Prezes Forum Energii: będzie problem z wypełnieniem luki po węglu

Odchodzenie od węgla przyspiesza. W perspektywie roku 2030 mamy bardzo duże wyzwania związane z tym, jak wypełnić lukę po węglu. Uważam, że tutaj polityka energetyczna Polski nie spełnia swojej roli - stwierdziła dr Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii podczas konferencji EEC Trends.

Czym wypełnić lukę po węglu do 2030?

- Uważam, że będziemy mieli bardzo duży problem z tym, jak wypełnić lukę po węglu i brakuje odpowiedzi realnych, jakie opcje tak naprawdę mamy w perspektywie roku 2030, a to są źródła odnawialne i pewnie trochę gazu, który moglibyśmy jeszcze wprowadzić do systemu na ostatniej prostej zanim gaz będzie też na cenzurowanym i będzie bardzo trudno wesprzeć inwestycje gazowe na przykład z rynku mocy - oceniła dr Joanna Maćkowiak-Pandera.Stwierdziła ponadto, że jej zdaniem rząd powinien zająć się pilnie "Krajowym planem na rzecz energii i klimatu", bo jak oceniła jest to ważny dokument w kontekście uruchomienia finansowania ze środków unijnych dla Polski, ale „jeszcze bardziej z innej epoki”.- Polityka energetyczna państwa to krok do przodu, ale moim zdaniem musimy realnie patrzeć na sytuację, w której jest w tej chwili sektor, jakie są dostępne inwestycje- skonkludowała dr Joanna Maćkowiak-Pandera.