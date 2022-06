Prezes PGE: NABE niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

Wydzielenie aktywów węglowych grup energetycznych do NABE jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, a jednocześnie umożliwienia rozwoju w kierunku odnawialnych źródeł energii; to także gwarancja utrzymania energetyki w polskich rękach – ocenia prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Perspektywy związane z tworzeniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), gdzie - zgodnie z rządowym planem - mają trafić krajowe aktywa wytwórcze oparte na węglu kamiennym i brunatnym, były w środę tematem jednej z dyskusji w ramach trwającego w Nadarzynie Kongresu 590.

"Nadrzędnym celem polskiej elektroenergetyki - zarówno nas jako PGE, jak i innych grup energetycznych - jest utrzymanie polskiej elektroenergetyki w polskich rękach" - powiedział prezes PGE, oceniając, iż gwarancją w tym zakresie będzie NABE.

NABE to agencja mająca "dać bezpieczeństwo energetyczne do momentu, kiedy nie powstaną wielkoskalowe elektrownie jądrowe" oraz inne źródła, wystarczające do pokrycia zapotrzebowania krajowego systemu.

Dąbrowski ocenił przy tym, iż nie ma odwrotu od transformacji energetyki w kierunku odnawialnych źródeł energii. "Chcą jej nasi klienci i wszyscy interesariusze. Żeby rozwijać się w tym kierunku, musimy pozyskać środki finansowe na budowę odnawialnych źródeł energii; a żeby je pozyskać, nie możemy mieć w swoim portfolio węgla" - tłumaczył prezes największej energetycznej grupy.

W ocenie szefa PGE, aktywa węglowe skupione w należącej do Skarbu Państwa NABE będą zapewniać bezpieczeństwo energetyczne kraju jeszcze przez 25-30 lat - w okresie, kiedy budowana będzie energetyka jądrowa oraz odnawialne źródła na dużą skalę.

Dąbrowski przypomniał, iż do 2030 roku PGE planuje inwestycje energetyczne w OZE oraz źródła gazowe w ciepłownictwie, o łącznej wartości 75 mld zł, z czego 40 mld zł to pierwszy etap inwestycji w energetykę wiatrową na Bałtyku.

Obecnie - jak przypomniał prezes PGE - wraz z duńskim partnerem Grupa realizuje projekt farm wiatrowych na Bałtyku o mocy 2,5 GW, skąd pierwszy prąd ma popłynąć w 2026 roku. Docelowo moc morskich farm wiatrowych grupy ma sięgnąć 7-8 gigawatów. PGE zamierza też rozwijać magazyny energii - m.in. chce zbudować pierwszy w Polsce wielkoskalowy magazyn energii.

Do priorytetów PGE - poinformował prezes - należą również inwestycje w sieci dystrybucyjne. Przypomniał, iż z niedawnej emisji akcji Grupa pozyskała 3,2 mld zł. "Z tego połowa w najbliższych dwóch latach będzie przeznaczona na inwestycje w modernizację sieci energetycznych" - zadeklarował Dąbrowski, wskazując, iż łącznie w najbliższych latach PGE zainwestuje w segmencie dystrybucji energii kilka miliardów zł. "Rocznie przyłączamy do sieci ok. 60 tys. nowych klientów - za tym musi iść modernizacja sieci i systemów" - podkreślił prezes PGE.

Projektowi powołania NABE sprzyja - jak zadeklarował w dyskusji wiceprezes banku PKO BP Marcin Eckert - sektor bankowy, który deklaruje dalsze wsparcie przedsięwzięć służących rozwojowi odnawialnych źródeł energii. "W ciągu ostatniego roku przeznaczyliśmy ponad 1 mld zł na finansowanie naszych klientów, którzy inwestowali w OZE; łącznie mamy już prawie 2,5 mld zł aktywów w tym sektorze" - poinformował wiceprezes.

"Z entuzjazmem myślimy o inicjatywie NABE, która jest absolutnie konieczna, ponieważ pozwoli polskim grupom energetycznym, zaangażowanym w tę inicjatywę, uzyskać środki pozwalające w większym niż do tej pory stopniu inwestować w OZE, w nowe formy pozyskiwania energii" - tłumaczył podczas Kongresu 590 Marcin Eckert.

Jego zdaniem skupienie aktywów węglowych w NABE uwolni potencjał transformacyjny polskiej energetyki. "To jest to, o co nam chodzi - ponieważ prowadzi to do zbudowania skali w transformacji energetycznej. Bez NABE, bez uwolnienia kapitału, który dzisiaj w dużej mierze jest zamrożony w aktywa węglowe, transformacja energetyczna w Polsce będzie niezwykle trudna bądź wręcz niemożliwa" - ocenił wiceprezes największego polskiego banku.

Eckert przyznał, że zarówno PKO BP, jak i inne banki, są zaangażowane w proces przygotowań do stworzenia NABE. Jak ocenił, "kwestie organizacyjno-koncepcyjne" powinny być dopracowane do końca tego roku. "Inżynieria finansowa jest niezbędna, żeby ten projekt się udał. Mówimy tutaj o dziesiątkach miliardów złotych, które muszą być przetransformowane z grup energetycznych do NABE; bez udziału banków to się nie uda" - powiedział wiceprezes PKO BP.