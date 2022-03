Prawo chroni sygnalistów zgłaszających naruszenia w ochronie środowiska

Prawo ochrony środowiska wyznacza najnowsze trendy regulacyjne. Nie jest jedynie bezbarwnym tłem, ale jednym z głównych aktorów, występującym w aktach prawnych, zarówno na gruncie krajowym jak i unijnym - piszą Katarzyna Marczuk-Pieńkowska oraz Sandra Sekuła-Barańska z warszawskiego biura Dentons.

Jednocześnie w polskim projekcie ustawy zdecydowano się pójść o krok dalej, co umożliwia tzw. zasada gold plating. Przyjęto, że pojęcie naruszenia będzie się odnosiło do wszystkich działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa, dotyczących ochrony środowiska, które w konsekwencji będą mogły podlegać zgłoszeniu przez sygnalistę.Po czwarte, naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska może wcale nie wynikać z chęci zysku lub zamiaru obejścia prawa, ale z nieodpowiedniego doboru kontrahentów, czy też personelu, z jego niewłaściwego przeszkolenia, czy też z nieznajomości szybko zmieniających się przepisów prawnych.Wobec podmiotów profesjonalnie działających w biznesie wymaga się jednak dochowania szczególnych standardów, przy zachowaniu zasady, że nieznajomość prawa szkodzi, a bierność w jego stosowaniu bywa dotkliwa.Po piąte, dbałość o środowisko staje się dzisiaj podstawą budowania marki. Podmiot niedostosowany do otoczenia prawnego, nie tylko może ponieść określone sankcje administracyjno-karne wynikające z właściwych przepisów, ale także straty wizerunkowe.Podanie do wiadomości publicznej informacji na temat naruszeń w ramach ujawnienia publicznego może przynieść negatywne konsekwencje, często trudne do odwrócenia.Powyższe powoduje, że prowadzenie działalności gospodarczej będzie wymagało od przedsiębiorców jeszcze większego zaangażowania i planowania strategicznego w ramach ESG, także w kategoriach używania narzędzi Green Compliance. Zapewnią one nie tylko płynne działanie podmiotu, ale i reakcję na możliwe działanie sygnalisty. Ułatwią również przygotowanie i wdrożenie polityki postępowania z potencjalnymi zgłoszeniami naruszeń, zapewniając gotowość na różne scenariusze.Jak wspomniano powyżej, istnieje wiele sytuacji, w których może dojść do niezgodności w zakresie prawa ochrony środowiska, zauważonych przez sygnalistę.Mogą to być przykładowo realizacja inwestycji budowlanej bez wymaganej decyzji środowiskowej lub z przekroczeniem jej warunków, czy też zlecenie badań pomiarowych (wymaganych w pozwoleniu zintegrowanym) laboratorium nieposiadającemu akredytacji.Innym przykładem jest zaniżanie wyników pomiarów stężeń substancji w ściekach przemysłowych lub odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub wbrew niemu.Kolejny przykład to spostrzeżenie awarii głównego filtra odpylającego i następczy brak zgłoszenia odpowiednim organom przekroczeń w emisji a także brak wykonania remediacji gruntu w przypadku historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.Może to być także naruszenia związane z gospodarką odpadami, np. brak wpisu do BDO w Polsce (gdy jest on wymagany), gospodarowanie odpadami niezgodnie z informacjami zgłoszonymi do rejestru.Co istotne, prawo ochrony środowiska przenika różne sfery działalności. W związku z tym naruszenia mogą wystąpić nie tylko w odniesieniu do podmiotów na co dzień prosperujących w tym obszarze, ale i z pozostałych gałęzi. Tym bardziej należy zachować czujność, podążać za zmianami i zapewniać ciągłą zgodność z normami środowiskowymi.Normy wynikające z tzw. dyrektywy o sygnalistach powinny być implementowane do krajowych porządków prawnych do 17 grudnia 2021 roku. Nie wszystkim to się jednak udało. W Polsce nadal nie uchwalono stosownej ustawy. Nie oznacza to jednak, że przepisy dyrektywy nie będą miały zastosowania.W ślad za sprawą Van Duyn (sygn. sprawy: C-41/74), każdy obywatel państwa członkowskiego ma prawo powoływać się bezpośrednio na niewdrożoną w terminie dyrektywę, jeżeli jej normy są doprecyzowane, jasne, bezwarunkowe i nie odwołują się do dodatkowych środków, krajowych czy wspólnotowych.Taka też jest większość norm dyrektywy dotyczącej sygnalistów. Jedynie w odniesieniu do podmiotów prywatnych, zatrudniających od 50 do 249 pracowników, wykonanie obowiązków zawartych w tym akcie prawnym odłożono do 17 grudnia 2023 roku.Czas na przygotowania albo już się skończył, albo nie zostało go zbyt wiele. Przygotowania te będą dużo łatwiejsze i bardziej efektywne, jeżeli będzie im towarzyszyć Green Compliance, połączony ze strategicznym planowaniem w ramach ESG. Tylko kompleksowe podejście do wskazanych zagadnień będzie stanowiło właściwą odpowiedź na najnowsze trendy w zakresie ochrony środowiska.Autorki: Katarzyna Marczuk-Pieńkowska - adwokat, Senior Associate w warszawskim biurze Dentons, Sandra Sekuła-Barańska - radca prawny, Senior Associate w warszawskim biurze DentonsŚródtytuły pochodzą od redakcji WNP.PL