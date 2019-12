Premier jedzie do Hiszpanii walczyć o sprawiedliwą transformację

Premier Mateusz Morawiecki w niedzielę uda się z dwudniową wizytą do Hiszpanii, gdzie weźmie udział w pierwszym dniu szczytu klimatycznego COP25. Szef rządu ma tam podkreślać wagę sprawiedliwej transformacji klimatycznej.

W poniedziałek w Madrycie rozpoczyna się szczyt klimatyczny COP25.

Delegaci z prawie 200 państw przez niemal dwa tygodnie będą debatować na temat dalszych kroków zmierzających do ograniczenia zmian klimatycznych.

W pierwszym dniu szczytu udział weźmie premier Mateusz Morawiecki.

Jednym z punktów pierwszego dnia szczytu będzie przekazanie przez ministra klimatu Michała Kurtykę przewodnictwa nad szczytem klimatycznym ONZ. Pełni on funkcję przewodniczącego od minionego grudnia, gdy szczyt klimatyczny COP24 zorganizowano w Katowicach.

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński poinformował, że szef polskiego rządu w poniedziałek przed południem weźmie udział w spotkaniu europejskich liderów, ceremonii otwarcia szczytu, a także w sesji plenarnej.

"Premier Morawiecki podczas szczytu będzie akcentował kwestię sprawiedliwej transformacji klimatycznej. Chodzi o sprawiedliwe rozłożenie jej ciężarów na poszczególne kraje. Ten temat jest szczególnie istotny w kontekście zbliżającego się spotkania Rady Europejskiej, które odbędzie się w połowie grudnia" - mówił wiceszef MSZ.

Wiceszef MSZ przypomniał, że Morawiecki wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkreślał, że polska polityka energetyczna i polityka klimatyczna są oparte o zdrowy rozsądek; o taką ewolucję, która zakłada znaczące zmniejszenie naszej zależności od węgla, a jednocześnie bezpieczeństwo i niskie ceny energii. "Premier podkreślał też, że polski rząd będzie walczyć do końca o sprawiedliwą transformację energetyczną, środowiskową, ekologiczną" - mówił wiceminister.

Jabłoński poinformował, że na marginesie COP25 planowane są też spotkania premiera Morawieckiego z politykami uczestniczącymi w szczycie. "W tej chwili szczegóły są ustalane. Na pewno dojdzie do spotkania z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem" - zapowiedział Jabłoński.

Pod koniec listopada Parlament Europejski w przyjętej rezolucji wezwał państwa UE, by podczas konferencji klimatycznej ONZ w Madrycie Unia zobowiązała się do osiągniecia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Na połowę grudnia zaplanowano szczyt UE, na którym jednym z tematów ma być wizja neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

W czerwcu Polska, a także Węgry, Czechy oraz Estonia (która od tego czasu zmieniła zdanie), zablokowały zapisy wniosku ze szczytu w tej sprawie. Morawiecki podkreślał wówczas, że nie może się zgodzić na nowe cele bez wyliczeń, ile będzie kosztowała transformacja i jak zostaną rozłożone jej koszty.