Prąd z wiatru zasili gigantyczną fabrykę wodoru

Brytyjski BP i duński Orsted, największy światowy operator morskich farm wiatrowych, nawiązały współpracę w celu produkcji "zielonego" wodoru.

Jeśli projekt nazwany Lingen Green Hydrogen wystartuje zgodnie z planem w 2024 roku, będzie jednym z największych takich zakładów w Europie.

Zakład w Lingen mógłby produkować prawie 9000 ton wodoru rocznie, a redukcja emisji CO2 byłaby równa zanieczyszczeniom generowanym przez 45 000 samochodów w Niemczech.

Proces wytwarzania "zielonego" wodoru nie jest póki co opłacalny ekonomicznie bez państwowego wsparcia. Produkcja gazu tą metodą jest ponad 3 razy droższa niż wytwarzanie wodoru z paliw kopalnych.

Duński Orsted jest największym światowym producentem energii z morskich farm wiatrowych, odpowiada za 29 proc. globalnej mocy zainstalowanej. 88 proc. prądu generowanego przez firmę pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 2025 roku Orsted chce osiągnąć zerowy bilans emisji w produkowanej energii, a do 2040 roku planuje zredukować swoją emisję CO2 do zera.