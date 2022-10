Premier: w portach są 4 miliony ton węgla

Od wielu miesięcy ściągamy węgiel z całego świata; ilość węgla zgromadzonego w portach sięga około 4 milionów ton - poinformował premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek podczas odprawy z kierownictwem MSWiA i wojewodami.

Premier na początku spotkania podkreślił, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie wywołała wiele turbulencji i problemów, a jednym z nich jest dostarczenie ciepła.

"Mamy ciepło systemowe i tutaj troszczymy się o to, żeby do elektrociepłowni dotarł węgiel, żeby gaz był możliwy również do nabycia. Ale mamy też to ciepło pochodzące ze źródeł indywidualnych, czyli z pieców" - wyjaśnił Morawiecki.

Szef rządu zaznaczył, że od wielu miesięcy - co najmniej od czasu nałożenia embarga na węgiel rosyjski - węgiel ściągany jest do Polski z całego świata. "Przed chwilą zakończyłem spotkanie sztabu węglu. Wiem, że ilość węgla zgromadzonego już w portach sięga około 4 mln ton, a więc nie są to małe ilości" - powiedział.