Prezes PGE: planujemy kolejne inwestycje w morskie farmy wiatrowe

Polska Grupa Energetyczna planuje kolejne inwestycje w morskie farmy wiatrowe - poinformował podczas środowej konferencji prezes PGE Polska Grupa Energetyczna Wojciech Dąbrowski. Dodał, że dla spółki kluczowy jest udział polskich firm w tym projekcie.

"Nasze cele są ambitne, czego najlepszym dowodem jest fakt, że już teraz planujemy kolejne inwestycje w morskie moce wiatrowe we współpracy ze spółkami Enea i Tauron, z którymi w styczniu podpisaliśmy list intencyjny. (...) Kluczowe jest dla nas takie organizowanie działań, aby umożliwić udział w tym projekcie polskim firmom" - powiedział.

Prezes zapowiedział, że 18 czerwca odbędzie się spotkanie informacyjne z firmami zainteresowanymi wzięciem udziału w budowie farm wiatrowych.

Dąbrowski podkreślił, że morskie farmy wiatrowe to najważniejszy projekt inwestycyjny grupy PGE. Dodał, że pierwszy prąd z morskiej farmy wiatrowej PGE popłynie w 2026 roku.

PGE szacuje, że w tym roku nakłady inwestycyjne będą nieco niższe niż w roku ubiegłym i mogą wynieść od 5 do 5,5 mld zł - poinformował podczas środowej konferencji dyrektor pionu finansów PGE Piotr Sudoł.



"Szacujemy, że rok 2021 może być niższy niż wykonanie 6 mld za rok poprzedni (nakładów inwestycyjnych - red.) w okolicach 10, może trochę więcej proc. W ujęciu nominalnym możemy mówić o kwocie rzędu 5 do 5,5 mld zł" - powiedział Sudoł.



Dodał, że kwota od 5 do 5,5 mld zł wydatków inwestycyjnych wydaje się być realna, prawdopodobna i raczej niezagrożona.