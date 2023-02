Premier Ukrainy: są poważne skutki awarii energetycznej w Odessie

Premier Ukrainy Denys Szmyhal poinformował w sobotę, że w Odessie doszło do awarii jednej ze stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia; skala awarii jest znaczna i niemożliwe będzie szybkie wznowienie zasilania infrastruktury krytycznej.

"Sytuacja jest trudna, skala awarii jest znaczna. Niemożliwe jest szybkie wznowienie zasilania, zwłaszcza infrastruktury krytycznej" - napisał Szmyhal na serwisie Telegram.

Poinformował, że odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rządu, na którym powołano specjalny sztab kierowany przez ministra energetyki. "Poleciłem przewieźć do Odessy w ciągu doby wszystkie potężne generatory, którymi dysponuje ministerstwo energetyki" - oświadczył premier.

"Do miasta ma być również przewieziona elektrownia gazowo-turbinowa o mocy 25 MW, przekazana przez naszych partnerów z USA. Poleciłem również, by MSZ zwróciło się do Turcji o dodatkowe wsparcie w postaci statków-elektrowni" - powiadomił Szmyhal. (https://t.me/s/Denys_Smyhal).

Rankiem w sobotę merostwo Odessy poinformowało, że miasto i część obwodu odeskiego nie ma prądu na skutek dużej awarii.