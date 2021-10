Prezes Instytutu Jagiellońskiego: nie wstrzymujmy reform w górnictwie i energetyce

Mamy do czynienia z kryzysem energetycznym, do którego przyczyniło się wychodzenie gospodarek z pandemii koronawirusa i dynamiczny wzrost zapotrzebowania na energię. - Kryzys ten nie powinien jednak być wymówką do zatrzymania niezbędnych reform w górnictwie i energetyce - ocenia w rozmowie z portalem WNP.PL Marcin Roszkowski, ekonomista, prezes Instytutu Jagiellońskiego.

Rzeczywistość nie nadąża za ścieżką dekarbonizacji, którą wyznaczyła UE - ocenia Marcin Roszkowski.

Jego zdaniem jednak trzeba rozwijać zieloną energetykę, mając również na uwadze to, że nasi kontrahenci będą wymagali w przyszłości certyfikatu pochodzenia energii, która została wykorzystana do wytworzenia danych produktów.

Unia nadal będzie realizować swoją politykę klimatyczną i nikt jej w tym zakresie nie powstrzyma - zaznacza Marcin Roszkowski.

Powinniśmy rozwijać odnawialne źródła energii