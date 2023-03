Prezes PGE: Dzięki naszym inwestycjom w OZE powstanie ponad 400 MW zielonej energii

Inwestujemy w Podkarpacie, bo ten region jest dla nasz szczególnie ważny. Nasze ostatnie inwestycje w OZE w regionie mają wartość ok. 1,3 mld zł, dzięki temu powstanie ponad 400 MW zielonej energii – powiedział prezes Grupy PGE Wojciech Dąbrowski.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

PGE Energia Odnawialna zamierza uruchomić instalacje OZE o łącznej mocy blisko 100 MW na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola - powiedział Wojciech Dąbrowski.

Powstać ma też magazyn energii oraz pierwsze w regionie centrum serwisowe. Ta inwestycja kosztować będzie ok. 400 mln zł - dodał.

Dąbrowski zaznaczył że ostatnie inwestycje PGE na Podkarpaciu w źródła OZE mają wartość ok. 1,3 mld zł. Dzięki nim wytwarzanych będzie ponad 400 MW energii.

PGE uruchomi instalacje OZE i centrum serwisowe w Stalowej Woli

W ubiegłym tygodniu PGE Energia Odnawialna (PGE EO) poinformowała, że zamierza uruchomić instalacje OZE o łącznej mocy blisko 100 MW na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola. Powstać ma też magazyn energii oraz pierwsze w regionie centrum serwisowe. Ta inwestycja kosztować będzie ok. 400 mln zł.

Prezes Grupy PGE Wojciech Dąbrowski, podkreślił, że inwestycje w OZE, takie jak w Stalowej Woli, to światowy trend.

"Jako PGE wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom firm, naszych klientów, bo dziś wszyscy przedsiębiorcy chcą korzystać z zielonej energii. Po pierwsze to trend wynikający ze świadomości społecznej, odpowiedzialności za czyste środowisko. Po drugie dla firm ma to wymiar czysto finansowy, bo pozyskiwanie energii z OZE pozwala im ubiegać się o środki finansowe znacznie taniej, na lepszych warunkach" - tłumaczył.

Dąbrowski wyjaśnił, że obecnie m.in. banki i firmy ubezpieczeniowe oferują znacznie bardziej korzystne warunki finansowane dla spółek, które korzystają z energii pozyskiwanej z OZE.

"Nasza inwestycja w parku w Stalowej Woli zapewni inwestorom - tym obecnym i przyszłym - możliwość korzystania z energii z OZE, dzięki czemu będą mogli starać się np. w bankach o lepsze warunki finansowania swojej inwestycji. Gdyby tego nie wykazali, nie korzystali z zielonej energii, nie mogliby liczyć na preferencje w tym zakresie" - powiedział.

Dąbrowski podkreślił, że inwestycje PGE w źródła OZE jest działaniem biznesowym, ale ma też - jak dodał - ułatwić możliwość pozyskiwania środków finansowych klientom spółki.

W gminie Grębów budowana jest jedna z największych farm fotowoltaicznych w Polsce

Prezes PGE przypomniał, że niedaleko Stalowej Woli, w gminie Grębów, budowana jest jedna z największych farm fotowoltaicznych w kraju, o docelowej mocy 300 MW. Dodał, że firma buduje też największe w swojej historii przyłącze energetyczne o mocy 240 MW dla firmy SK Nexilis, która jest inwestorem w stalowowolskim parku.

"Widać, że Stalowa Wola, i ogólnie Podkarpacie, jest dynamicznie rozwijającym się regionem. Śmiem twierdzić, że to najbardziej dynamicznie rozwijający się aktualnie region w Polsce" - powiedział.

Dlatego, jak mówił prezes PGE, spółka prowadzi wiele inwestycji na Podkarpaciu. W tym kontekście wymienił m.in. budowę farmy fotowoltaicznej w Grębowie czy rozbudowę instalacji termicznego przetwarzania odpadów w Rzeszowie.

"Ten region przez poprzednie władze naszego kraju był traktowany trochę po macoszemu. My uważamy, że to wspaniały teren do inwestycji. Przede wszystkim traktujemy te nasze inwestycje biznesowo, ale, nie ukrywam, również jako naszą misję. Jesteśmy spółką z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Nasze inwestycje traktujemy przede wszystkim biznesowo, ale nie zapominamy o naszej społecznej odpowiedzialności biznesu. To ważny element naszej działalności" - powiedział.

Dąbrowski podał, że ostatnie inwestycje PGE na Podkarpaciu w źródła OZE mają wartość ok. 1,3 mld zł. Dzięki nim wytwarzanych będzie ponad 400 MW energii.