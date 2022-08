Premier: ustawy wspierające wytwarzanie ciepła we wrześniu na Sejmie

Przyjęte przez rząd we wtorek projekty ustaw, które mają m.in. wprowadzić dodatkowe możliwości finansowania ciepła, powinny zostać rozpatrzone na dodatkowym posiedzeniu Sejmu na początku września - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

"Z tego co wiem, pani marszałek taką decyzję podjęła. Ona pewnie ją wkrótce oficjalnie przedstawi, ale jest wysoce prawdopodobne (...), że będzie dodatkowe posiedzenie (Sejmu - PAP) na samym początku września" - powiedział premier.

"Dlatego zależało nam dzisiaj na dogłębnym przeanalizowaniu tych ustaw na posiedzeniu Rady Ministrów, żeby teraz dosłownie w najbliższych dniach, one mogły trafić do Sejmu i mogły odbyć się pierwsze czytania, tak by te ustawy, o której dzisiaj mówiliśmy, mogły być jak najszybciej procedowane" - dodał.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekty dwóch ustaw, które mają pomóc w sfinansowaniu ciepła. Pierwsza dotyczy wsparcia odbiorców ciepła używających do opalania pelletu, LPG, oleju opałowego, drewna opałowego i używających ciepła systemowego,

Drugi projekt powiększa wsparcie samorządów, które otrzymają w tym roku dodatkowo prawie 13,7 mld zł z przeznaczeniem m.in. na dopłaty do ciepła, na wydatki bieżące czy inwestycje.

