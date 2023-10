PRECOP 28 coraz bliżej. To ostatnia szansa na rejestrację

Już w czwartek, 5 października startuje PRECOP 28 – konferencja przygotowująca do Szczytu Klimatycznego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To ostatnia szansa na rejestrację na to unikalne wydarzenie.

Przed nami PRECOP 28 - konferencja organizowana przez United Nations Global Compact Network Poland oraz Grupę PTWP, pod patronatem WNP.PL i PortalSamorzadowy.pl.

Od aktualnej diagnozy po wskazanie koniecznych działań dla powstrzymania kryzysu klimatycznego - eksperci zabiorą głos i zwrócą uwagę na najważniejsze tematy dla przyszłości planety.

PRECOP 28 to wydarzenie poprzedzające Szczyt Klimatyczny w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Climate Change Conference - COP28) i przygotowujące uczestników do udziału w nim. W tym roku odbędzie się ono 5 i 6 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Druga edycja PRECOP, która - jako wydarzenie cykliczne - stawia sobie za cel wypracowanie w toku otwartej dyskusji wspólnego stanowiska różnych środowisk wobec najważniejszych tematów omawianych podczas corocznych szczytów klimatycznych. Agenda wydarzenia została oparta na siedmiu nurtach tematycznych. Zaplanowano 30 inspirujących debat z udziałem 150 prelegentów.

Siedem nurtów tematycznych tegorocznego PRECOP 28

Pierwszym jest transformacja energetyczna w kierunku eliminacji paliw kopalnych oraz zmniejszenia wpływu na środowisko i klimat. Wśród omawianych tematów będą odnawialne źródła energii, bezpieczeństwo i stabilność systemu, a także nowoczesna infrastruktura konieczna dla nowej energetyki.

Drugi nurt to redukcja emisji gazów cieplarnianych. Dekarbonizacja przemysłu, transportu, budownictwa i stopień zaawansowania tych przemian będą kolejnymi tematami rozmów.

Głęboka transformacja systemów energetycznych, transportowych, budowlanych i przemysłowych, inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska i bezpieczeństwo energetyczne wymagają zrównoważonego finansowania. Bardzo zasadne jest więc omówienie roli sektora bankowego w zielonej transformacji.

Zielone miasta i zrównoważone rolnictwo stają się coraz ważniejsze

Kolejny nurt tematyczny to edukacja klimatyczna, kompetencje i rosnąca świadomość społeczna, które będą warunkami skutecznego wprowadzenia istotnych dla świata zmian.

Zielone miasta i ich adaptacja do zmian klimatu to także ważny nurt tematyczny. W ramach tej ścieżki będziemy rozmawiać m.in. o zrównoważonym transporcie publicznym i e-mobilności, o własnej energii odnawialnej, a także o ich wpływie na jakość życia.

Coraz większego znaczenia nabiera zrównoważone rolnictwo i bezpieczeństwo systemu żywnościowego wobec kryzysów i ekstremalnych zjawisk. Ważnym elementem jest także zmniejszenie emisyjności rolnictwa poprzez zwiększenie jego efektywności energetycznej.

Na koniec wreszcie porozmawiamy także o szansach i wyzwaniach dla biznesu oraz ESG i zielonych strategiach firm, gospodarce obiegu zamkniętego, pozwalającej na produkcję bez odpadów. To podstawa racjonalnego wykorzystania zasobów.

Zmiana klimatu - różne perspektywy, jedno wyzwanie

W ubiegłym roku w ponad 20 debatach, dyskusjach i wydarzeniach towarzyszących PRECOP 27 uczestniczyło 1200 osób - wśród nich wysocy przedstawiciele agend ONZ i Unii Europejskiej, ambasadorzy i politycy oraz byli prezydenci COP.

Wśród tegorocznych gości nie zabraknie również przedstawicieli i przedstawicielek ONZ, polskich i unijnych polityków, ekspertów i przedstawicieli instytucji pozarządowych.

Czy światowi przywódcy, przy współpracy z przedstawicielami biznesu, administracji i trzeciego sektora, są w stanie wypracować wspólne działania wobec postępującej zmiany klimatu? Jaką politykę Europa powinna przyjąć wobec wciąż narastających skutków katastrofy klimatycznej? Jakie działania powinny zostać podjęte, aby realnie wpłynąć na redukcję emisji CO2 i jaką rolę w tym procesie odgrywa gospodarka? W trakcie dwudniowej konferencji w Katowicach uczestnicy będą podejmować te i inne tematy zbliżającego się światowego szczytu klimatycznego, aby wypracować wobec nich wspólne oraz spójne stanowisko.

- Gospodarki Unii Europejskiej stoją przed wyzwaniem, jakim jest osiągnięcie zerowych emisji gazów cieplarnianych netto. W ślad za Porozumieniem Paryskim 2015 państwa członkowskie UE zobowiązały się do podjęcia działań, dzięki którym do 2050 roku staną się pierwszą na świecie gospodarką neutralną klimatycznie - mówi Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

PRECOP 28 - o czym będziemy dyskutować w Katowicach?

- To ambitny i ważny cel wobec postępującej degradacji klimatu, z którą mierzymy się od lat. Unia Europejska zobowiązała się także, że na drodze do osiągnięcia głównego celu, do 2030 roku ograniczy emisje o minimum 55 proc. Pozostało nam mniej niż 7 lat na wywiązanie się z tej obietnicy. PRECOP 28 jest zatem świetną okazją do kontynuowania tego światowego dialogu o naszej planecie. Wraz z Grupą PTWP stworzyliśmy przestrzeń, w której różne środowiska spotykają się i wzajemnie inspirują, motywują. Co roku wypracowane podczas konferencji idee i stanowiska są solidną podstawą to dalszych efektywnych działań na rzecz ochrony klimatu - Wyszkowski.