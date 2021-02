Prezes PGE: morska energetyka wiatrowa to ogromna szansa dla polskiej gospodarki i przedsiębiorców

Morska energetyka wiatrowa to ogromna szansa dla polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców - napisał na Twitterze prezes PGE Wojciech Dąbrowski. PGE podpisała z duńskim Orstedem umowę ws. wspólnej budowy morskich farm wiatrowych.

"Szacuje się, że ponad 100 krajowych podmiotów z powodzeniem może zostać włączonych w procesy przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych na Bałtyku" - oświadczył Dąbrowski. "Potencjał morskiej energetyki na Bałtyku oceniany jest na ok. 11 GW do 2040 r., a szacowana łączna wartość inwestycji w morskie projekty wiatrowe to nawet 160 mld zł" - dodał prezes PGE.

Na mocy umowy Orsted obejmie połowę udziałów w projektach PGE Baltica 3 oraz Baltica 2 za 657 mln zł. Jak podała PGE, zamknięcie transakcji jest przewidywane w I kw. 2021 r., pod warunkiem uzyskania zgody regulatora. Polski koncern zaznaczył, że najbardziej zaawansowany z projektów - Baltica - może zacząć produkować energię elektryczną w 2026 r. Projekt ten ma planowaną moc rzędu 1 GW. Baltica 2 ma mieć moc rzędu 1,5 GW.