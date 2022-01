Prawie połowa polskich firm planuje zielone inwestycje

Odsetek polskich przedsiębiorstw podejmujących inwestycje w 2021 r. pozostał na podobnym poziomie jak w 2020 r. Prawie połowa (48 proc.) firm planuje w ciągu następnych trzech lat zainwestować w działania lub technologie proklimatyczne - wynika z badań Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

- Warto zwrócić uwagę na rosnącą świadomość przedsiębiorców w Polsce w dwóch obszarach: cyfryzacji oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. Ponad jedna trzecia firm dąży do podniesienia swojego poziomu cyfryzacji, a prawie połowa firm planuje zainwestować w działanie pro-klimatyczne. Postawy te świadczą o rosnącej odpowiedzialności przedstawicieli biznesu - komentuje prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI.Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej należącą do jej państw członkowskich. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla kluczowych inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki UE. Bank finansuje projekty w czterech priorytetowych obszarach – infrastruktura, innowacje, klimat i środowisko, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).W 2020 r. grupa EBI zapewniła finansowanie projektów w Polsce w wysokości 5,2 mld euro.