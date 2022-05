Prezes KGHM będzie nadzorował Tauron

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Tauron podjęło uchwałę w sprawie powołania z dniem 25 maja prezesa KGHM Marcina Chludzińskiego w skład rady nadzorczej Tauron Polska Energia – poinformowała spółka w komunikacie.

Marcin Chludziński stoi na czele KGHM Polska Miedź od czerwca 2018 roku. Wcześniej przez dwa lata był prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu, gdzie odpowiadał za procesy restrukturyzacyjne, fuzje oraz przejęcia. Wcześniej, w latach 2006-2015 był współtwórcą i prezesem Invent Grupy Doradztwa i Treningu. W latach 2011-2015 był prezesem think tanku gospodarczego Fundacji Republikańskiej.

W latach 2012- 2016 był członkiem rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sochaczew. W latach 2015-2016 był też członkiem rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży. Od 2016 roku zasiada również w radzie nadzorczej PZU.

W kwietniu tego roku obie spółki podpisały list intencyjny, w którym strony rozważają podjęcie strategicznej współpracy związanej z pracami badawczo-rozwojowymi oraz przyszłymi projektami inwestycyjnymi w zakresie budowy źródeł wytwórczych w technologii małych reaktorów jądrowych. Celem tej współpracy jest określenie możliwości, charakteru oraz szczegółów potencjalnego wspólnego zaangażowania w realizację projektów inwestycyjnych w zakresie SMR.

Co ciekawe to nie pierwszy raz, gdy prezes KGHM wchodzi w skład rady nadzorczej Taurona. W 2017 roku ówczesny prezes miedziowego giganta Radosław Domagalski-Łabędzki został powołany do rady nadzorczej energetycznej spółki.