Prawdopodobny bezprecedensowy wzrost cen energii

Możemy spodziewać się bezprecedensowych podwyżek cen energii. Widzimy uzasadnienie do tego, by wprowadzić konkretne działania osłonowe klientów objętych taryfą - mówi Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Prezes URE widzi uzasadnienie do tego, by wprowadzić konkretne działania osłonowe. Szczególnie w tym obszarze, którym URE się zajmuje, czyli klientów taryfowych.

Rafał Gawin przyznał, że w przypadku klientów nie objętych taryfowaniem "ten problem jest dużo większy, bo ci odbiorcy już dziś płacą dużo więcej.

Prezes URE odniósł się też do marż przedsiębiorstw energetycznych. Dodał, że urząd przyjrzał się tej sprawie, biorąc pod uwagę wysokie ceny węgla i zakładając różne scenariusze.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Rafał Gawin był zapytany o to, czy biorąc pod uwagę fakt, iż cena energii elektrycznej w przyszłym roku wzrośnie, rekomendował rządowi osłonowe działania na rzecz gospodarstw domowych.

Potrzebna interwencja

- Pokazaliśmy analizę rynku i powiedzieliśmy, że w tym regulacyjnym modelu rynku, to może doprowadzić to takich podwyżek, wzrostu taryf, jakiego nie widzieliśmy do tej pory. Mieliśmy korektę o 37 proc. w ubiegłym roku, teraz mówimy, że ona może być większa, szczególnie w obrocie. Efektem tego może być coś, co nazwaliśmy bezprecedensowym, w sensie zmiany taryf - stwierdził Rafał Gawin.

- Widzimy uzasadnienie do tego, by wprowadzić konkretne działania - nazwijmy to - osłonowe. Szczególnie w tym obszarze, którym my, jako organ regulacyjny się zajmujemy, czyli klienci taryfowi - dodał.

Przyznał, że w przypadku klientów nie objętych taryfowaniem "ten problem jest dużo większy, bo ci odbiorcy już dziś płacą dużo więcej. - Ta interwencja w rynek ma uzasadnienie. W naszym przekonaniu, musi być to interwencja celowana w klienta końcowego niż w sam w rynek - dodał Rafał Gawin.

Jego zdaniem nie ma powodu, dla którego powinna nastąpić na rynku energii korekta cen w dół.

- To oznacza, że w przyszłym roku, nie będzie przesłanek do korekty w dół, a przynajmniej na dzień dzisiejszy nic o tym nie świadczy. Więcej, świadczy o tym, że ten rynek będzie wysoko się wyceniał będziemy oczekiwali, żeby spółki w jak największym stopniu "były zakontraktowane", czyli krótko mówiąc, spółki obrotu dokonają zakupu energii - podkreślił Gawin.

Co z marżami firm energetycznych?

Zwrócił uwagę, że pierwsza dostawa węgla do produkcji energii na przyszły rok pojawi się prawdopodobnie dopiero w grudniu.

- Dzisiaj przedsiębiorcy muszą zakładać jaka będzie cena węgla. To jest taka okoliczność, która tworzy wiele ryzyk. I to jest fundament do wyceny energii na przyszły rok - niepewność. W momencie gdybyśmy wiedzieli, że węgiel jest, po ile, to pewnie tego ryzyka byłoby mniej i to mogłoby mieć przełożenie na korektę cen - przyznał Rafał Gawin.

Prezes URE odniósł się też do marż przedsiębiorstw energetycznych. Dodał, że urząd przyjrzał się tej sprawie, biorąc pod uwagę wysokie ceny węgla i zakładając różne scenariusze.

- W każdym z tych scenariuszy "spread" wychodził nam powyżej czegoś co uznawaliśmy za racjonalne w sensie historycznym. To może być efektem wyceny ryzyka związanego z ceną węgla. Pewności co do tego nie mamy. Wskazaliśmy więc, że jest potencjał do ponadnormatywnej marży - poinformował Rafał Gawin.

- Pamiętajmy, że marża każdego przedsiębiorstwa może być spożytkowana w różny sposób. Jeżeli są potrzeby inwestycyjne, to, że ona jest duża może być bardzo uzasadnione. Nie oceniamy tego, że jest zła, niepotrzebna, mówimy, że jest ponadnormatywna, gdybyśmy spojrzeli historycznie, wstecz - podkreślił Rafał Gawin.