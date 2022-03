Premier: Polska ma radykalny plan odejścia od rosyjskich źródeł energii

W przyszłym tygodniu Polska przedstawi swój plan odejścia od rosyjskich źródeł energii - poinformował w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu uczestniczy w nadzwyczajnym szczycie Unii Europejskiej, zwołanym w związku z inwazją Rosji przeciwko Ukrainie. Szefowie państw i rządów UE dyskutowali również o energii, gospodarce, Covid-19 i stosunkach zewnętrznych.

"Bardzo ważnym tematem, na którym dzisiaj się skoncentrowaliśmy była energia i wpływ kryzysu uchodźczego i kryzysu wojennego na ceny energii" - przekazał premier.

Ocenił, że "Putin traktuje wojnę jako mechanizm wymuszana pewnych działań i zachowań, traktuje wojnę i kryzys uchodźczy jako mechanizm szantażu". Ten szantaż - jak kontynuował - wyraźnie widać poprzez ceny gazu, prądu, ropy i produktów petrochemicznych.



"My zdajemy sobie z tego doskonale sprawę dzisiaj, a wiedzieliśmy o tym już kilka lat temu" -zaznaczył. Dlatego, jak mówił, polski rząd podjął stosowne decyzje w odpowiednim czasie. "Już w tym roku będziemy mogli być niezależni od gazu. Już wkrótce będziemy niezależni od ropy i przedstawimy także plan w związku z węglem" - powiedział.



"Nie ma co ukrywać, że są stolice które hamują nieco ten proces odchodzenia od rosyjskich węglowodorów. Dlatego Polska niezależnie od tego, jak inni są gotowi na przygotowanie swoich planów krajowych, my przedstawimy na początku przyszłego tygodnia z panią minister Anną Moskwą plan, jak najszybszego, niemal natychmiastowego odejścia od węglowodorów - węgiel, ropa, gaz" - powiedział premier Morawiecki.

"Polska będzie jednym z pierwszych krajów Unii Europejskiej, który w tak krótkim czasie pokaże możliwość odejścia od rosyjskich węglowodorów. Jestem przekonany, że inni pójdą naszym śladem. Niektórzy trochę wolniej, bo niektórzy działania strategiczne, inwestycyjne, budowlane, biznesowe, które my podjęliśmy kilka lat temu, dzisiaj dosłownie kopiują, ale muszą poczekać na realizację" - dodał.Premier zwrócił uwagę, że teraz inne państwa członkowskie UE analizują "nasz plan odejścia od gazu (z Rosji), bo my przewidywaliśmy różne negatywne scenariusze już kilka lat temu". W tym kontekście przypomniał, że Polska zbudowała Gazociąg Bałtycki, czyli projekt Baltic Pipe, a więc system gazociągów łączących Norwegię, Danię i Polskę o przepustowości 10 mld m³ rocznie, który ma być uruchomiony jesienią br. Wskazał także na dokończoną budowę gazoportu w Świnoujściu, który jest teraz rozbudowywany. "I budujemy pływający gazoport w Zatoce Gdańskiej, w sensie mamy zaplanowane budowanie odpowiednich połączeń" - dodał.

Powoduje to, że - jak ocenił - "już teraz, już dzisiaj jesteśmy niezależni od rosyjskiego gazu, i możemy odchodzić od tego rosyjskiego gazu choćby jutro".



W ocenie Morawieckiego Polska realizuje plan odejścia od importu rosyjskich źródeł energii dużo szybciej niż Niemcy. "Niemcy są tym państwem, które trzeba przynaglać od odchodzenia od rosyjskich węglowodorów" - oznajmił.

Plan odejścia od ropy

Odnosząc się do planu odejścia Polski od importu rosyjskiej ropy, powtórzył, że będzie on przedstawiony na początku najbliższego tygodnia, dodając jednocześnie, że "dzięki działaniom Orlenu, dzięki działaniom pana prezesa Daniela Obajtka, w ostatnich paru latach dramatycznie - w sensie pozytywnym - zmalała nasza zależność od rosyjskiej ropy". "Ponieważ już Orlen potrafił w znacznym stopniu zdywersyfikować dostawy ropy również na inne kierunki, kierunek arabski i nie tylko" - podsumował premier Morawiecki.



Premier wskazał także na konieczność wprowadzenia w UE zakazu rosyjskiej propagandy. "Mam na myśli zamknięcie wszystkich kanałów telewizyjnych, radiowych, wszystkich portali internetowych. Ta propaganda się sączy cały czas do uszu obywateli Unii Europejskiej i trzeba, jak najszybciej z tym skończyć" - podkreślił.

🇪🇺 Premier @MorawieckiM w #Bruksela: Rozwinąłem koncepcję konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów, aby móc zrekompensować wysokie ceny węglowodorów, pomóc w odbudowie Ukrainy i w kryzysie uchodźczym. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 25, 2022

Poinformował, że "Polska była wśród tych państw, które proponowały najdalej idące sankcje, kolejne bardzo mocne sankcje, które będą w stanie odciąć dopływ świeżych środków, pieniędzy, do budżetu państwa rosyjskiego"."Przede wszystkim domagamy się tego, żeby jak najszybciej przestać kupować ropę, gaz i węgiel z Rosji" - wskazał. "Chcę powiedzieć, że mamy do czynienia z kilkoma państwami członkowskimi, które nie są do tego gotowe" - przyznał. "To przede wszystkim Niemcy, ale także Austria, Węgry. Kilka innych krajów też zachowywało daleko idącą wstrzemięźliwość" - dodał."Niestety są firmy niemieckie i francuskie, które jeszcze przed wojną, przy poprzednich pakietach sankcyjnych, omijały je i dostarczały części i wysoko zaawansowane technologie dla armii rosyjskiej" - powiedział szef polskiego rządu.Zaznaczył też, że Polska i państwa bałtyckie na Radzie UE najmocniej nakłaniały pozostałych członków do daleko posuniętych działań, zarówno w zakresie dostarczania broni defensywnej, jak i pomocy humanitarnej."Opowiadałem o tym jak wyglądała ta nasza wyprawa do Kijowa i czego oni tam potrzebują. Wiemy to bardzo dokładnie" - powiedział premier, nawiązując do wspólnego z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim wyjazdu do stolicy Ukrainy.Podkreślił, że zagrożenia dla całej Unii Europejskiej i światowego pokoju są ogromne, dlatego apelował do zagranicznych partnerów, by utrzymywać jedność jak w pierwszych czterech tygodniach wojny.