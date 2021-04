Premier: koszt transformacji energetycznej musi być rozłożony właściwie

Wszystkie nasze działania muszą prowadzić do tego, żeby koszt transformacji energetycznej był rozłożony właściwie, grupy najmniej uposażone muszą mieć perspektywę zmiany - powiedział w piątek podczas szczytu klimatycznego Togetair premier Mateusz Morawiecki.

Czyste środowisko, czysty klimat, piękne rzeki, czyste powietrze to jest nasz narodowy cel. Można powiedzieć, że jest to wielkie, społeczne wyzwanie, ale i nasz cel, od którego na pewno nie odstąpimy - powiedział premier.

Musimy w związku z tym przebudować bardzo wiele elementów naszego życia gospodarczego i społecznego, ale ten cel musi uwzględniać pewną nadrzędną wartość - tą wartością jest życie całego społeczeństwa - stwierdził szef rządu.

Te wielkie środki chcemy użyć nie tylko na poprawę jakości powietrza, ale także, może przede wszystkim, na poprawę jakości życia Polaków - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Jak podkreślił, w Polsce istnieją szerokie kręgi społeczeństwa, które nie mogą ponosić zasadniczego kosztu transformacji energetycznej. "Wszystkie nasze działania muszą prowadzić do tego, żeby ten koszt transformacji był rozłożony właściwie, te grupy najmniej uposażone, najbardziej uzależnione od dotychczasowego modelu energii muszą mieć perspektywę zmiany i my o taką perspektywę się staramy, to również jest nasze zobowiązanie i nasz cel, aby doprowadzić do transformacji, która będzie sprawiedliwa społecznie" - powiedział Morawiecki.

Premier podczas konferencji zaznaczył, że element społeczny muszą uwzględniać wszystkie wynegocjowane na transformację energetyczną środki w ramach Unii Europejskiej, ale też fundusze, które będą wydatkowane w kraju.

Polska i Polacy skorzystają na transformacji energetycznej

Morawiecki podkreślił, że proces transformacji energetycznej i gospodarczej musi się odbyć w sprawiedliwym środowisku, sprawiedliwie dzieląc wszystkie obciążenia, które się w tej sytuacji pojawią.



"A dzięki temu będziemy mieli do czynienia z ogromną poprawą bilansu handlowego (...), bilansu rachunku bieżącego, a w ślad za tym z zasadniczą poprawą naszej międzynarodowej pozycji walutowej netto" - powiedział szef rządu. Dodał, że to są wartości budżetowe i makroekonomiczne, ale tak naprawdę "arcypolskie - z tego względu, że to właśnie Polska i Polacy skorzystają na tak rozumianej transformacji".



"Te wielkie środki chcemy użyć nie tylko na poprawę jakości powietrza, ale także, może przede wszystkim, na poprawę jakości życia Polaków, na poprawę służby zdrowia. Ten proces jest ze sobą powiązany. Ja patrzę na to całościowo" - wyjaśnił premier.



Zaznaczył, że chce, żeby regiony Polski, a szczególnie Górny Śląsk, były wsparte nie tylko ze strony budżetu polskiego, ale także żeby były wsparte ze strony polityki klimatycznej UE.



"To właśnie dlatego wynegocjowaliśmy ogromne pieniądze w zeszłym roku z Krajowego Programu Odbudowy i w ramach umowy partnerstwa, która zawiera także Fundusz Spójności. Te bezprecedensowe fundusze, które dotrą do Polski już wkrótce" - poinformował premier. Morawiecki podkreślił, że to środki ogromne, takie, jakich w historii Polski do tej pory nie było.