Prezes PGE: kompleks Turów będzie pracował

Prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski wskazał, że PGE działa w oparciu o "koncesję popartą wieloletnimi negocjacjami", a zarządzana przez niego spółka "zobowiązała się do działań, które już wykonaliśmy", mimo że czas na to był do 2023 r.



- Zakończyliśmy budowę ekranu oddzielającego naszą kopalnię, zadeklarowaliśmy też wybudowanie wału, który będzie odgradzał ją od miejscowości przygranicznej. W ostatnich latach wydaliśmy kilkaset mln zł na instalacje prośrodowiskowe - wyliczał Wojciech Dąbrowski.