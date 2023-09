Prezes PGE straci stanowisko

Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), straci stanowisko. Powodem są protesty górniczych związkowców w reakcji na strategię spółki, zakładającą odejście od węgla do 2030 r. To jest jednak tylko pretekst, sprawa ma polityczny charakter.

Zarząd PGE przyjął, a rada nadzorcza spółki zatwierdziła aktualizację Strategii Grupy PGE do 2030 r. Dokument został publicznie przedstawiony na konferencji 29 sierpnia.

Z informacji WNP.PL wynika, że w poniedziałek po południu ma zebrać się rada nadzorcza PGE i ma odwołać Wojciecha Dąbrowskiego z funkcji prezesa spółki.

Oprócz prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego uczestniczyli w niej m.in. wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński oraz wiceministrowie aktywów państwowych: Karol Rabenda, Piotr Pyzik i Marek Wesoły.

Strategia zakłada m.in. osiągnięcie zeroemisyjności do 2040 r. poprzez odejście od gazu ziemnego na rzecz m.in. wodoru i innych, czystych źródeł energii elektrycznej. Do 2030 r. PGE zakłada inwestycje wartości 125 mld zł.

Warto zaznaczyć, że chociaż PGE chce być zeroemisyjna, to nie oznacza, że elektrownie węglowe, obecnie będące w grupie, zostaną zlikwidowane - będą one przekazane do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Przygotowania do tego już trwają.

Aktualizacja strategii PGE spotkała się z ostrą krytyką związkowców, którzy domagają się dymisji prezesa firmy.

"Żądamy od Pana Premiera natychmiastowego odwołania ze stanowiska prezesa zarządu PGE S.A. Wojciecha Dąbrowskiego" - napisał Sierpień 80 w liście do premiera Mateusza Morawieckiego.

Jak zwróciła uwagę organizacja, PGE - jako największy odbiorca węgla energetycznego ze śląskich kopalń - pełni ważną rolę na polskim rynku węgla. I właśnie obawy o branżę są dla związkowców przesłanką do odwołania prezesa, który stoi za "zieloną" strategią PGE.

Taki ma też być powód odwołania Wojciecha Dąbrowskiego, który przedstawił plan dekarbonizacji. Tymczasem obrona węgla ma być przedmiotem kampanii wyborczej PiS. Dlatego, jak pisze portal, sam Jarosław Kaczyński miał podjąć decyzję o odwołaniu Wojciecha Dąbrowskiego z funkcji prezesa PGE.

Wszyscy wszystko wiedzieli. Nie ma żadnego zaskoczenia

Wśród różnych interpretacji powodów odwołania Wojciech Dąbrowskiego dużą popularnością cieszy się ta, mówiąca o "niezrozumieniu", tego, że polska energetyka wcale nie odchodzi od węgla, że robi to tylko PGE. Tezy o "niezrozumieniu" raczej nie da się poważnie obronić, ponieważ nie jest to koncepcja nowa, o wydzielaniu aktywów węglowych ze spółek energetycznych mówi się co najmniej od wiosny 2021 r. - przez te ponad dwa lata każdy interesujący się choćby pobieżnie energetyką musiał się z tą koncepcją zetknąć.