Premier zapowiada możliwość odroczenia płatności za gaz i prąd

Chcemy zaproponować przedsiębiorstwom oferującym prąd i gaz podobne rozwiązania, jak w przypadku odraczania kredytów - zapowiedział w środę na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Poinformował, że rozmawiał już na ten temat z prezesem PGNiG Jerzym Kwiecińskim.

Premier Morawiecki przypomniał, że prezydent Andrzej Duda "wynegocjował z sektorem bankowym prolongatę, takie swoiste +wakacje kredytowe+ dla tych, którzy uważają, że chcieliby w tym okresie zawiesić płacenie rat kredytowych".

"Chcemy zaproponować negocjowanie podobnej umowy z przedsiębiorstwami, które oferują prąd i gaz. Rozmawiałem już z prezesem PGNiG Jerzym Kwiecińskim, on jest gotowy do takiego działania" - zapewnił premier.

Dodał, że "w pozostałych przypadkach te rozmowy się odbędą w najbliższych dniach do końca tygodnia".



"Są to podmioty rynkowe, podmioty niezależne, nie chcemy tego narzucać, wierzymy, że może to być wypracowane ze wszystkimi przedsiębiorstwami z tego sektora zarówno w pełni prywatnymi, jak również z częściowym udziałem Skarbu Państwa na zasadzie kompromisu, bo to jest wspólny interes" - podkreślił.

Premier mówił także o drugim filarze pakietu antykryzysowego, który zaproponował w środę rząd.



"To filar dla przedsiębiorców. Tutaj mamy szereg różnych propozycji, zarówno gwarancyjnych - przejęcie płatności rat leasingu operacyjnego dla sektora transportowego, czyli bardzo szczegółowe rozwiązania, ale także coś bardzo oczekiwanego przez cały sektor małych i średnich przedsiębiorstw" - wymieniał premier.

Mateusz Morawiecki przypomniał, że rząd wynegocjował z UE "podniesienie klauzuli de minimis".



Wyjaśnił, że "Bank Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantował podniesione kredytu według kryterium de minimis do wysokości 80 procent, a to spowoduje, że bardzo wielu przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z szybkiej pożyczki i taniej pożyczki na dłuższy okres po to, żeby zapewnić sobie płynność w tym trudnym okresie".

Premier przekazał, że w ramach tego filaru rząd będzie proponował "mikropożyczki dla małych, najmniejszych przedsiębiorstw, do 5 tys. zł, ze specjalnie utworzonego do tego celu funduszu".

"W tym drugim filarze angażujemy 73-74 mld zł na finansowanie przedsiębiorstw, na rolowanie rat kredytów, zresztą to również i dla ludzi będzie ważne, dla wszystkich ludzi, którzy mają zaciągnięte kredyty to znakomity pomysł" - podkreślił.



