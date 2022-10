Premier wyjaśnił, jak zamrozi ceny energii dla firm i odbiorców wrażliwych

Przedstawiamy mechanizm maksymalnej ceny energii elektrycznej dla podmiotów wrażliwych, w tym szpitali, żłobków, uczelni oraz małych i średnich firm nie wyższej niż 785 zł/ MWh - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

"Zgodnie z naszą obietnicą przedstawiamy mechanizmy maksymalnej ceny dla podmiotów wrażliwych (...), ale także dla małych i średnich firm do akceptowalnego przez Komisję Europejską, przez Unię Europejską poziomu zużycia w cenie 785 zł za MWh" - powiedział podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Jak dodał, propozycja ta "wiąże się ze specjalnym funduszem, wiąże się również ze środkami przekazywanymi ze strony państwa polskiego, budżetu polskiego".

"Ale wszystko to właśnie przemyśleliśmy w odpowiedni sposób, po to, aby podmioty wrażliwe, samorządy, małe i średnie firmy mogły ten trudny czas najbliższych 12-15 miesięcy do końca przyszłego roku, przetrwać w jak najlepszym stanie. W szczególności zależy nam na polskich firmach" - powiedział szef rządu.

Propozycja zakłada, że maksymalna cena prądu dla odbiorców wrażliwych oraz mikro, małych i średnich firm wyniesie 785 zł za MWh, a w przypadku gospodarstwach domowych cena maksymalna powyżej limitów 2/2,6/3 MWh wyniesie 699 zł za MWh.

Ceny maksymalne mają obowiązywać przez cały przyszły rok.

"Nasz cel to obniżenie cen w dłuższej perspektywie. Chcemy zakotwiczyć oczekiwania inflacyjne; chcemy, żeby inflacja za kilka miesięcy była w trendzie, czy jak najszybciej chcemy, żeby była w trendzie spadkowym" - powiedział szef rządu.

"Jest jeden nadrzędny cel wszystkich naszych działań, to jest bezpieczeństwo polskich rodzin, polskich przedsiębiorców" - podkreślił.

Jak wskazał Morawiecki, konkurencyjność polskich przedsiębiorców jest szczególnie ważna na rynkach międzynarodowych.

Przyczyny wzrostu cen energii to: ➡ agresja Rosji na Ukrainę, ➡ putinflacja, ➡ spekulacje na rynku unijnych uprawnień do emisji CO2, ➡ konieczność zaprzestania importu węgla, ropy i produktów ropopochodnych z Rosji.

Premier Morawiecki zwracał uwagę, że Rosja "rozpościera swoje energetyczne ramiona" w różnych kierunkach, by niszczyć solidarność, podnosić ceny i podwyższać inflację, "żeby dokonywać destabilizacji, chaosu w całej Europie".

Jak mówił, konsekwencje wojny w Ukrainie są odczuwane w Polsce w różnych segmentach życia. Przywołał swoją niedawną podróż do Czech, gdzie uczestniczył w nieformalnym spotkaniu europejskich liderów. Jak mówił Morawiecki, tam dla wszystkich premierów i prezydentów było absolutnie jasne, że borykamy się dzisiaj z brakami gazu, energii elektrycznej oraz ich wysokimi cenami właśnie dlatego, że Rosja prowadzi swoje terrorystyczne działania na Ukrainie.

Jak dodał, w tej sprawie od wielu miesięcy prowadzone są bardzo gorące dyskusje na forum UE. "I muszę powiedzieć, że nie za wiele mamy stamtąd pomocy" - przyznał. Jak dodał, "prosimy o zezwalanie nam pewnych działań, które i tak my finansujemy".

"Musimy przekonywać UE, żeby zmienić mechanizmy kalkulowania cen, aby np. nie stosować pewnych regulacji dla małych i średnich przedsiębiorstw po to, aby jak najszerzej pójść z naszą obniżoną taryfą dla MŚP" - powiedział.

Wsparcie dla:➡ podmiotów użyteczności publicznej 🏥➡ mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 🏪➡ odbiorców w gospodarstwach domowych 🏘

Morawiecki zapewnił, że rząd na bieżąco stara się odpowiadać na potężne wyzwania.

"Nie trzymamy się też kurczowo założeń polityki klimatycznej i energetycznej, bo uważamy, że w czasie wojny na Ukrainie ta polityka stała się w pewnym sensie przynajmniej częściowo nieaktualna. Że trzeba na nowo wymyślić całą politykę energetyczną UE, uniezależnić się, dywersyfikować źródła gazu i energii, żeby Europa, a w szczególności Polska nie mogła być już więcej przedmiotem szantażu ze strony Rosji" - podkreślił premier.

Zwracał uwagę na wprowadzone przez rząd tarcze ochronne zarówno dla obywateli, jak i dla firm.

Premier: Robimy wszystko, aby gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa miały jak najniższe ceny energii

Premier przypomniał, że "w całą Europę uderzył kryzys o zupełnie nieporównywalnych do wcześniejszych kryzysów proporcjach".

"Mamy wspólnego wroga na Wschodzie, który nie tylko zaatakował Ukrainę, ale też zaatakował różnymi środkami całą Europę. Dbajmy o właściwy przekaz wspólnie, całej klasy politycznej - samorządowców i rządzących, opozycji i rządu RP, żeby mówić prawdę, jakie są przyczyny inflacji oraz wysokich cen energii elektrycznej" - zaapelował Morawiecki.

💡 Rząd odpowiada na kryzys energetyczny

➡ mechanizm maksymalnej ceny energii elektrycznej nie wyższej niż 785 zł/MWh dla podmiotów użyteczności publicznej i MŚP

Jak mówił, rząd "stara się w porozumieniu z tymi, którzy chcą z nimi współpracować, proponować najlepsze rozwiązania, w myśl dewizy, która im przyświeca: nie ma takich rzeczy, które chowamy do szafy, udajemy, że nie da się ich rozwiązać; podejmujemy walkę ze wszystkimi tymi przeciwnościami losu, z którymi przychodzi się mierzyć wszystkim państwom w Europie".

"Robimy wszystko, aby gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa miały jak najniższe ceny energii" - zapewnił premier.

Przekazał, że rząd "pracuje także nad anonsowaną wcześniej ustawą dotyczącą dystrybucji węgla".

"Dziś na ten temat również rozmawiałem z samorządowcami. Jest tutaj dużo więcej zgody, niż chcieliby niektórzy najbardziej wojowniczy samorządowcy, wskazywać. Sądzę, że dojdziemy tu do pełnego porozumienia z ogromną większością samorządów" - dodał szef rządu.

Do 30 listopada podmioty wrażliwe mają złożyć oświadczenie ws. zamrożenia taryf

Minister klimatu na konferencji prasowej podkreśliła, że rządowa tarcza pomocy jest największą tarczą w państwach Unii Europejskiej.

"Dla odbiorców indywidualnych ta taryfa G jest prosta w identyfikacji, na poziomie taryfikacji ta taryfa zostanie zamrożona; ćwiczenie na poziomie urzędu regulacji energetyki, absolutnie proste w wykonaniu, pewne w zabezpieczeniu odbiorców indywidualnych" - wskazała minister Moskwa.

Jak dodała, dla pozostałych odbiorców, czyli mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw oraz dla niezbędnych zadań własnych samorządów, ta taryfa również wyniesie 785 zł/MWh.

Minister @MKiS_GOV_PL @moskwa_anna: Dla odbiorców indyw. ta taryfa G zostanie zamrożona, a dla pozostałych odbiorców, czyli MŚP oraz samorządy i wszystkie działania, które wykonują (budynki, kanalizacja, wodociągi, transport, edukacja) też będą miały taką samą taryfę- 785 zł/MWh.

"Lista podmiotów, które wspieramy w cieple, w gazie, czyli szkoły, uczelnie, żłóbki, piecza zastępcza, spółdzielnie socjalne i wszystkie inne podmioty, które pracują z osobami wrażliwymi, z osobami niepełnosprawnymi, to również ta obniżona stawka 785" - wymieniła minister.

Anna Moskwa poinformowała, że wnioski należy składać do 30 listopada. "Do 30 listopada należy złożyć oświadczenie (...) do swojego dostawcy energii, że jest się takim podmiotem, że jest się szkołą, przedszkolem, żłobkiem, szpitalem" - podała minister.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o programach pomocowych dla firm

Wcześniej prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o programach wsparcia dla firm w związku z cenami energii - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP. Ustawa dopuszcza też sprzedaż gospodarstwom domowym węgla brunatnego w tym sezonie grzewczym.

Ustawa o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024 przewiduje, że rząd może - w drodze uchwały - przyjąć program udzielania przedsiębiorcom pomocy w związku z cenami energii.

💡 Rząd odpowiada na kryzys energetyczny

➡ mechanizm maksymalnej ceny energii elektrycznej nie wyższej niż 693 zł/MWh dla gospodarstw domowych 🏘

Rząd określi w uchwale przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach danego programu, formy, kryteria, warunki i okres jej przyznania, a także sposób obliczania wysokości i maksymalną kwotę pomocy, zakres, termin i sposób składania wniosków o udzielenie pomocy oraz zasady i terminy jej rozliczania. W uchwale rząd ustali też wysokość i źródła finansowania programu, a także operatora programu.

Pomoc publiczna w ramach programu rządowego przyznawana będzie na wniosek przedsiębiorcy złożony na formularzu opracowanym przez operatora. Składając wniosek, przedsiębiorca będzie wyrażał zgodę na poddanie się kontroli w zakresie wysokości otrzymanej pomocy, spełnienia warunków jej uzyskania i prawidłowości jej rozliczenia.

Limit wydatków na realizację programów wsparcia dla firm ma wynieść łącznie 17,4 mld zł

W ustawie określono zasady zwrotu pomocy przyznanej nienależnie lub w wysokości wyższej niż należna. Do czasu wydania zgody przez Komisję Europejską, pomoc nie będzie wypłacana.

Limit wydatków przeznaczony na realizację programów wsparcia dla firm ma wynieść łącznie 17,4 mld zł, z czego w 2022 r. - 5 mld 79 mln 416 tys. zł, w 2023 r. - 8 mld 212 mln 659 tys. zł, a w 2024 r. - 4 mld 136 mln 240 tys. zł.

🛡 Do tej pory w żadnym państwie UE nie zostały wprowadzone taryfy dla MŚP, Polska przedstawia najbardziej kompleksowy pakiet wsparcia dla gospodarki, chroniąc przed kryzysem energetycznym.

Ponadto ustawa zakłada czasowe (do 30 kwietnia 2023 r.) zawieszenie zakazu sprzedaży węgla brunatnego oraz kar za wprowadzanie takiego paliwa do obrotu. Nowe przepisy przewidują też brak kar (również czasowo, do 30 kwietnia 2023 r.) za łamanie uchwał antysmogowych w odniesieniu do węgla brunatnego.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

