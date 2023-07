Prądu (raczej) nie zabraknie. Miliony na modernizację

PGE Dystrybucja modernizuje sieci średniego napięcia. Inwestycje za siedem milionów złotych na terenie skarżyskiego i zamojskiego oddziału firmy wpłyną na poprawę jakości dostarczanej energii elektrycznej i podniosą bezpieczeństwo zasilania odbiorców.





Zapewnienie stabilnych i bezpiecznych dostaw energii elektrycznej to kluczowe zadanie największego operatora systemu dystrybucyjnego w kraju, czyli spółki PGE Dystrybucja. Sposobem ma być zmiana struktury sieci energetycznej.

Spółka realizuje program kablowania linii średniego napięcia (SN) - PK30, który zakłada zwiększenie udziału linii kablowych umieszczanych pod powierzchnią ziemi do przynajmniej 30 proc. do 2026 roku. W praktyce oznacza to budowę łącznie ponad 11 tys. kilometrów linii kablowych, przy równoczesnym demontażu około 8,8 tys. kilometrów linii napowietrznych.

- Minimalizacja udziału linii napowietrznych w naszych sieciach elektroenergetycznych przynosi wiele korzyści zarówno odbiorcom, jak i spółce. Dzięki modernizacji infrastruktury zapewniamy odbiorcom nieprzerwane i bezpieczne dostawy energii elektrycznej, redukując do minimum potencjalne ryzyko awarii związanych m.in. z występowaniem zjawisk atmosferycznych - mówi Jarosław Kwasek prezes PGE Dystrybucja.

W każdym z oddziałów spółki realizowane są inwestycje, które wynikają z założeń programu. PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna zakończył właśnie przebudowę linii napowietrznych na kablowe.

Łącznie pod powierzchnią ziemi ułożono ponad 16 kilometrów kabli. Energetycy jednocześnie zdemontowali istniejącą sieć napowietrzną.

W zamojskim oddziale spółki kompleksowa modernizacja wciąż trwa. Łącznie pod powierzchnię ziemi trafi tu 3,2 km linii kablowej SN.

Modernizowane w obu oddziałach odcinki linii SN przebiegają przez tereny zalesione, podmokłe i trudnodostępne. W czasie gwałtownych zjawisk atmosferycznych dochodziło do uszkodzeń przewodów, co doprowadzało do powstawania masowych awarii. Podziemne linie kablowe minimalizują ryzyko występowania uszkodzeń.

Ich zaletą jest też zmniejszenie zakresu prac eksploatacyjnych wykonywanych na sieciach elektroenergetycznych, takich jak np. wycinka pasa technicznego czy wymiana słupów.