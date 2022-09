Prezes Enei o tym jak zabezpiecza węgiel do produkcji energii

Z Pawłem Majewskim, prezesem Grupy Enea, rozmawiamy o tym, co dalej z kopalnią Bogdanka, jak w koncernie walczą z niedoborami węgla i czy na rynku biomasy może też dojść do załamania.

Poziom wydobycia w kopalni Bogdanka, która należy do Grupy Enea, w tym roku zmaleje z planowanych ok. 9,2 mln ton do 8,3. Wpływ na to miało nagłe zacieśnienie się uruchomionej w sierpniu ściany wydobywczej.

Drastyczne obniżenie wydobycia w kopalni spowodowało, że pracę stracił dotychczasowy prezes kopalni Artur Wasil.

- Przyjęło się tak w spółkach kapitałowych, że to zarządy odpowiadają - czasem nawet głową - za to, jak performują ich spółki, za osiągane rezultaty. Tego rodzaju sytuacje mogą się zdarzyć w zasadzie zawsze i wszędzie - komentuje Paweł Majewski, prezes Grupy Enea.

Czy Enea ma obecnie problem z zabezpieczeniem brakującego węgla do swoich elektrowni konwencjonalnych?

- Unikałbym określenia „problem”. Raczej jest to wyzwanie dla naszych służb zakupowych. Natomiast w znakomitej większości ten węgiel został już zabezpieczony. Nie obawiamy się o profil produkcji w naszych elektrowniach systemowych - przekonuje Majewski i dodaje, że dostarczany im węgiel jest wystarczająco dobry jakościowo: - On jest klasyfikowany w odpowiednich klasach miałów energetycznych, zdatnych do tego, by spalać je w naszych elektrowniach.

W rozmowie też o Elektrowni Połaniec i próbie ściągania biomasy z innych kierunków niż białoruski.