Prawie 10 miliardów zł na wsparcie zielonych inwestycji w tym roku

W tym roku na wsparcie zielonych inwestycji trafi blisko 10 mld zł - zapowiedział minister klimatu Michał Kurtyka. Wyjaśnił, że pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na eko-transport, retencję, efektywność energetyczną czy rozwój fotowoltaiki.

Kurtyka wskazał, że środki na zielone inwestycje pochodzą m.in. z funduszy unijnych, środków norweskich i krajowych.

"Epidemia koronawirusa wymaga od nas poszukiwania takich rozwiązań, które pozwolą pobudzić gospodarkę. Mamy też ambicje, by to ożywienie gospodarcze wytyczało nowe ścieżki rozwoju i wzrostu, zielonego wzrostu" - podkreślił szef resortu klimatu.

Minister dodał, że plan wsparcia zielonych inwestycji będzie obejmował w sumie 26 programów NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska.

"W sumie resort klimatu w ramach tych programów przeznaczy 7,8 mld zł. W poniedziałek zostały uruchomione z kolei aukcje na premie kogeneracyjną do kwoty 2 mld zł. To prawie 10 mld zł, które udostępniamy beneficjentom w nadchodzących miesiącach na zielone inwestycje" - powiedział minister.

Chodzi o nowe programy oraz o te już wprowadzone, takie jak np. program antysmogowy "Czyste Powietrze" czy program promocji fotowoltaiki "Mój Prąd". Zgodnie z zapowiedzią część wprowadzonych wcześniej programów zostanie zmodyfikowana - w innych natomiast mogą zostać zmienione warunki finansowe, by po dotacje bądź pożyczki mogło sięgnąć więcej osób. W "Moim Prądzie" ma pojawić się opcja dodatkowego wsparcia na zakup przydomowych ładowarek do samochodów elektrycznych.

Kurtyka wyjaśnił, że pieniądze na nowe inwestycje mają trafić do czterech grup beneficjentów - m.in. osób fizycznych. Ministerstwo szacuje, że do m.in. właścicielom domów jednorodzinnych zostanie udostępnionych w sumie 3,13 mld zł - 1,9 mld zł do końca roku w ramach "Czystego Powietrza" i ok. 800 mln zł z programu "Mój Prąd". Na początku lipca ma ruszyć zapowiadany program "Moja Woda" z budżetem 100 mln zł. Dzięki niemu właściciele domów będą mogli uzyskać do 5 tys. zł na zagospodarowanie deszczówki.

Samorządy mogą starać się w sumie o 655 mln zł - 99 mln zł na zielono-niebieskie inwestycje w miastach, 86 mln zł na poprawę efektywności energetycznej w szkołach, 300 mln zł na zakup elektrycznych autobusów i dwustanowiskowych ładowarek do nich. Według wyliczeń MK w tym ostatnim programie uda się kupić 300 elektrycznych autobusów i wybudować 75 miejsc do ich ładowania.

W ramach programów NFOŚiGW przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy sięgającej w sumie 3,19 mld zł. Z tego 1 mld zł to budżet w ramach zmodyfikowanego programu "Energia plus" - na podniesienie ich efektywności energetycznej, a 70 mln zł - na zakup elektrycznych samochodów dostawczych.

Z puli wynoszącej 791 mln zł będą mogli skorzystać zarówno samorządy, jak i firmy; na budowę i modernizację systemów ciepłowniczych ma iść 164 mln zł, a program budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych - 165 mln zł.

"Zgodnie z naszymi wyliczeniami udostępnione przez nas ok. 10 mld zł pozwoli wygenerować inwestycje o wartości ponad 20 mld zł. Jestem przekonany, że będzie to istotny element ożywienia gospodarczego po koronawirusie" - podsumował Kurtyka.