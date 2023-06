Prezes kaliskiej Brewy nowym prezesem stowarzyszenia branży PV

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV powołało podczas walnego zgromadzenia członków nowego prezesa zarządu, którym został dotychczasowy wiceprezes Maciej Borowiak, prezes kaliskiej fotowoltaicznej firmy Brewa.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV (SBF Polska PV) poinformowało, że podczas walnego zgromadzenia członków 25 maja 2023 w Krakowie przyjęto sprawozdanie zarządu z działalności statutowej SBF Polska PV, a także ogłoszono zmiany personalne w zarządzie SBF Polska PV.

Do zarządu stowarzyszenia, jak podano, dołączył Robert Maczionsek, który objął funkcję wiceprezesa ds. technicznych i szkoleniowych. W zarządzie pozostali Bogdan Szymański, Piotr Kisiel i Grzegorz Burek, a prezesem SBF Polska PV został dotychczasowy wiceprezes, Maciej Borowiak.

- Mam poczucie obowiązku i odpowiedzialności, bo firmy, które zrzeszamy generują kilka miliardów przychodu i zatrudniają kilka tysięcy osób. Wiem, że SBF jest ważną jednostką, ma swoją misję do wykonania i ma do tego potencjał, którego nie można zmarnować - komentuje Maciej Borowiak, cytowany w komunikacie.

Nowy prezes wskazał m.in. , że stowarzyszenie reprezentuje branżę przed różnymi urzędami, współpracuje z ministerstwami, Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Urzędem Regulacji Energetyki, czy Rzecznikiem MŚP.

Zwrócił uwagę na sytuację segmentu instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 50 kW.

- Jeżeli chodzi o instalację do 50 kWp, to nie ma znaczących barier. Jednak instalacje o mocy powyżej 50 kWp wymagają warunków przyłączeniowych, pozwoleń na budowę itp. Cały proces administracyjny zajmuje nawet rok, gdy na przykład na Łotwie zajmuje to 7 dni - stwierdził Maciej Borowiak.

- Dokładamy jako stowarzyszenie wszelkich starań, aby średniej wielkości instalacje o mocy do 150 kW przyłączane do istniejącego przyłącza energetycznego zwolnione były z procedury uzyskania pozwolenia na budowę i bez dodatkowych warunków przyłączeniowych. Mamy nadzieję, że wpłyniemy na procesy legislacyjne w tym zakresie już wkrótce - powiedział Maciej Borowiak.

SBF Polska PV to pozarządowa organizacja, której głównym celem jest propagowanie rozwoju fotowoltaiki w Polsce.