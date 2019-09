Prawie 90 wielkich firm zobowiązało się do redukcji emisji gazów cieplarnianych

Autor: PAP/rs

22-09-2019 09:24

Blisko 90 międzynarodowych koncernów, w tym Nestle, Nokia i Danone, zobowiązało się do zmniejszenia ilości emitowanych gazów cieplarnianych w ramach walki ze zmianami klimatu - poinformowała w niedzielę koordynująca tę inicjatywę organizacja We Mean Business.

Dziesiątki firmy dołączyły do proklimatycznej inicjatywy w ciągu dwóch miesięcy przed rozpoczynającym się szczytem ONZ w sprawie klimatu - poinformował organizator, koalicja We Mean Business, złożona z organizacji broniących środowiska.

Są to w większości firmy europejskie, ale też z krajów Ameryki Północnej i Azji. Deklarowane przez nich działania na rzecz redukcji emisji mają być niezależnie weryfikowane.

Niektóre z nich zgodziły się, by do 2050 roku osiągnąć neutralność emisyjną - są to m.in. szwajcarski Nestle, francuski producent kosmetyków L'Oreal i francuski wytwórca materiałów budowlanych Saint-Gobain.

"Teraz wiele kolejnych firm powinno dołączyć do tego ruchu, by dać jasny przekaz, że na rynkach dokonuje się zmiana" - podkreślił w oświadczeniu sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.



Koalicja We Mean Business wystartowała w czerwcu br. wraz z wezwaniem do działania, wystosowanym przez ONZ oraz liderów biznesu i wiodące organizacje obywatelskie. Jak podają organizatorzy, do inicjatywy przyłączyło się dotąd 87 międzynarodowych koncernów o łącznej wartości na giełdzie wynoszącej ponad 2,3 biliona dolarów.



Inne - takie jak Nokia, Danone i brytyjski producent leków AstraZeneca - zobowiązały się do uzgodnienia swoich działań z celem ograniczenia globalnego średniego wzrostu temperatur do 1,5 stopnia Celsjusza. Jest to centralny postulat paryskiego porozumienia klimatycznego z 2015 roku.



Naukowcy alarmują, że w obliczu rosnącego tempa zmian klimatycznych świat musi o połowę zredukować emisję gazów cieplarnianych w ciągu najbliższych 10 lat, jeśli chce uniknąć katastrofalnych skutków dalszego ocieplania się klimatu.



Reuters zauważa jednak, że deklaracje koncernów złożone w ramach inicjatywy We Mean Business to kropla w morzu potrzeby, zważywszy, że firmy wydobywcze eksplorują coraz to nowe złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, a wiele krajów rozwijających się w coraz większym stopniu polega na energii węglowej. We Mean Business liczy na to, że za pierwszymi firmami pójdą kolejne.



Część ekspertów zastanawia się ponadto, czy notowane na giełdzie firmy, zobowiązane do maksymalizowania zysków dla swoich udziałowców, będą w stanie przeprowadzić prośrodowiskowe inwestycje, do których się zobowiązały. Z drugiej strony - podkreśla Reuters - wielu inwestorów naciska na firmy, by podjęły działania w tej sprawie, a szefowie koncernów muszą liczyć się z faktem, że ocieplanie się klimatu to temat, którym żywo interesują się rzesze młodych ludzi, potencjalnych klientów, na całym świecie.