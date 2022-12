Premier: stabilne źródła energii wśród najważniejszych wyzwań

Zapewnienie stabilnych źródeł energii, a także bezpiecznych dostaw żywności to jedne z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoimy - powiedział premier Mateusz Morawiecki w piątek do zgromadzonych na Polsko-Francuskim Forum Gospodarczym w Krakowie.

Nie mam wątpliwości, że transformacja cyfrowa i ekologiczna będą przez najbliższe lata głównymi motorami postępu - powiedział Mateusz Morawiecki.

To na tych polach rozegra się mecz o gospodarczą przyszłość Zachodu, a od jego wyniku zależeć będzie jakość życia naszych dzieci i wnuków - dodał premier.

Na Zamku Królewskim na Wawelu odbywa się pierwsze Polsko-Francuskie Forum Gospodarcze. Premier Mateusz Morawiecki w nagraniu udostępnionym uczestnikom spotkania podkreślił, że są to "narodziny projektów, które pomagają budować lepszą przyszłość", a samo Forum startuje "w przełomowych czasach".

Premier: zapewnienie stabilnych źródeł to jedne z najważniejszych wyzwań

"Nie mam wątpliwości, że transformacja cyfrowa i ekologiczna będą przez najbliższe lata głównymi motorami postępu. To na tych polach rozegra się mecz o gospodarczą przyszłość Zachodu, a od jego wyniku zależeć będzie jakość życia naszych dzieci i wnuków" - podkreślił w nagraniu szef rządu.

"Zapewnienie stabilnych źródeł energii, a także bezpiecznych dostaw żywności, jak pokazuje nam wojna na wschodzie Europy, to jedne z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoimy. Cyfrowe i ekologiczne innowacje technologiczne są paliwem rozwoju gospodarczego, natomiast silnikiem jest współpraca między państwami" - dodał premier, przypominając, że polsko-francuska współpraca gospodarcza ma długie tradycje.

Premier zaznaczył, że francuskie firmy odegrały ważną rolę w polskiej transformacji, a wymiana handlowa nabiera coraz większego rozpędu. Podkreślił, że Francja jest w ścisłej czołówce polskich partnerów handlowych, natomiast Polska jest jednym z najważniejszych partnerów Francji, dodając, że "nasze firmy inwestują i konkurują na wspólnym europejskim rynku".

Morawiecki: prawdziwy sukces osiągniemy tylko wtedy, gdy wygrają wszyscy

"Jeszcze kilka dni temu nasze drużyny piłkarskie rywalizowały o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, tam mógł być tylko jeden zwycięzca. W nadchodzącej rozgrywce prawdziwy sukces osiągniemy tylko wtedy, gdy wygrają wszyscy, ponieważ stawką jest nasza wspólna przyszłość. Razem, wierzę w to bardzo głęboko, możemy osiągnąć więcej, niż osobno. Dlatego dziś z czystym sumieniem dopinguję reprezentacjom Polski i Francji" - zwrócił się Morawiecki w nagraniu do zgromadzonych na Forum Gospodarczym w Krakowie.

Wydarzenie, w którym biorą udział przedstawiciele polskich i francuskich władz oraz środowisk biznesowych, jest poświęcone polsko-francuskiej współpracy w sektorach odnawialnych źródeł energii, wodoru i energetyki jądrowej oraz innowacjom i transformacji cyfrowej w gospodarce.

W spotkaniu udział zapowiadali m.in. minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, minister delegowany ds. handlu zagranicznego, atrakcyjności gospodarczej Francji Olivier Becht, członek zarządu wykonujący funkcję i obowiązki prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) Piotr Dytko oraz szef Mouvement des entreprises de France (MEDEF) Geoffroy Roux de Bézieux.