Premier: UE przechodzi największy kryzys w swojej historii

UE przechodzi dziś najpoważniejszy kryzys w swojej historii; jego źródłem jest erozja fundamentów, na których Unia budowała swoją siłę – powiedział premier Mateusz Morawiecki w wystąpieniu skierowanym do uczestników konferencji „Śląski Ład”.

Wystąpienie premiera odtworzono na początku odbywającej się w poniedziałek w Mysłowicach konferencji z cyklu "Śląski Ład".

Zadeklarował walkę o powrót UE do idei, które przyświecały jej założycielom.

Niektórzy politycy wprost postulują przekształcenie wspólnoty suwerennych państw w federację z Komisją Europejską jako rządem centralnym - dodał Morawiecki.

Hasło przewodnie ósmej edycji organizowanego z inicjatywy europosłanki PiS Izabeli Kloc wydarzenia brzmi: "Ile Europy jest w Unii Europejskiej?".

Polska od 19lat w UE. Morawiecki o źródłach kryzysu

Premier przypomniał, że niedawno minęła 19. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wskazał, że to "projekt, który dzięki otwartym granicom i zniesieniu barier gospodarczych miał zapewnić rozwój, dobrobyt i pokój na naszym kontynencie". "To się przez wiele lat udawało" - ocenił.



"Dziś Unia przechodzi najpoważniejszy kryzys w swojej historii. Jednak jednym z jego źródeł nie jest tylko zagrożenie militarne czy turbulencje w światowej gospodarce. Źródłem obecnego kryzysu jest erozja fundamentów, na których Unia budowała swoją siłę" - zdiagnozował szef rządu.



"Jeszcze niedawno takie pojęcia, jak demokracja, wolność słowa, uczciwa konkurencja, solidarność i równość państw członkowskich, były znakiem firmowym Unii Europejskiej. Teraz w unijnych instytucjach coraz częściej pada hasło głębszej integracji. W rzeczywistości kryje się pod nim przejmowanie kolejnych kompetencji państw członkowskich przez unijne instytucje" - stwierdził.



"Niektórzy politycy wprost postulują przekształcenie wspólnoty suwerennych państw w federację z Komisją Europejską jako rządem centralnym. A to w praktyce oznacza pozbawienie obywateli państw członkowskich wpływu na rzeczywistość w swoich krajach. Niestety ten proces już postępuje i możemy go obserwować m.in. w czasie sporów z Komisją Europejską o praworządność, o politykę klimatyczną" - ocenił.

Pakiet Fit for 55 jest przykładem wchodzenia instytucji europejskich w kompetencje dotyczące energetyki

"Wstępując do Unii, precyzyjnie określiliśmy obszary, o których decydujemy wspólnie i te, które pozostają naszą wyłączną domeną. Polityka energetyczna jest jedną z nich, zaś pakiet Fit for 55 jest przykładem wchodzenia instytucji europejskich w kompetencje dotyczące energetyki pod pozorem polityki klimatycznej" - wskazał Morawiecki.



"Czy można było go uniknąć albo zablokować? Niestety nie. Zielona transformacja tak w ogóle jest oczywiście potrzebne, ale każde państwo powinno mieć możliwość prowadzenia jej optymalnie do swoich potrzeb i możliwości, móc kształtować mix energetyczny tak, by zapewniał bezpieczeństwo obywatelom i konkurencyjność gospodarce" - zaznaczył.