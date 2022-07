Prezes PGE: kopalnie nie mogą windować cen węgla

Wojciech Dąbrowski, prezes PGE nie ma złudzeń, czekają nas podwyżki. - Szacujemy, że rok do roku koszt zakupu węgla z polskich kopalń w przeliczeniu na jednostkę energii może wzrosnąć ponaddwukrotnie – mówi. Prąd w przyszłym roku też będzie droższy.

Dla energetyki problemem jest nie tylko cena węgla, ale także jego dostępność.

Branża górnicza powinna - tak jak my - brać pod uwagę interes społeczny i nie podnosić cen bez uzasadnienia - mówi Wojciech Dąbrowski.

Mówimy otwarcie - energia elektryczna z pewnością będzie w 2023 roku droższa - deklaruje szef PGE. i apeluje do odbiorców, by już teraz skoncentrowali się na racjonalizacji zużycia i zaczęli po prostu oszczędzać.

Prezes największej firmy energetycznej w kraju wielokrotnie zwracał uwagę na problemy, jakie stają przed energetyka i ciepłownictwem, w tym na klimatyczne ambicje Unii Europejskiej, nieprzystające do bieżącej sytuacji. Czytaj także: Prezes PGE do Fransa Timmermansa: Polska miała rację. Teraz potrzebna jest reforma ETS

W jednym z wywiadów dla WNP.PL Wojciech Dąbrowski apelował o refleksję. - Państwo ma obowiązek działać w sposób, który zapewni obywatelom dostęp do podstawowych dóbr, a takim dobrem jest energia elektryczna i ciepło. Rachunki za te dobra podstawowe stanowią obecnie kilkanaście procent kosztów funkcjonowania gospodarstwa domowego. Ceny energii nie mogą rosnąć w nieskończoność - mówił WNP.PL w kwietniu prezes PGE, apelując do polityków z Komisji Europejskiej.

Teraz jednak, obok klimatycznych zobowiązań, problemem numer jeden polskiej energetyki stały się ceny węgla.

"Rzeczpospolita" w wywiadzie z prezesem PGE Wojciechem Dąbrowskim zwraca uwagę, że związki zawodowe chcą cen węgla rzędu tych, które mamy w portach ARA. Tej skali podwyżki, to wyzwanie dla energetyki.

Prezes PGE wskazuje, że problemem są nie tylko ceny węgla, ale też jego dostępność.

- Już w 2020 r. informowaliśmy o wolumenach, które będziemy w stanie odebrać w 2021 i 2022 r. Mimo to Polska Grupa Górnicza (PGG) w ubiegłym roku nie zrealizowała 10 proc. kontraktu, a w tym roku poziom niezrealizowanych dostaw sięgnął już 20 proc. Rozumiemy trudną sytuację PGG, dlatego - choć wiążą nas ważne kontrakty - przystąpiliśmy do rozmów o renegocjacji cen. Szacujemy, że rok do roku koszt zakupu węgla z polskich kopalń w przeliczeniu na GJ może wzrosnąć nawet ponaddwukrotnie - wylicza prezes PGE w rozmowie z dziennikiem.

Jak dodaje, dostosowanie kontraktów do poziomu cen ARA oznaczałoby nawet siedmiokrotny wzrost, co jest nie do przyjęcia m.in. z powodu zupełnego oderwania od kosztów wydobycia i wpływu na ceny energii.

W rozmowie przytoczona została również odwrotna sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia trzy lata temtu. Wówczas węgiel z polskich kopalń był droższy niż surowiec z importu i energetyka solidarnie płaciła uzgodnione stawki.

- Polska energetyka zawsze traktowała rodzime górnictwo jako głównego dostawcę, ewentualnym importem jedynie uzupełniając braki dostaw z polskich kopalń. Wtedy nikt nie apelował, by dostosowywać kontrakty do cen ARA. Teraz faktycznie sytuacja się odwróciła, więc branża górnicza powinna - tak jak my - brać pod uwagę interes społeczny i nie podnosić cen bez uzasadnienia - podkreśla Wojciech Dąbrowski.

W rozmowie z gazetą prezes PGE nie ukrywa, że podwyżki cen energii elektrycznej w przyszłym roku są konieczne.

- Mówimy otwarcie - energia elektryczna z pewnością będzie w 2023 roku droższa - deklaruje szef PGE. i apeluje do odbiorców, by już teraz skoncentrowali się na racjonalizacji zużycia i zaczęli po prostu oszczędzać.

Jednocześnie szef PGE uspokaja, że przewidywania dotyczące kilkukrotnego wzrostu wysokości rachunków są przesadzone.

- Szacujemy, że będzie to poziom dwucyfrowy. Ale powtarzam - do czasu zatwierdzenia taryf dla gospodarstw domowych pozostało kilka miesięcy, rynek jest niezwykle dynamiczny i nieprzewidywalny. Ostateczną decyzję podejmie prezes Urzędu Regulacji Energetyki i wtedy dopiero będzie znana skala podwyżek - odpowiada prezes PGE.

Dopytywany o skalę podwyżek cen energii dla przedsiębiorstw, Wojciech Dąbrowski odpowiedział, że wszystko zależy od czynników indywidualnych, również od tego, kiedy i na jakich zasadach zawierany był wcześniejszy kontrakt.

Przypomina, że cenę hurtową na rynku energii elektrycznej ustala mechanizm rynkowy i jest podyktowana ceną najdroższej w danym momencie jednostki wchodzącej do systemu energetycznego. "Spółki energetyczne nie decydują o cenach kształtowanych przez cały rynek" - zaznacza w "Rzeczpospolitej" prezes PGE.