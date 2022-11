Prezes PGE: budowa elektrowni jądrowej oznacza rewizję strategii

Decyzja o udziale w budowie elektrowni jądrowej w Pątnowie będzie oznaczać rewizję strategii spółki - poinformował w środę prezes PGE Wojciech Dąbrowski. Dodał, że może to oznaczać, iż udział gazu jako źródła energii może się w niej trochę zmienić.

Nie wyobrażam sobie realizacji tak ważnej inwestycji dla grupy bez rewizji strategii - stwierdził prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Jak przyznał, jeśli pojawi się wielkoskalowa energetyka jądrowa, pojawi się kwestia gazu - obszar, który trzeb będzie rozstrzygnąć, czy dalej będzie w strategii w takiej ilości, czy on trochę się zmniejszy na rzecz energetyki jądrowej.

Dąbrowski dodał, że zmiana strategii nastąpi wówczas w I kwartale 2023 r., jak najszybciej. Zaznaczył, że niezmiennymi elementami strategii nadal pozostaną inwestycje w dystrybucję, offshore oraz fotowoltaikę.

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski poinformował w środę podczas konferencji wynikowej, że jeśli spółka podejmie decyzje o udziale w budowie elektrowni jądrowej w Pątnowie, to rewizji będzie musiała ulec strategia spółki.

Prezes PGE: zmiana strategii nastąpi wówczas w I kwartale 2023 r.

Pod koniec października spółki ZE PAK, PGE i koreańskie KHNP podpisały list intencyjny ws. opracowania planu budowy w Pątnowie elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię. Porozumienie o współpracy podpisali też szefowie MAP i ministerstwa handlu, przemysłu i energii Korei Płd. Zgodnie z ustaleniami do końca 2022 r. opracowany zostanie wspólnie plan rozwoju tzn. przeanalizowane zostanie to, czy warunki geologiczne, sejsmiczne tego rejonu Polski, okolic Pątnowa nadają się do tego, aby tam wybudować elektrownię jądrową. Opracowane mają być również wspólnie założenia do budżetu, a także model finasowania tej inwestycji.

"Nie wyobrażam sobie realizacji tak ważnej inwestycji dla grupy bez rewizji strategii" - stwierdził w środę Dąbrowski.

Jak przyznał, jeśli pojawi się wielkoskalowa energetyka jądrowa, "pojawi się kwestia gazu - obszar, który trzeb będzie rozstrzygnąć, czy dalej będzie w strategii w takiej ilości, czy on trochę się zmniejszy na rzecz energetyki jądrowej".

Dąbrowski dodał, że zmiana strategii nastąpi wówczas w I kwartale 2023 r., jak najszybciej. Zaznaczył, że niezmiennymi elementami strategii nadal pozostaną inwestycje w dystrybucję, offshore - morskie farmy wiatrowe) oraz fotowoltaikę.

Prezes PGE: tylko atom zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne

"Tylko energetyka jądrowa jest w stanie zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne i w konsekwencji w przyszłości zastąpić źródła węglowe. Uznaliśmy, że chcemy podejść do tego projektu jako PGE w związku z tym, co się dzieje na rynku gazu - jest to paliwo, którego cena jest trudno przewidywalna. Nie chcemy być pod pistoletem naszego wschodniego sąsiada i bezrefleksyjnie budować źródła wytwarzania na gazie po to, żeby w przyszłości mieć problem" - zwrócił uwagę Dąbrowski.

Zaznaczył jednak, że projekt elektrowni Dolna Odra opartej o gazowe źródło nie jest zagrożony. "Jest realizowany zgodnie z harmonogramem" - zapewnił. "Nie powiem czy Rybnik (red. - projekt elektrowni gazowej) jest zagrożony czy nie, bo jesteśmy po otwarciu ofert, analizujemy je; oferta niższa jest Polimexu w konsorcjum z Simensem. Kolejna oferta na stole jest znacznie wyższa. Decyzji ostatecznie o budowie jeszcze nie podjęto" - powiedział.

Prezes PGE dodał, że "jest kwestia uplasowania Rybnika w rynku mocy". "Generalnie chcielibyśmy to zrealizować, ale nie za wszelką cenę, na koniec będzie decydowała rentowność tego przedsięwzięcia. Aczkolwiek dzisiaj odpowiedzialne planowanie rentowności też jest bardzo trudne" - stwierdził Dąbrowski.

Prezes PGE przyznał, że dzisiaj szalenie ważne jest utrzymanie poziomu inwestycji, które realizuje PGE, a do tego potrzebne jest utrzymanie rentowności działalności grupy, a "dzisiaj na rynku pojawiły się pewne obawy". Zaznaczył też, że nie ma dzisiaj dyskusji jeszcze na temat skrajnego ograniczenia inwestycji, nie ma dyskusji na temat podejmowania jakiś ruchów radykalnych, mających na celu powstrzymanie naszej działalności gospodarczej takiej inwestycyjnej. Przyznał, że ta sytuacja jest dynamiczna. "Analizujemy wszelkie zdarzenia" - zapewnił Dąbrowski.

W tym roku PGE planuje wydać 6,5 mld zł na inwestycje

Przypomniał, że w tym roku spółka planuje wydać 6,5 mld zł na inwestycje. "Uważam, że jest to bardzo duża kwota" - stwierdził Dąbrowski. Wskazał także, że do dzisiaj PGE wydało na inwestycje ponad 4 mld zł.

Zgodnie z przedstawionymi w środę przez Grupę PGE wynikami produkcja energii elektrycznej netto w III kwartale 2022 roku w jednostkach wytwórczych grupy PGE wyniosła 16,0 TWh i była o 9 proc. niższa rdr. Wolumen dystrybuowanej energii był na poziomie 8,9 TWh (niżej o 4 proc. rok do roku). Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych spadł o 10 proc. rdr do 8,3 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 4,0 PJ, co oznacza spadek o 1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Po trzech kwartałach 2022 roku grupa PGE miała 3,942 mld zł zysku netto jednostki dominującej wobec 3,251 mld zł rok wcześniej, 8,318 mld zł EBITDA (wzrost o 13 proc. rdr) i 51,98 mld zł przychodów (wzrost o 58 proc. rdr).