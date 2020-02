Premier: sprawiedliwa transformacja energetyczna wymaga inwestycji w infrastrukturę

Aby dokonać sprawiedliwej transformacji energetycznej, potrzebujemy inwestycji w infrastrukturę - powiedział w środę w Katowicach premier Mateusz Morawiecki. Zadeklarował, że do woj. śląskiego kierowane będą największe środki na inwestycje drogowe, by przyciągać inwestycje.

Premier na zakończenie odbywającego się w Katowicach posiedzenia parlamentarnego zespołu ds. woj. śląskiego nawiązał m.in. do swoich rozmów z prezydentem Andrzejem Dudą.

"Rozmawiałem ostatnio z prezydentem Andrzejem Dudą, również o woj. śląskim. Pan prezydent pytał mnie, co jest najważniejsze z punktu widzenia długofalowego rozwoju. Doszliśmy do wniosku, że aby dokonać sprawiedliwej transformacji energetycznej, potrzebujemy inwestycji w infrastrukturę" - powiedział.

"To nie są odległe od siebie tematy" - ocenił. "Przebudowa infrastruktury chyba w największym stopniu jest widoczna w woj. śląskim, w porównaniu do wszystkich innych miejsc w Polsce, ale Śląsk na to zasługuje, bo rzeczywiście gęstość zaludnienia jest tutaj najwyższa: na 12 tys. 333 km kw. mieszka 4,5 mln ludzi, co przekłada się na natężenie ruchu drogowego" - przypomniał Morawiecki.

Premier ocenił, że w ślad za tym muszą iść największe inwestycje - z Funduszu Dróg Samorządowych, funduszy na drogi krajowe, autostrady, drogi szybkiego ruchu, drogi ekspresowe. "Największe inwestycje tutaj będą kierowane tak, aby w ślad za tą refleksją pana prezydenta Andrzeja Dudy, ściągać inwestycje do woj. śląskiego" - zaznaczył szef rządu.

Morawiecki ocenił, że zakres realizowanych i przygotowywanych w woj. śląskim inwestycji infrastrukturalnych jest imponujący. Podziękował przy tym za współpracę z władzami samorządowymi województwa. "Niedawno podpisywaliśmy umowy na współfinansowanie pewnych dróg; teraz widzimy, że są już tam koparki, buldożery, praca wre. O taką współpracę właśnie chodzi, żeby wszystko odbywało się w sposób efektywny, szybki i sprawny" - mówił.

"Jestem przekonany, że te odcinki dróg, które będą realizowane, będą tym elementem infrastruktury, który będzie znakomicie służył rozwojowi woj. śląskiego" - ocenił premier. Wskazał m.in. na podpisaną umowę na realizację pierwszego etapu oczekiwanej obwodnicy Zawiercia i Poręby oraz na rozpoczęte inwestycje na trasie S1.