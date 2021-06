Prąd w uścisku kosztów. Powodów rosnących cen nie brakuje

Ceny energii elektrycznej w Polsce rosną i nie wydaje się, by ten trend miał się zmienić w najbliższym czasie. Wśród czynników wpływających na taki proces na pierwszy plan wysunęły się koszty CO2; do tego dochodzą koszty opłat przesyłowych i dystrybucyjnych, przez które są też "przenoszone" koszty wielu regulacji. Cenotwórstwo w energetyce staje się coraz bardziej skomplikowane...

Ceny hurtowe pokazują, co będzie na rynku detalicznym

Na czym zależy przemysłowi energochłonnemu?

W opłacie dystrybucyjnej nie tylko sektorowe koszty

Narzędzia stabilizacji cen są, ale szybki przełom nie jest spodziewany

- Wypowiedzi polityków unijnych, przede wszystkim przewodniczącego Timmermansa, który mówi, że poziom 70 euro to ten poziom, który powinniśmy osiągnąć, czy też przedstawicieli Partii Zielonych w europarlamencie, którzy uważają , że w ogóle aukcje powinny się zaczynać od 50 euro i tak naprawdę dla nich oczekiwanym poziomem jest poziom, który może dojść do 150 euro, są niezwykle niepokojące i bardzo mocno uderza to w ceny energii - stwierdziła Małgorzata Kozak.Zaznaczyła przy tym, że - oprócz cen węgla i cen uprawnień do emisji CO2 - widać również wiele innych czynników, które mogą mieć wpływ na ceny energii.- Takim obszarem, który nas jako URE bardzo boli, jest propozycja zniesienia obliga giełdowego (na sprzedaż energii elektrycznej - red.) - pomimo iż to obligo, jeśli spojrzymy na informacje publikowane na stronie urzędu, to 36 proc. energii wyprodukowanej w kraju - stwierdziła Małgorzata Kozak. - Jeśli zostanie zlikwidowane, to wchodzimy w bardzo duży obszar kontraktów OTC, czyli zawieranych poza platformami służącymi do handlu (tak jak TGE czy inne dostępne platformy) i przejrzystość cen, mówiąc krótko, robi się coraz mniejsza... Tym bardziej, że mamy do czynienia z dość dużym poziomem koncentracji, jeżeli chodzi o sektor wytwarzania.Zdaniem Małgorzaty Kozak, jeżeli chcemy mówić o większej przejrzystości cen na rynku energii elektrycznej, to obligo giełdowe powinno być utrzymane.Dyrektor Małgorzata Kozak zwróciła też uwagę, że pojawił się projekt utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, do której mają być, upraszczając, przeniesione elektrownie węglowe z PGE, Enei i Taurona. Oceniła, że jeżeli zgromadzimy w jednym podmiocie większość jednostek, które jako paliwo pierwotne wykorzystują węgiel, to będzie bardzo duża łatwość w ustalaniu cen na rynku bilansującym.Podkreśliła, że nie należy pomijać tego, jak funkcjonują prosumenci. Wskazała, że moc zainstalowana w instalacjach prosumenckich zbliża się do 4 GW, a z obserwacji URE wynika, że czasami następuje przewymiarowanie instalacji, rezygnacja z innych źródeł służących ogrzewaniu, co nie pozostaje to bez wpływu na działanie systemu elektroenergetycznego.- Korzystając z systemu opustów, prosumenci wykorzystują zimą energię, którą produkują latem. Wystarczyła ostra zima, dużo śniegu i system pracował na maksymalnych obrotach; mieliśmy piki zapotrzebowania - podkreśliła Małgorzata Kozak.Grzegorz Żarski, doradca zarządu ds. rynków energii, Towarowa Giełda Energii, także zwraca uwagę na strukturę rynku wytwarzania, na liczbę podmiotów, jakie na nim działają i konkurencyjność tego rynku.- Strukturalnie nie wygląda to za dobrze - z uwagi na koncentrację. Poszukujemy rozwiązań, żeby przyciągnąć nowych graczy do rynku. Bardzo mocno promujemy rozwiązanie, by mniejsi gracze - nawet z sektora OZE - chcieli bardziej zaangażować się w rynek i mieć większy wpływ na kształtowanie cen - poinformował Grzegorz Żarski.Ceny hurtowe energii, których poziom odzwierciedlają notowania na TGE, są głównym składnikiem cen detalicznych. Grzegorz Żarski wskazał, że w tym roku ceny hurtowe w kontraktach z dostawą w roku następnym przebijały 300 zł/MWh i ocenił, że przy cenach CO2 na poziomie około 50 euro, jeśli to się nie zmieni, ta sytuacja cenowa się utrzyma.- Porównując kontraktacje na 2022 rok w kwietniu w poprzednim roku w cenach około 270 zł/MWh i w kwietniu tego roku, gdzie ceny przebijają 300 zł/MWh: mamy wzrost na rynku terminowym o 30 proc. To odbiorców boli, bo jeśli ktoś się jeszcze nie zakontraktował w spółkach obrotu, przełoży się to bezpośrednio na kontraktacje na przyszły rok - skomentował Grzegorz Żarski. - Jeśli chodzi o rynek spot: zestawiając ceny, trzeba uważać, brać pod uwagę m.in. zmienność pogody, ale generalnie od stycznia do kwietnia poprzedniego roku w stosunku do obecnego roku mam wzrost o 60 proc. - stwierdził Grzegorz Żarski.Ceny energii elektrycznej są oczywiście ważne dla wszystkich grup odbiorców energii, ale szczególnie dla tzw. odbiorców energochłonnych. Tomasz Ślęzak, dyrektor energii i ochrony środowiska, członek zarządu, ArcelorMittal Poland, wskazuje, że w hutnictwie stali poziom kosztów energii w strukturze wszystkich kosztów jest wysoki.- W naszym przedsiębiorstwie mamy hutę produkującą stal w technologii zintegrowanej, czyli przetwarzającej surowce naturalne (rudę żelaza, węgiel). Dlatego udział energii elektrycznej w kosztach nie jest aż tak duży, jak w przypadku huty elektrycznej, czyli takiej, która wytwarza stal ze złomu w piecu elektrycznym łukowym. Tam udział kosztów energii w strukturze wszystkich kosztów sięga blisko 50 proc... - poinformował Tomasz Ślęzak. - Nam w gruncie rzeczy mniej zależy na konkretnej wysokości cen energii elektrycznej w Polsce niż na tym, by te ceny nie odbiegały znacząco od cen europejskich. Nie porównujemy się z rynkami pozaeuropejskimi, bo tam rynkiem energii rządzą inne reguły. Obecnie wygląda to tak, że cena energii dla przedsiębiorstw w Polsce jest najwyższa w Europie... Dotyczy to zarówno cen energii, jak i kosztów jej zakupu.Poinformował, że różnica w cenach energii dla przedsiębiorstw w Polsce i innych krajach europejskich wprawdzie się zmienia, ale cały czas ceny w Polsce są wyższe niż w innych krajach Starego Kontynentu.- Ostatnie dane dla kontraktów forwardowych cen energii na rok pokazują, że ceny energii w Polsce - w porównaniu z cenami w Niemczech czy Francji - są o około 10 euro/MWh większe. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że koszty energii mają wysoki udział w kosztach produkcji stali - powiedział Tomasz Ślęzak.Podkreślał, że opłata mocowa wprowadzona w 2021 roku to niesłychanie istotny element kosztowy dla producentów stali. W przypadku ArcelorMittal Poland opłata mocowa sięga kilkudziesięciu milionów złotych rocznie; w przypadku przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności te koszty są podobne.- Hurtowe ceny energii w Polsce są wyższe niż w innych krajach europejskich. Ceny regulowane opłat za energię (opłaty przesyłowe, dystrybucyjne) bez opłaty mocowej byłyby porównywalne na przykład z rynkiem niemieckim, ale nie są, bo opłata mocowa dodaje kolejne około 8 euro/MWh do kosztów energii... - powiedział Tomasz Ślęzak. - Efekt? Również z powodu opłaty mocowej, że w bieżącym roku różnica między cenami energii dla hutnictwa w Polsce a innych krajów europejskich dochodzi już prawie do 27 euro/MWh. Nie wróży to dobrze branży hutniczej, ale i wszystkim sektorom energochłonnym w Polsce, które generują około 10 proc. polskiego PKB.Małgorzata Kozak wskazuje, że generalnie na stawki opłaty dystrybucyjnej czy przesyłowej składa się wiele czynników. Wyjaśnia, że taryfy kalkulowane są przez operatorów, a następnie przedstawiane są do zatwierdzenia regulatorowi, a - zwraca uwagę - kalkulowane są na podstawie kosztów planowanych.- Na pytanie, czy opłaty dystrybucyjne wzrosną, nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć... Dlatego że nie widzimy wniosków przedsiębiorstw. To będzie możliwe do sprawdzenia wyłącznie wtedy, kiedy te wnioski wpłyną, kiedy zostaną "przeprocedowane", kiedy wszystkie wątpliwości regulatora zostaną wyjaśnione - powiedziała Małgorzata Kozak. - Rolą regulatora jest równoważenie interesów, więc nie mogę zadeklarować na 100 proc., że ceny dystrybucji nie wzrosną. A co mogę zadeklarować? Że zostaną one poddane bardzo wnikliwej analizie - tak, by nie dopuścić do wzrostu wynikającego z nieuzasadnionych kosztów.Podkreśliła, że w pod pozycją opłat dystrybucyjnych na rachunku odbiorcy znajduje się wiele opłat, które nie są zależne od sektora dystrybucji, jak na przykład opłata mocowa czy opłata OZE.- Te opłaty bardzo mocno ważą na rachunku i stanowią niezwykle istotne obciążenie dla przedsiębiorców, a jednocześnie są zwarte w strukturze cen dystrybucji. Zatem jeżeli mówimy o opłatach przesyłowych czy dystrybucyjnych, to te koszty są pod ścisłą kontrolą, jak również koszty wynikające z opłaty mocowej czy opłaty OZE. Ale - jako regulator - nie zawsze mamy wpływ na to, jaka wysokość kosztów zostanie przyjęta, chociażby do kalkulacji stawki opłaty mocowej, bo wynika ona z zawartych na aukcjach kontraktów mocowych - wyjaśniała Małgorzata Kozak.Zważywszy, że w polskim miksie energetycznym dominuje energetyka węglowa, a jednym z głównych czynników determinującym koszty produkcji energii z węgla, a więc i ceny energii, są koszty CO2, to tym, co może spędzać sen z powiek odbiorców energii, pozostaje kwestia dalszego rozwoju sytuacji na rynku CO2. Jak to może wyglądać?- To pytanie można by zadać bankom inwestycyjnym, które mocno zainwestowały w CO2 - i trochę one tym rynkiem grają, niekoniecznie zaś energetycy. Zapowiedzi cen uprawnień do emisji CO2, które obecnie obserwujemy, raczej nie dotyczyły 2021 roku, ale 2030 roku i następnych lat - stwierdził Grzegorz Żarski. - Wydaje się, że cena CO2 jest bardzo wysoka i będzie trudna do udźwignięcia dla polskiej gospodarki... Mam nadzieję, że to już jest "górka" - i przez dłuższy czas będziemy mieli z tym spokój. Ale to moje stanowisko, nie jest to stanowisko giełdy. My się nie zajmujemy analizami trendów.Zdaniem Tomasz Ślęzaka jest sporo narzędzi, których zastosowanie może wpływać na obniżkę czy stabilizację cen energii, ale uważa on, że ceny energii w Polsce w najbliższych latach są skazane na wzrost.- Nie ma wątpliwości, że szybka transformacja w stronę energii odnawialnej w średniookresowym terminie może wpłynąć stabilizująco na ceny energii, ale - w naszym przekonaniu - wymaga to inwestycji w projekty wiatrowe na lądzie i w fotowoltaikę. Projekty offshorowe też mają potencjał, ale energia z tych źródeł jest droższa - mówi Tomasz Ślęzak.Jego zdaniem po stronie regulacyjnej wysiłek powinien się skupić na tym, by stymulować regulacjami rozwój OZE, choćby przez rozwiązania związane z autoprodukcją.- Jest sporo narzędzi i rozwiązań, których zastosowanie może wpływać na obniżkę czy stabilizację cen energii, ale nie są one przesądzające. Moim zdaniem ceny energii w Polsce są skazane na wzrost i spodziewamy się tego, przynajmniej w perspektywie do 2025 roku. Widać potencjał, by średnioterminowo stabilizować koszty energii, ale nie spodziewamy się wielkiego przełomu w tym aspekcie - ze względu na skład polskiego miksu energetycznego - powiedział Tomasz Ślęzak.W tekście wykorzystano informacje i opinie przedstawione podczas debaty „Ceny energii w Europie, w Polsce” w ramach EEC Online.