Premier: pierwsze reaktory atomowe już na początku lat trzydziestych

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że pierwsze duże reaktory atomowe mogą powstać już na początku lat trzydziestych. - Rozmawiamy zarówno z Francją, jak i z USA - podkreślił premier.

Chcemy w szybki sposób przystąpić do realizacji budowy elektrowni jądrowych. Na początek dwa reaktory, dwa bloki - zapowiedział Mateusz Morawiecki.

Tu rozmawiamy zarówno z Amerykanami - wczoraj rozmawiałem o tym z panią wiceprezydent Kamalą Harris, jak i z Francuzami - kilka dni temu rozmawiałem z prezydentem Macronem w Paryżu - dodał premier.

Chcemy w najbliższych kilkunastu latach do roku 2040, bo tak planuje się duże inwestycje w zakresie energetyki jądrowej, osiągnąć poziom co najmniej 6 reaktorów i 9 GW mocy - podkreślił premier.

Premier w poniedziałek wyruszył w objazd, który obejmuje województwa mazowieckie, podlaskie i lubelskie pod hasłem "Bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy".

Szef rządu w drodze pytany był przez Polsat News m.in. o polskie rozmowy z Francją i USA na temat budowy elektrowni atomowych. "Chcemy w szybki sposób przystąpić do realizacji budowy elektrowni jądrowych. Na początek dwa reaktory, dwa bloki. Tu rozmawiamy zarówno z Amerykanami, wczoraj rozmawiałem o tym z panią wiceprezydent Kamalą Harris, kilka dni temu z prezydentem (Francji Emmanuelem) Macronem w Paryżu" - mówił premier.

Jak zauważył, "te dwa systemy, tych dwóch dostawców bynajmniej się nie wyklucza". "Wręcz przeciwnie. Mogę jako ciekawostkę powiedzieć, że dla głównego francuskiego producenta energii EDF (Electricite de France) jednym z głównych partnerów jest właśnie amerykański Westinghouse. I obie strony na to zresztą również wskazują" - zaznaczył Morawiecki.

Premier podkreślił, że "wyobraża sobie, że takie partnerstwo może bardzo dobrze zadziałać". "Pierwsze duże bloki, duże reaktory atomowe mogą powstać już na początku lat 30., a małe reaktory w zależności od procesu certyfikacji niektórzy wskazują datę 2028 rok jako pierwszą datę produkcji tych reaktorów także w Polsce" - wskazał.

KPRM w niedzielę wieczorem poinformowała, że Morawiecki rozmawiał telefonicznie z wiceprezydent USA, a głównym tematem rozmowy były problemy w sektorze energetycznym na świecie. "Premier Morawiecki podkreślił, że rząd szczegółowo analizuje możliwości w tym zakresie, zarówno, jeśli chodzi o budowę dużej elektrowni jądrowej, jak i rozwój tzw. małych modułowych reaktorów jądrowych. Wiceprezydent USA poinformowała o gotowości podzielenia się doświadczeniami amerykańskimi w tym zakresie" - napisano.

Szef rządu pytany o tę rozmowę w poniedziałek rano mówił: "Chcemy w najbliższych kilkunastu latach do roku 2040, bo tak planuje się duże inwestycje w zakresie energetyki jądrowej, osiągnąć poziom co najmniej 6 reaktorów i 9 GW mocy. Wierzę, że jest to również możliwe do przekroczenia, że ten cel jest możliwy do przekroczenia" - ocenił premier. Jak dodał szef rządu, rozmowy dotyczyły "konkretnych firm, konkretnych technologii", a także tego, "jak przyspieszyć ten proces - jesteśmy do tego gotowi".

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

