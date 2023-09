Prawdziwe ceny prądu w Polsce są prawie dwa razy wyższe

Jakie ceny energii w 2024 r.? Ile zapłacimy za prąd? Jeśli nowy rząd zrezygnowałby z mrożenia cen mogłyby one wzrosnąć prawie dwukrotnie.

Eksperci, z którymi rozmawiało WNP.PL, są przekonani, że niezależnie od wyników wyborów parlamentarnych ceny energii dla gospodarstw domowych w 2024 r. będą zamrożone. Nie można tego wykluczyć także w przypadku małych i średnich firm oraz samorządów. Dlaczego?



Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska, mówi, że nie wyobraża sobie, żeby ktoś był na tyle odważny, by w pełni otworzyć rynek energii dla odbiorców indywidualnych od 1 stycznia 2024 r.

Mateusz Brandt z Instytutu Doradztwa Energetycznego mówi, że gdyby nie regulacje, to ceny na rynku hurtowym mielibyśmy na poziomie ok. 1000 zł za MWh. Obecnie są one powyżej 600 zł za MWh.

Komisja Europejska dopuszczała interwencje państw członkowskich UE na rynkach energii, ale tylko do końca czerwca 2023 r. Teraz te regulacje przestały obowiązywać.

- Prognozując ceny energii, musimy zwrócić uwagę na to, jak będzie się kształtowała cena CO2 i paliw jednostek, które domykają merit order. Obecnie ceny gazu ziemnego są na poziomie ok. 200 zł za MWh, koszt CO2 to blisko 400 zł za tonę. Jeśli jednak weźmie się pod uwagę energetykę gazową, która często domyka rynek, koszty paliwa i CO2 oraz sprawność, to wychodzi cena energii w wysokości ok. 600-700 zł za MWh. Tak więc ceny, które obecnie obserwujemy na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), w dużej mierze odzwierciedlają koszty zmienne - mówi WNP.PL Andrzej Modzelewski, prezes E.ON Polska.

Im więcej energii z OZE, tym większa zmienność cen

Zauważa przy tym, że coraz większą, ale jeszcze nie dominującą rolę w kreowaniu cen energii odgrywają źródła odnawialne. W chwili, kiedy słońce mocno świeci albo wieje dużo wiatru, to ceny energii na rynku hurtowym spadają.

- Trzeba pamiętać o tym, że Europa jest coraz bardziej powiązana handlowo i kiedy mamy dużą podaż energii z OZE w jednych krajach, to automatycznie wpływa to na rynki w innych państwach. To jest nowy trend, którego trzeba się nauczyć, wyedukować branżę oraz wyedukować klientów - dodaje Andrzej Modzelewski.

Wskazuje, że ta nowa sytuacja stwarza możliwość czerpania dodatkowych korzyści ze zmienności cen. Należy korzystać z tego, że energia może kosztować w pewnych godzinach mniej niż podstawowe produkty giełdowe, jak np. kontrakt BASE notowany po 600-700 zł za MWh. Im więcej będzie energii z OZE, tym większa będzie zmienność cen.

Mrozić albo nie mrozić? Znamy już odpowiedź na to pytanie

Rozpoczęła się już dyskusja o cenach energii dla odbiorców końcowych w 2024 r.

- Nie wyobrażam sobie, niezależnie od tego, kto wygra wybory parlamentarne, że ceny energii dla odbiorców końcowych w 2024 r. nie będą w jakiś sposób mrożone. Jako branża ubolewamy z tego powodu - zaznacza Andrzej Modzelewski.

Obecnie ceny energii są zamrożone na poziomie 414 zł za MWh w pierwszym progu i 693 zł za MWh w drugim progu. Jeśli spojrzymy na notowania hurtowe cen energii na 2024, widać, że gdyby nie zamrożono cen, to cena dla odbiorcy końcowego musiałaby wynieść 700-800 zł za MWh.

- Niezależnie od tego, co pokażą wybory parlamentarne, to minister klimatu lub regulator nie pozwoli na to, żeby ceny wzrosły prawie o 100 proc. Dlatego jestem mocno przekonany, że mrożenie cen będzie również w 2024 r. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś był na tyle odważny, by w pełni otworzyć rynek od 1 stycznia 2024 r. - tłumaczy Andrzej Modzelewski.

Jego zdaniem Polska znalazła się w nietypowej sytuacji, ponieważ z kryzysu energetycznego inne kraje już wyszły. W Niemczech ceny były zamrożone na poziomie 40 eurocentów za kWh, w Polsce cena została zamrożona na poziomie 10 eurocentów.

- Problem odsunęliśmy w czasie. Gdy na innych rynkach, gdzie zamrożono cenę energii na poziomie 40 eurocentów, ceny spadły, odmrożono je i obecnie te państwa mają z powrotem normalny rynek energii. W Polsce tego problemu nie rozwiązaliśmy, odsunęliśmy go w czasie i prędzej czy później trzeba będzie go rozwiązać - podkreśla Andrzej Modzelewski.

E.ON nie zatwierdza taryf na sprzedaż energii gospodarstwom domowym u prezesa URE. W 2023 r. ceny dla gospodarstw domowych i dla małych firm zostały ustawowo określone i E.ON także po tych cenach dostarcza energię swoim klientom. Rekompensaty, jakie otrzymuje dla gospodarstw domowych, są na poziomie średnich cen wszystkich sprzedawców z urzędu.

Jaka będzie podstawa prawna zamrożenia cen energii?

Także inni eksperci spodziewają się zamrożenia cen energii dla wybranych odbiorców w 2024 r.

- Spodziewam się, że w 2024 r. będziemy mieli zamrożone ceny energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Wielce prawdopodobne będzie także zamrożenie cen dla małych i średnich firm. Powstaje jednak pytanie, w oparciu o jaką podstawę prawną to się odbędzie. Komisja Europejska dopuszczała interwencje państw członkowskich UE na rynkach energii, ale tylko do końca czerwca 2023 r. Teraz te regulacje przestały obowiązywać. Drugie pytanie jest takie, skąd będą pochodziły pieniądze na rekompensaty dla firm energetycznych z powodu zamrożenia cen energii - mówi WNP.PL Mateusz Brandt, prezes Instytutu Doradztwa Energetycznego.

Ceny energii na rynku hurtowym mogą wkrótce rosnąć

Eksperci zwracają uwagę na niepewną sytuację na hurtowym rynku energii.

- Zostało zniesione obligo giełdowe na rynku energii, ale rynek hurtowy na TGE jest płynny i nie ma póki co problemów z zawieraniem kontraktów na rok 2024 i 2025 w przypadku podstawowych produktów, typu base i peak. Trochę z niepokojem patrzymy na to, czy płynność na rynku się utrzyma w chwili, kiedy pojawi się nowy, istotny gracz, czyli Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Jako branża podkreślamy, że im więcej jest rynku i więcej transparentności, to tym lepiej dla konsumentów - zaznacza Andrzej Modzelewski z E.ON.

Ceny energii w ostatnich tygodniach nieco wzrosły.

- Obecnie ceny na TGE w kontraktach base na 2024 r. są powyżej 600 zł za MWh. To dość duży wzrost w porównaniu z majem i czerwcem 2023 r. - dodaje Mateusz Brandt z Instytutu Doradztwa Energetycznego.

Wskazuje, że występują czynniki przemawiające zarówno za tym, że ceny przekroczą poziom 700 zł za MWh, jak i takie, które przemawiają za tym, że tak się nie stanie.

- Wkrótce rozpocznie się sezon grzewczy i do systemu wejdzie produkcja energii z gazu ziemnego, a jednocześnie będzie zmniejszała się ilość energii z fotowoltaiki. To może przełożyć się na wzrost cen - dodaje Mateusz Brandt.

Z drugiej strony mamy ustawę mrożącą ceny energii dla odbiorców indywidualnych oraz małych i średnich firm, a także rozporządzenie systemowe do tej ustawy z września 2022 r. Ten przepis reguluje, że poszczególne generacje nie mogą sprzedawać energii na rynku bilansującym drożej niż określony limit.

- Gdyby nie to rozporządzenie, to obecnie ceny na rynku hurtowym mielibyśmy na poziomie ok. 1000 zł za MWh - ocenia Mateusz Brandt.

Odbiorcy biznesowi już kupują energię na kolejne lata. Strategie mają różne

Klienci biznesowi już kontraktują energię na kolejne lata.

- W 2023 r. klienci mogli kupić kontrakt base na rok 2025 poniżej 600 zł za MWh, a na rok 2024 w okolicach 600 zł. Do tej ceny trzeba doliczyć kolorowe certyfikaty i marże sprzedawców, co łącznie wynosi od 50-60 w zł na MWh w najtańszych ofertach do nawet 200 zł w innych - wylicza Mateusz Brandt.

Wskazuje, że różni odbiorcy biznesowi mają różne strategie zakupowe. Część z nich już kupiło energię na cały rok 2025, inni nie chcą takich kontraktów i kupują tylko energię na rynku spot.

- Jeżeli będziemy mieli warunki pogodowe zbliżone do ostatnich lat, czyli będzie w miarę ciepła i w miarę wietrzna zima, to pozostanie na RDN może być dobrym rozwiązaniem, ponieważ cena może być niższa niż obecny kontrakt terminowy. Niektórzy przewidują nawet, że różnica może wynieść 200-300 zł na MWh, ja takim optymistą nie jestem i skłaniałbym się raczej ku różnicy wynoszącej blisko 100 zł - zaznacza Mateusz Brandt.

Część odbiorców biznesowych już kupiła energię na najbliższe lata, ale są też tacy, którzy z zakupami czekają do września i października, wówczas będą kupować energię na lata 2025 i 2026, a będą i tacy, którzy będą kupować energię na rok 2027.

Pada jednak pytanie, czy pozostanie tylko na rynku spot nie jest niebezpieczne, warto pamiętać, że w sierpniu i wrześniu 2022 r. ceny energii na rynku spot sięgały w Polsce nawet 2 tys. zł za MWh.

- W Polsce dominuje paradygmat, że przenosimy sytuację z roku obecnego na lata następne. W 2022 r. było trochę strachu, ale panowała opinia, że sytuacja musi się unormować. I w 2023 r. była bardzo dobra sytuacja, więc firmy energetyczne starają się przenosić to na lata następne, co widać w ich produktach. Wiele spółek obrotu energią namawia klientów, żeby zostawali tylko na spocie, ponieważ spodziewają się, że spot będzie tani. Trzeba jednak pamiętać, że ceny na rynku spot podlegają dużym fluktuacjom cenowym - podsumowuje Mateusz Brandt.

Ceny w przetargach nie są znacząco różne od cen rynkowych

29 sierpnia otworzono oferty na sprzedaż energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej Miasta Stołecznego Warszawy. To jeden z największych tego typu przetargów w Polsce, opiewa on na zakup 650 GWh w 2024 r.

W przetargu złożono trzy oferty. Spółka PGE Obrót złożyła ofertę wartą 573,6 mln zł, co daje średnią cenę 719,0 zł za MWh.

Spółka Veolia Energy Contracting Poland złożyła ofertę wartą 581,8 mln zł, co daje średnią cenę 729,38 zł za MWh.

Z kolei Energa Obrót zaproponowała cenę 619,4 mln zł, co daje średnią cenę 776,4 zł za MWh.

Przypomnijmy, że Sejm 13 lipca 2023 r. uchwalił nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii w 2023 r. Zakłada ona zwiększenie limitów zużycia prądu z zamrożoną ceną, a także obniżenie ceny maksymalnej prądu m.in. dla firm i samorządów.

Nowelizacja przewiduje, że od 1 października 2023 r. obniżona zostanie cena maksymalna na energię, z 785 zł za MWh do 693 zł za MWh. Będzie to dotyczyło samorządów, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wrażliwych podmiotów użyteczności publicznej, jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie czy placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

To oznacza, że złożone oferty w przetargu dla warszawskiej grupy zakupowej są niższe niż zamrożone ceny obecnie obowiązujące i wyższe niż poziomy cen, jakie będą obowiązywać od 1 października 2023 r.