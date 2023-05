Presja Unii zmusza do inwestycji, pomimo niskich cen węgla i gazu

Coraz więcej firm inwestuje we własne, przede wszystkim odnawialne, źródła energii (OZE). To reakcja na ceny energii, ale także dostosowanie się do nowych przepisów Unii Europejskiej - pisze Dariusz Ciepiela w Nowym Przemyśle.

Presja regulacyjna Europejskiego Zielonego Ładu, wymagania klientów i partnerów, ale także rosnące koszty energii skłaniają coraz więcej firm do inwestowania lub planowania inwestycji we własne źródła energii.

Firmy w Polsce zaczęły przygotowywać się do wypełnienia wymogów nowych regulacji, starając się kupować energię ze źródeł odnawialnych bezpośrednio od producenta.

W perspektywie najbliższych 5 lat w Polsce nie wystarczy zielonej energii dla wszystkich chętnych odbiorców.

Jednym z dotkliwych, międzynarodowych skutków napaści Rosji na Ukrainę były gwałtowne wzrosty cen surowców energetycznych, w tym węgla kamiennego i gazu ziemnego, oraz - w konsekwencji - energii elektrycznej. Na wzrost cen prądu wpłynęły też nieplanowane wyłączenia francuskich elektrowni jądrowych.

Z czasem ceny surowców zaczęły się normalizować i spadać. Na początku kwietnia 2023 r. gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na maj kosztował 43,3 euro za MWh. W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh, a w szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh. Różnica kolosalna. Podobnie jest z węglem.

Oczywiście nic nie jest dane raz na zawsze i skoro ceny gazu czy innych surowców spadają lub się stabilizują, to wcale nie oznacza, że znów nie mogą wzrosnąć do poziomów z 2022 r. Przedsiębiorstwa chcące uniezależnić się od tych wahań zwiększają inwestycje we własne źródła energii elektrycznej i ciepła.

Innym powodem zwiększania takich inwestycji są nadchodzące przepisy Unii Europejskiej dotyczące raportowania działań związanych z ESG (polityką środowiskową, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym).

W strategiach przedsiębiorstw w Europie i Polsce muszą się pojawić działania dotyczące zakupów, w znacznym stopniu lub nawet wyłącznie, zielonej energii. To jeden z najczęściej stosowanych sposobów zmniejszenia śladu węglowego działalności gospodarczej czy końcowego produktu.

Wymogi te (tj. publikację raportów) – rozszerzane co roku na coraz mniejsze podmioty – określa dyrektywa o sprawozdawczości w dziedzinie zrównoważonego rozwoju (CSRD).

Część firm już zaczęła przygotowywać się do wypełnienia wymogów tych regulacji, starając się kupować energię ze źródeł odnawialnych, np. poprzez umowy PPA (Power Purchase Agreement), czyli zakup energii bezpośrednio od producenta. Tutaj jest jednak problem.

Zielona energia pilnie poszukiwana. Popyt zdecydowanie przewyższa podaż

– W perspektywie najbliższych 5 lat w Polsce nie wystarczy zielonej energii dla wszystkich chętnych odbiorców – przewiduje Zbigniew Kinal, prezes OZEOS, firmy technologicznej specjalizującej się w kontraktowaniu energii z OZE.

Przypomina, że w Polsce zużywamy teraz ok. 175 TWh energii elektrycznej rocznie. Zgodnie z danymi GUS ok. 31,6 TWh przypada na gospodarstwa domowe. Reszta to firmy, instytucje, samorządy. Roczne zapotrzebowanie polskich firm na energię elektryczną to ok. 60 TWh.

– Dostępne moce źródeł OZE po wybudowaniu instalacji, na które zostały wydane warunki przyłączeniowe, zapewnią około 50 TWh energii, o ile zostaną wybudowane. Dzisiaj ta wartość wynosi około 20 TWh. Zapobiegliwe firmy już dziś kontraktują na rok 2024 i dalsze lata. Niedobór źródeł jest ogromny. Tymczasem zielona energia to nie tylko punkt w raporcie ESG, ale też nierzadko ważny argument w finansowaniu inwestycji danej firmy. Część instytucji finansowych nie chce asygnować środków dla użytkowników czarnej energii – podkreśla Kinal.

Duża chemia bez emisji? Potencjał jest, ale koszty inwestycji potężne

Grupa Azoty, największa polska firma chemiczna, w październiku 2021 r. przedstawiła swoją strategię na lata 2021-2030. W ramach nowej strategii uruchomiony został projekt „Zielone Azoty”, którego głównym celem jest m.in. dekarbonizacja i zmniejszenie emisyjności instalacji grupy, realizacja projektów badawczo-rozwojowych, zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, oraz wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze zeroemisyjnych źródeł energii OZE, m.in. fotowoltaiki i energii wiatrowej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami łączna moc nowych źródeł OZE w 2030 roku osiągnie blisko 380 MW. Rozważane przez grupę wejście w segment energetyki wiatrowej oraz małych reaktorów jądrowych (SMR) może pozwolić na uzyskanie dodatkowych kilkuset megawatów zeroemisyjnych źródeł energii.

Grupa Azoty szacuje, że dzięki planowanym inwestycjom uniknie kosztu zakupu energii o wartości ponad 200 mln zł w skali roku, a średni udział OZE w produkcji energii elektrycznej w 2030 r. wyniesie 40 proc.

– Zmiany makroekonomiczne i koniunkturalne, które obserwujemy od czasu publikacji strategii, dodatkowo wzmocniły przesłanki do jej realizacji – przede wszystkimi w obszarze transformacji klimatyczno-energetycznej oraz dekarbonizacji. Realizacja kluczowego projektu Grupy, tj. Zielone Azoty, pozostaje naszym priorytetem, co bezpośrednio przełoży się na wzrost konkurencyjności w coraz bardziej wymagającym otoczeniu rynkowym – komentował pod koniec marca 2023 r. Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty.

W marcu 2023 r. Grupa Azoty Police, spółka Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) ze Stanów Zjednoczonych i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie podpisały porozumienie dotyczące rozwoju i budowy badawczego obiektu energetyki jądrowej wyposażonego w technologię reaktora jądrowego MMR.

Zgodnie z założeniami w pierwszym etapie planowane jest wybudowanie reaktora o mocy 30 MWt, który zostanie podłączony do infrastruktury energetycznej Grupy Azoty Police, co zapewni możliwość badania, testowania, optymalizacji i integracji zeroemisyjnego źródła energii MMR z obiektem przemysłowym.

Warto też zaznaczyć, że w roku 2023 r. ma zostać oddana do eksploatacji elektrociepłownia na węgiel kamienny o mocy 100 MWt w Zakładach Azotowych Puławy, należących do Grupy Azoty.

Na dekarbonizację stawia także inna polska grupa chemiczna: Ciech. W przyjętej strategii założono, że do roku 2026 grupa obniży emisję CO2 o 33 proc., a do roku 2033 odejdzie od węgla w procesach produkcji. Do roku 2040 grupa Ciech chce osiągnąć neutralność klimatyczną.

Ciepło z odpadów, zielony papier. Branże dostosowują narzędzia ograniczania emisji do specyfiki produkcji

Ważnym elementem strategii Ciechu jest również systematyczne zmniejszanie, w ujęciu rocznym, ilości energii wykorzystywanej w procesach produkcyjnych.

Ciech prowadzi prace zmierzające do budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w Inowrocławiu. Instalacja ma powstać na terenie kompleksu produkcyjnego spółki Ciech Soda Polska. Planowana instalacja będzie miała maksymalną przepustowość na poziomie ok. 310 tys. ton rocznie.

Przewidywane techniczne uruchomienie inwestycji powinno nastąpić do końca 2026 r., Trwa przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, pozwalającej na rozpoczęcie budowy.

Założeniem jest, że instalacja docelowo dostarczy spółce Ciech Soda Polska ciepło w ilości około 800 GWh rocznie (para technologiczna, ewentualnie para technologiczna i energia elektryczna). Pierwsze dostawy pary technologicznej do zakładu produkcyjnego powinny rozpocząć się w czerwcu 2027 r.

Grupa Arctic Paper, aktywny w Polsce europejski potentat na rynku papieru, zużywa rocznie blisko 3,2 TWh energii. Już pięć lat temu szwedzka grupa podjęła decyzję, że musi inwestować w energetykę. Jak oceniono, własna energia to mocny i trwały fundament budowania przewagi konkurencyjnej.

– Jeszcze kilka lat temu produkowaliśmy 50 proc. energii na własne potrzeby, było to 1,2-1,3 TWh. W 2022 r., po zrealizowaniu szeregu inwestycji, osiągnęliśmy poziom 80 proc., z tego 70 proc. to produkcja ze źródeł odnawialnych – wylicza Michał Jarczyński, prezes i dyrektor generalny Grupy Arctic Paper.

Energetyczne aktywa papierniczej grupy to spory potencjał wytwórczy. Elektrownia wodna w Munkedal w Szwecji wyprodukowała ponad 17 GWh energii w roku 2022, elektrownia na biomasę w Grycksbo w tym samym czasie wytworzyła ponad 15 GWh energii elektrycznej i 200 GWh energii cieplnej. Farmy fotowoltaiczne w Kostrzynie i w Grycksbo wyprodukowały w 2022 r. łącznie 1,4 GWh energii.

We wrześniu 2022 r. został oddany do eksploatacji nowy kocioł wielopaliwowy w Munkedal. W minionym roku uruchomiono zaś instalacje fotowoltaiczne w papierniach w Grycksbo i Munkedal.

Grupa inwestuje w kolejne farmy fotowoltaiczne, planuje inwestycje także w farmy wiatrowe na lądzie w Polsce i w Szwecji. Jest też otwarta na wspólne projekty wiatrowe, fotowoltaiczne, biomasowe czy biogazowe, jak również na zakup projektów od deweloperów.

W Kostrzynie szwedzka grupa posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 1 MW, w 2022 r. rozpoczęto budowę instalacji o mocy ok. 18 MW. Ta inwestycja zakończona będzie pod koniec bieżącego roku. Do 2025 roku Szwedzi mają wybudować w Polsce ok. 40 MW mocy wytwórczych OZE i kolejnych 60 MW do roku 2030.

Planowany poziom CAPEX segmentu „Energia” ma wynieść do 2030 roku 450 mln zł. Szacuje się, że w 2030 roku segment ten będzie odpowiadać za około 7 proc. przychodów grupy i ok. 25 proc. EBITDA.

– Do 2028 r. chcemy prawie 100 proc. energii wytwarzać u siebie. Będzie to możliwe pod warunkiem, że wcześniej spotkam Yeti. W Polsce mamy dwa energetyczne Yeti. Pierwszy to linia bezpośrednia, a drugi cable pooling. Wielu o nich mówi, ale w rzeczywistości u nas jeszcze ich nie spotkano – wyjaśnia Michał Jarczyński.

Żart o himalajskiej legendzie zwraca uwagę na niewesoły fakt: w Polsce mówi się dużo o obu rozwiązaniach (cable pooling to możliwość wykorzystania jednego przyłącza dla dwóch uzupełniających się rodzajów OZE). Panuje zgoda co do ich racjonalności, ale wciąż nie ma warunków prawnych do tego, by takie projekty były realizowane.

Hutnictwo też się dekarbonizuje. Mimo trudnych warunków wybiera gaz

Na własną energię postawiły także Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław, gdzie trwa budowa trzech silników gazowych. ZGH Bolesław to producent cynku – firma energochłonna.

Inwestycję w silniki gazowe zaczęto realizować na początku 2022 r., jej ukończenie zaplanowano na wrzesień 2023 r. Łączna moc instalacji wyniesie 12,9 MWe, będzie ona produkowała energię elektryczną oraz ciepło w postaci pary i gorącej wody.

Instalacja umożliwi produkcję energii elektrycznej w ilości 100 GWh rocznie i ciepła w ilości 380 TJ rocznie, co stanowić będzie odpowiednio ok. 30 proc. i 60 proc. aktualnego zapotrzebowania zakładu. Projekt pochłonie 64,6 miliona złotych, z czego 18 mln zł będzie pochodziło z NFOŚiGW.

Instalacja gazowa pozwoli wyeliminować z procesu technologicznego starą kotłownię opalaną miałem węglowym, która stanie się źródłem uzupełniającym i rezerwowym.

Liczba inwestycji we własne źródła energii, a także umów PPA będzie w Polsce rosła. Tego typu przedsięwzięcia będą szczególnie ważne dla podmiotów eksportujących swoje produkty na rynki krajów Unii Europejskiej. To istotne, zwłaszcza w przypadku średnich i mniejszych firm, bo większe firmy już takie działania podejmują.

O ściśle ekonomicznych zaletach posiadania własnego, stabilnego źródła energii – przynajmniej w części pokrywającej zapotrzebowanie – nie trzeba już, w dobie permanentnych kryzysów, nikogo przekonywać.

Tekst pochodzi z nr. 1/2023 Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.