata została stworzona dość skomplikowana infrastruktura organizacyjna do handlu energią elektryczną w skali paneuropejskiej na rynku spotowym, ale sytuacja na nim przekłada się na rynki terminowe, więc w sumie działamy w modelu handlu energią elektryczną, który obejmuje rynki spotowe i terminowe w całej UE.

Problematycznym rozwiązaniem natomiast byłoby na przykład ustanowienie maksymalnych cen hurtowych energii elektrycznej czy gazu. Poza faktem, że taki mechanizm, aby miał jakikolwiek sens, musiałby szczelnie objąć wszystkie transakcje (te zawierane na giełdach jak i poza nimi), a wiec wprowadzić bardzo rozbudowany model nadzoru, są przecież kontrakty zawarte bez takiego reżimu, a raczej nie sposób byłoby ich rozwiązać i wyrównać wszystkim warunki działania na rynku.

Mechanizm ceny krańcowej, w którym na rynku hurtowym cenę energii wyznacza najdroższa elektrownia domykająca rynek, powinien zostać utrzymany, czy zniesiony?

- Mechanizm ceny krańcowej działa głównie na rynku bilansującym i ustalane tam ceny, jako ceny wykonania kontraktów, wpływają na ceny energii na giełdowym rynku spotowym, gdzie mechanizm ceny krańcowej też ma zastosowanie (na tzw. fixingach), a w konsekwencji na ceny na rynku terminowym, gdzie mechanizm ceny krańcowej nie działa.

Można postawić zatem pytanie, jaki mechanizm mógłby ewentualnie zastąpić mechanizm ceny krańcowej i nie jest to, jak się wydaje, pytanie z prostą odpowiedzią.

Mechanizm ceny krańcowej oznacza, że ustalona w nim cena energii pozwala pokryć koszty najdroższego producenta energii, który musi produkować, żeby pokryć popyt na energię. Jeżeli ktoś chciałby zmienić ten model i próbować np. uśredniać cenę hurtową, musiałaby wprowadzić jakiś model, aby przekazać pieniądze na pokrycie kosztów producentów energii domykających rynek, ponieważ dla nich sprzedaż po takiej średniej cenie nie byłaby opłacalna.

Można się nie zgadzać z modelem ceny krańcowej, ale gdyby miał on zostać zniesiony, to należałoby w to miejsce zaproponować inny pełny model rynku energii elektrycznej, działający równie sprawnie jak obecny.

"W handlu giełdowym towarami masowymi zbieramy dopiero doświadczenia"

Czy obecnie ceny energii ustalane na TGE są nadal cenami referencyjnymi dla całego rynku energii elektrycznej?

- W związku z ograniczoną płynnością handlu na niektórych produktach energii elektrycznej może czasami występować duża zmienność cen tych produktów i to nie jest dobre zjawisko, ale generalnie cena energii elektrycznej ustalana na TGE to cena referencyjna dla całego rynku.

Gdyby w Polsce nie było giełdy energii to kompletnie nie wiedzielibyśmy jaki jest poziom cen prądu, ponieważ rynek pozagiełdowy to jest gra kartami trzymanymi przy orderach, bez upubliczniania informacji o cenach.

W Polsce handel węglem opiera się na kontraktach dwustronnych. Czy realne jest wprowadzenie giełdowego rynku węgla po to, żeby rynek stał się bardziej płynny?

- Pomysł budowy giełdowego rynku węgla w Polsce pojawiał się jako idea, ale tak naprawdę nie ma ku temu dobrych warunków. W przeciwieństwie do rynków energii elektrycznej i gazu, gdzie OSP odpowiadają za szereg elementów w tym dostawę i jakość towaru, uruchomienie giełdowego rynku węgla wymagałoby m.in. zorganizowania miejsc dostawy i odbioru węgla, zbudowania całego mechanizmu kontroli jakości węgla. To nie jest prosty zabieg. W handlu giełdowym towarami masowymi zbieramy dopiero doświadczenia, mam tu na myśli rozwijający się na TGE rynek rolny.

