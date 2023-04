Premier zapowiada boom na pompy ciepła

Mamy rewolucyjny przełom w energetyce. Dzięki nowej edycji programu Mój Prąd będziemy mogli mówić o nowym boomie na pompy ciepła - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W ramach programu "Czyste Powietrze" złożono ponad 590 tys. wniosków na ponad 12 mld zł. Na ocieplenie domu i wymianę starego pieca można dostać 136 tys. zł - powiedział premier.

Dzięki nowej edycji programu Mój Prąd, która właśnie rusza, będziemy mogli mówić o nowym boomie na pompy ciepła Będzie można otrzymać dofinansowanie nawet w wysokości 58 tys. zł - zaznaczył.

Przewidujemy, że w 2025 roku zainstalowana moc energii zielonej przekroczy 28 gigawatów - dodał.

Jak mówił szef rządu, dla właścicieli mieszkań jest specjalny program "Ciepłe Mieszkanie", który pomaga zainstalować efektywne źródła ciepła.

Morawiecki podał przykład gminy Skawina, gdzie dzięki programom rządowym uda się obniżyć zapotrzebowanie na ciepło grzewcze o 40-50 proc.

Szef rządu przyznał, że wiele udało się zrobić również dzięki współpracy z samorządami, którym podziękował. "Dzięki współpracy między rządem a samorządem udało się zrealizować tę przełomową zmianę w zakresie energetyki i energetyki cieplnej, energetyki prosumenckiej" - powiedział Morawiecki.

"Udowodniliśmy, że ochrona środowiska i bezpieczeństwo energetyczne nie muszą się wykluczać" - mówił w czwartek w Warszawie szef rządu, który uczestniczy w Szczycie Klimatycznym TOGETAIR 2023.

Jak zaznaczył, "nasze działania przynoszą wymierne efekty". "Przez ostatnie lata dokonaliśmy przewrotu kopernikańskiego w energetyce" - powiedział. Jego zdaniem mamy dzisiaj rewolucyjny przełom w energetyce, zwłaszcza w energetyce prosumenckiej.

Premier przypomniał, że w 2015 r. moc zainstalowana energii w fotowoltaice wynosiła ok. 100 MW. "Dzisiaj to jest 11 GW, czyli ponad 100 razy więcej w ciągu siedmiu lat" - powiedział. Dodał, ze to w dużej mierze zasługa programu Mój Prąd.

W 2025 r. zainstalowana moc energii zielonej przekroczy 28 gigawatów

"Realizujemy plan, według którego przede wszystkim nasza energetyka oprze się na energii prosumenckiej, energetyce zielonej, a w podstawie pracować będzie przede wszystkim energetyka atomowa" - powiedział. Do tego czasu - jak wskazał szef rządu - musimy utrzymywać stabilne źródła energii, których dostarcza dzisiaj węgiel i gaz.

Morawiecki mówił, że rząd łączy troskę o środowisko naturalne z troską o portfele Polaków, dlatego dla najbardziej potrzebujących skierowana jest pomoc przy termomodernizacji. "Dodatkowe środki rządowe to około 700 mln zł. To nie są jednorazowe spektakularne akcje, jest to praca organiczna" - podkreślił.

Przypomniał też, że w trakcie rządów PO i PSL, gdy normy dla pyłów zawieszonych były przekraczane, to je zmieniano. "To chyba była sytuacja w 2013, 2014 roku jak okazało się, że stężenie pyłów jest bardzo wysokie, to podniesiono dopuszczalne stężenie pyłów w powietrzu. My zamiast zbijać ten przysłowiowy termometr, wolimy zbijać poziom zanieczyszczonego powietrza" - stwierdził.