Prawo klimatyczne UE nie powinno przesądzać celu redukcji emisji na 2030 rok

Prawo klimatyczne nie powinno przesądzać decyzji Rady Europejskiej co do celu redukcji emisji na 2030 rok. Koncentrowanie się tylko na celach jest bezproduktywne, jeżeli nie można udowodnić, że mogą zostać osiągnięte - mówił w Brukseli wiceminister klimatu Adam Guibourge-Czetwertyński.

Guibourge-Czetwertyński bierze udział w czwartek w spotkaniu unijnych ministrów ds. środowiska. Rozmowy dotyczą m.in. nowego prawa klimatycznego proponowanego przez Komisję Europejską. Zaprezentowany w środę projekt zakłada, że do września KE przedstawi plan w sprawie zwiększenia celu redukcji emisji CO2 na 2030 rok do 50-55 proc. w porównaniu do poziomów z 1990 roku. Obecny cel to 40 proc.

Wiceminister podkreślił na spotkaniu, że Polska wspiera osiągnięcie celu neutralności klimatycznej w UE do 2050 roku, tak jak zostało to zdecydowane na unijnym szczycie w grudniu 2019 roku w Brukseli.

"Uważamy, że unijne prawo klimatyczne powinno odzwierciedlać przyjęte (na tym szczycie - PAP) konkluzje. Naszym zdaniem regulacje nie powinny przesądzać decyzji Rady Europejskiej co do celu (redukcji emisji - PAP) na 2030 rok. Podtrzymujemy opinię, że to Rada Europejska powinna odpowiadać za strategiczne podejście dotyczące definiowania ram polityki klimatycznej" - zaznaczył Guibourge-Czetwertyński.

Jak dodał, aby uniknąć niepotrzebnych napięć, ważne jest to, by decyzje o strategicznych elementach polityki klimatycznej były podejmowane w drodze konsensusu. Tłumaczył, że prawo klimatyczne nie powinno zawierać założeń co do konkretnej trajektorii dotyczącej obniżania emisji gazów cieplarnianych i powinno gwarantować odpowiednie środki na transformację w stronę neutralności klimatycznej.

Wiceminister powiedział, że UE powinna podkreślać, że obecna, ambitna polityka klimatyczna przynosi korzyści i jest efektywna. Jego zdaniem koncentrowanie się tylko na celach jest bezproduktywne, jeżeli nie można udowodnić, ze te cele mogą zostać osiągnięte. "Niezbędne jest stworzenie solidnych ram finansowych i dostarczenie odpowiedniego wsparcia na transformację w stronę neutralności klimatycznej" - podkreślił Guibourge-Czetwertyński.

Przekazał, że Polska stoi na stanowisku, że osiągniecie celów neutralności klimatycznej wymaga zmiany tego, w jaki sposób produkujemy energię, poruszamy się czy podróżujemy. "Uważamy, że najważniejszym priorytetem unijnych instytucji powinno być przygotowanie planu z konkretnymi środkami i odpowiednim finansowaniem, który pozwoli osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku" - zaznaczył.

Dodał, że sprawiedliwa transformacja powinna dotyczyć wszystkich obywateli UE. KE powinna jednocześnie analizować wpływ swoich projektów na każde państwo członkowskie, na regiony i obywateli, którzy zostaną najbardziej dotknięci unijną polityką.

"Propozycja Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest krokiem we właściwym kierunku, jednakże fundusze i zasoby są kroplą w oceanie biorąc pod uwagę koszty transformacji, które dotyczą Polski" - argumentował Guibourge-Czetwertyński dodając, że nie ma wątpliwości, iż środki na politykę spójności i rolnictwo powinny być większe.

Propozycja KE określa wiążący cel neutralności klimatycznej w UE do 2050 roku. Zakłada zwiększenie celów redukcji emisji CO2 na 2030 rok. Do czerwca KE dokona przeglądu, a w razie potrzeby zaproponuje zmianę praw w celu osiągnięcia dodatkowych redukcji emisji do 2030 roku. Natomiast do września KE przedstawi plan oceny skutków zwiększenia celu do 2030 roku w granicach 50-55 proc. w porównaniu do poziomów z 1990 roku. Na podstawie tej oceny KE zaproponuje nowy cel.